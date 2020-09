Šmucler: Roušky vás neochrání. Jen respirátor. Jarní karanténa jen vše prodloužila

„Zdá se, že těch mrtvých, kteří zemřou na to, že zdravotnictví a společnost klekla, bude minimálně stejně jako na covid,“ řekl v rozhovoru s moderátorem Lubošem Xaverem Veselým šéf Stomatologické komory Roman Šmucler. Zmínil, že pro ohrožené skupiny by se nyní měly rozdávat respirátory na předpis. Plošné nošení roušek dle něj nedává smysl, jelikož to epidemii a její průběh akorát odkládá. „Ohrožená je asi polovina procenta pacientů,“ tvrdí. Vyjádřil se i k tématu setrvání v Evropské unii a nynějším evropským koronavirovým dluhům. „Ten hlas byl i náš. Kdyby Andrej Babiš řekl, že to nebude, tak to nebylo. To si musíme říct,“ upozornil Šmucler, že jsme se zadlužením sami souhlasili.

reklama

Anketa Je dobře, že Zeman nebude zvát Vystrčila na setkání ústavních činitelů? Ano 96% Ne 4% hlasovalo: 2749 lidí



Šmucler byl na tři měsíce členem ústředního krizového štábu, samotná nemoc se v něm prý neřešila. „Tam žádní odborníci na covid-19 nebyli,“ vysvětlil. Dle něj šlo o technologickou infrastrukturu pro ministra vnitra, která dohlížela na správný chod státu. Sám tuto komisi hodnotí jako velmi účinnou, vyzdvihl například zapojené hasiče či armádu. „To bylo radostné s nimi spolupracovat,“ řekl. Jediné, co jej mrzí, že právě ony medicínské záležitosti se řešily „za zavřenými dveřmi“.



Ústřední krizový štáb měl mít zejména úkol přepravy roušek, nemocných či technická zaopatření.



Sám by prý dal ruku do ohně za senátora a profesora Jana Žaloudíka „Pan profesor Žaloudík ví o čem covid-19 je,“ hodnotí Šmucler, kdo je nyní dle něj vhodný k naslouchání. Žaloudík podle lékaře nemá žádné politické ambice, a proto informace nikterak neupravuje. Psali jsme: „Tak noste kříže, Pánbůh vás ochrání“. Povinné roušky: Profesor Žaloudík se s tím nemazal Fotogalerie: - Peníze v časech koronaviru

Dále se prý vyplatí poslouchat i lékaře Martina Balíka z pražské Všeobecné fakultní nemocnice (VFN). Ten dle stomatologa ví o vývoji epidemie u nás „zdaleka nejvíce“.



Balík kupříkladu nedávno v rozhovoru pro Právo zmínil, kdo se nejčastěji léčí s onemocněním covid-19 a za nejrizikovější skupinu označil obézní lidi ve věku 50 až 60 let s vysokým tlakem a dalšími neduhy. Psali jsme: Vrcholný lékař: Covid? Tlustí lidé jsou problém. Virus prostoupí populací. Žijme, nechceme skončit jako zadlužený skanzen

Během pandemie se mělo postupně vyjasnit mnoho věcí a tak například vyšlo najevo, že není dobré připojovat pacienty na ventilátory, pokud k tomu není bezodkladný důvod. To je podle Šmuclera jeden z faktorů, proč jsou britské statistiky úmrtí na koronavirus natolik vysoké. Fotogalerie: - Koronavirová děkovačka na ČVUT

Velmi účinné dle lékaře má být větrání uzavřených prostor a to, aby se lidé nezdržovali v prostorách s ustáleným vzduchem.



Veselý zmínil, že jej zajímá, co si Šmucler myslel, když se dozvěděl o úmrtí hudebníka Dušana Vančury. Ten zemřel v polovině dubna na sepsi poté, co kvůli pandemickým opatřením nešel se zánětem zubu k lékaři. „Zdá se, že těch mrtvých, kteří zemřou na to, že zdravotnictví a společnost klekla, bude minimálně stejně jako na covid,“ pronesl k tomu prezident Stomatologické komory.



Podle Šmuclera se dnes ve světě běžně používá software, který spočte, kolik kde bude nakažených v budoucnu podle aktuálních vstupních dat, ten by se dle něj měl začít urychleně využívat i u nás, aby bylo možné odhadnout, jak zatížená budou určitá zdravotnická zařízení. Fotogalerie: - Jak je to s Covidem?

Špatné prý nejsou ani ruské a čínské vakcíny. Obě země dle lékaře vsadily na cestu rychlé a jednoduché vakcíny. „Radši něco, po čem třeba budou mít lidé den, dva horečky, ale budeme to mít za měsíc,“ zní prý nyní ruská filozofie. Sám Šmucler se označuje za silného zastánce očkování.



Karanténa, kterou jsme tu měli na jaře, dle mínění stomatologa akorát vše prodloužila a nejednalo se o karanténu v pravém smyslu, taková měla být například ve Francii - tedy, že z domu smí vycházet pracovníci jen nejvíce klíčové infrastruktury a ostatní lidé zůstávají doma.



Opět došlo i na Šmuclerovo často viditelné téma roušek. „Roušky vás proti infekci neochrání,“ opět jmenoval a upozornil, že pokud by měla chránit, pak jich je třeba nasadit hned šestnáct vrstev nebo si vzít dvojkový respirátor. Jedna rouška prý odfiltruje jen malou část viru. Fotogalerie: - V4 a Covid-19

Důležitý má být i samotný materiál roušek, Šmucler apeloval, aby si lidé místo „hadrové“ pořídili zdravotnické, ty prý na rozdíl od látkových „skutečně fungují a mají smysl“.



Pro ohrožené skupiny by se dle něho měly rozdávat respirátory na předpis a pro ostatní lékařské roušky a to včetně obchodních center, aby se v nich lidé nebáli trávit čas.



Pak Xaver otevřel téma, že by Šmucler mohl kandidovat na prezidenta. Ten se pousmál, že by nad tím přemýšlel, pokud by dostal takovou zpětnou vazbu od lidí, zatím jej prý ke kandidatuře ovšem nikdo příliš nevyzýval. „Ten Šmucler, to je jak když mluví Masaryk,“ zmínil Veselý, co v něm prý lékař vyvolal. Podle šéfa Stomatologické komory by jej v případě jeho kandidatury volili lidé, kteří mají rádi svobodu. Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Česko podle hosta zvládne dost věcí prosadit i v Evropské unii, pouze si myslíme, že tomu tak není. Odkázal, že Evropě jsme již dříve vládli v mnoha záležitostech například za Svaté říše římské. Referendum o členství v EU by podle něj nemělo proběhnout bez velké diskuze. „Jak budeme jednat s tím Německem, když nebudeme u stolu?“ tázal se. Když se domluví se spřízněními zeměmi, pak prý není problém velké státy přehlasovat.



Odmítl i ohlasy, že nás EU nyní zadlužila, jelikož jsme s tím sami souhlasili. „Ten hlas byl i náš. Kdyby Andrej Babiš řekl, že to nebude, tak to nebylo. To si musíme říct,“ upozornil.

Celý rozhovor můžete zhlédnout zde:

Psali jsme: 650 nakažených, děsí se Česko. Šmucler: Blíží se konec. A zásadní vývoj v USA ,,Německo si hraje s ohněm." Obří demonstrace: Jak to bylo doopravdy Docent Valenčík: Covid? Je to složitější. Tento profesor měl mít slovo. Podzim bude těžká zkouška Šmucler: 3 % lidí ohroženy COVIDem. Neblázněte jak malé děti. Vakcína nás zklame. Roušky? Úplně jinak

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.