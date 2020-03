Šmucler prozradil: Naši doktoři šli na úřad, tam dostali papírové roušky a před nimi si úředníci rozdělovali respirátory

Roman Šmucler byl hostem rozhovoru s Danielou Drtinovou na DVTV. „Je tady nějaký onemocnění, co je hrozný, je to opravdu těžká chřipka, ale v tuto chvíli jdeme systémem, že jestli to bude trvat roky, tak se dostaneme do situace, jaká tu byla za první nebo druhé světové války, a je úplně otázka, zda je to rozumné pro tu mladou generaci, která ten průběh bude mít asi hodně lehký, jestli se třeba z toho deset dvacet let vzpamatovávat ekonomicky,“ pověděl. V Itálii podle Šmuclera na chřipku umřelo 68 000 lidí. Proč zrovna tolik? A mají současná opatření smysl?

Hostem DVTV byl prezident České stomatologické komory Roman Šmucler. „Takže my asi víme, že ten koronavir je tady v nějakém velkém množství, víme, že spousta lidí, kteří jsou relativně mladí, tak asi nějakým způsobem to zvládnou. My doufáme, že zase budou schopni brzy pracovat. To, co je potřeba, je chránit starší lidi; mně dneska posílal zprávu jeden z nemocných lidí, boxer Konečný, že v zásadě je v super stavu.“

„Není to taková tragédie, my jsme zapomněli… Ta Itálie vypadá hrůzostrašně, ale v Itálii byla před třemi lety chřipka, umřelo šedesát osm tisíc lidí, takže do těch šedesáti osmi tisíc, to tam běžně je, je daleko. Italové, samozřejmě každý rok jich umře obrovské množství… jako Němců, jako Čechů. Letos se tedy asi stane, že to díky tomu koronaviru bude větší množství, příští rok asi bude méně lidí umírat, protože se to změní generačně; a ta otázka je, jestli tomu čelit tak, že jak jsem teďka slyšel, že tři roky budou uzavřené hranice, že upadneme do nějakého ekonomického pravěku, protože víc lidí umře v Čechách letos určitě na rakovinu, a jestli lidi umřou na koronavir, tak to budou hodně lidi, kteří by umřeli třeba v tomto roce; řečeno hodně otevřeně, já se obávám, sám jsem lékař, že ti, kteří umřou v dubnu, by jinak umřeli v září. Tak to je v zásadě asi ta celá záležitost. Já se snažím být loajální, ale třeba tahle rouška je hnusná, tak jak do ní dýchám a sbírám do ní prach, ale jsem na ni pyšný, protože mi ji udělala dcera, takže ji nosím, když už něco musím nosit, ale snažím se být loajální, všichni lidi v České republice se snaží, ale zároveň si nemůžu nemyslet, že to touto rouškou zastavím,“ uvedl na úvod Šmucler.

„Taky si na ni pořád šaháte, kdyby tu byl Martin Veselovský, tak už vás napomíná,“ uvedla Daniela Drtinová. „No, to je jasný, ale jak ji mám držet, bych musel nosit ten respirátor, který nemám pro ty doktory, tak kdybych se chtěl sám s touto rouškou proběhnout po lese, byl tam jediný a chytli mě, tak bych dostal pokutu,“ namítl Šmucler a dodal, že by lidi měli dělat maximum, dodržovat hygienu, mýt si ruce a podobně. „Snažíme se shánět respirátory, ale myslím zase, že nemůžeme ten život úplně zastavit.“

Na dotaz Drtinové, zda bude stačit padesát tisíc respirátorů třídy dva, které rozeslal ministr vnitra Jan Hamáček zubařům, odpověděl, že se budou snažit maximálně vydržet a že mají přislíbené další dodávky.

„Problém je, že stát nám zakázal tu třetí třídu respirátorů si koupit, takže je to taková Hlava 22, že on říká, my to celý skoupíme a dáme vám to zadarmo, ale nesmíte si to koupit. Takže tím se zhroutil ten trh a bohužel řada dodávek zůstala někde v zahraničí, jdou nám sem třeba od dárců respirátory, ale řeší se, jestli sem smějí projít. My jim vysvětlujeme, že když je to ta třída 95, takže nám je smějí prodat, já myslím, že to zařídíme. Respirátory bych teďka neřešil, řešil bych, aby zubní lékaři nezkrachovali, aby ty venkovské praxe, které jsme donedávna řešili, kde jsou ti starší kolegové, tak řada z nich chce ukončit provoz. Naštěstí nám teď pomáhají i pojišťovny, že do toho jdou. To je teďka ta věc: udržet ekonomiku, udržet, aby ty praxe mohly fungovat. Jestli to bude trvat rok, tak věřím, že se ty respirátory vyřeší, spousta mladých lidí se nakazí, za týden, za čtrnáct dní se vyléčí a bude fungovat, ale jak budeme financovat české zdravotnictví, když se zdá, že teď už do toho šlo tolik peněz, kolik je roční rozpočet zdravotnictví, furt mají lidi rakovinu, furt mají vzácná onemocnění, mají zubní kaz a zase to budeme financovat, takže to je nyní otázka dne,“ shrnul hlavní problémy Šmucler.

„Taky jsem nedávno četla názory, že ještě nedávno jste nákazu bagatelizoval, že je to jen těžší chřipka. Ptám se na to, jestli není zvláštní, že na jedné straně tvrdíte, koronavirus je jen horší chřipka, a na druhé straně přece jen jste v pátek naznačoval, že kraj vás zradil, jestli to nejde proti sobě?“ zeptala se Drtinová.

„To jsou dvě různé věci. Jedna věc je, že je to jen horší chřipka, na tom trvám naprosto tvrdě, protože když se podíváte, jednak koronavirus není v různých formách něco, co bychom zažili poprvé. Druhá věc je, že je to, laicky řečeno, chřipka, i když je to trochu jiný kmen a má vyšší úmrtnost podle toho, jak to vezmete, ale v těch vyspělých zemích to nejsou tak dramatická čísla… čili, co se týče šíření infekce a tak dále, tak to přirovnání na tu chřipku je; teď jenom to, jestli to srovnáme, někdo to srovnává s nejlehčí sezónní chřipkou, nebo jestli to srovnáme se španělskou chřipkou, která kdysi byla. Není to Ebola. Není to, jak byl MERS nebo tyto infekce, které byly úplně jiného kalibru. Takže to je tahle věc. To ‚zradil‘, se týkalo toho, že ti doktoři naši v těch papírových rouškách byli v první linii do pátku a čekali, že něco dostanou, když šli na ten úřad, tak dostali zase ty papírové roušky a před nimi si úředníci rozdělovali respirátory.“

„To je dožralo a to bylo to ‚zradil‘ čili to se týkalo této věci; a zároveň pak přijeli v noci hasiči, kteří jsou v karanténě, pomáhali nám a vidíte obrovský heroismus některých lidí a zároveň vidíte, že někteří lidi v té panice, co se vyvolala, ten stát jim říkal konec, je jedno, co se stane s ekonomikou, prostě konec, ten stát zavírá, všichni umřeme, jo. Tak v této panice říkají ti lidi, hele ten respirátor, co přišel, já ho potřebuju pro mámu, pro strejdu, prostě ta distribuce je strašně těžká. Mluvím s hejtmany, ti říkají, já vím, že máte dostat tolik a tolik, ale mně tady říkají lidi, že vypnou proud, když nedostanou respirátor, říkají tohle a tohle; všichni Češi si myslí, že bez toho respirátoru umřou – a přitom ho neumí ani nosit, takže tak. Podívejte se, kolik běhá v Praze lidí s respirátorem, ta distribuce je naprosto absurdní, ale zároveň já tomu lidsky rozumím, když jim pořád vláda říká, umřete, umřete, blíží se hrozná věc, v Itálii všichni umřou. Nikdo neříká, že je tam šedesát osm tisíc mrtvých v běžném roce, když přijde taková těžká chřipka. Všichni říkají, podívejte se, čtyři tisíce mrtvých!“

„Na druhou stranu, infektolog Beneš mi tady řekl, že problém je, když dojde k tomu explozivnímu nákazovému systému, zkrátka je hodně lidí na hromadě nakažených, pak vítězí ty nejagresivnější viry, a proto jsou ty těžké průběhy. Možná, že ta opatření pak… Rozumíte, tou rouškou nic nezkazíte a můžete třeba zabránit explozivnímu průběhu,“ namítla Drtinová. „Já jsem pro to dělat maximum a jsem loajální, že to nosím,“ zopakoval Šmucler. Dodal, že to nechce úplně snižovat, a souhlasil s tím, že je třeba vše dělat pro to, aby to nepřišlo najednou. „To všechno je pravda, týká se to i běžné chřipky, ale měli by mít lidi světlo na konci tunelu, kdy to bude, jak to bude, abychom nevyděsili víc, než jak je to nutný,“ sdělil.

Prozradil, že aby byli stomatologové v bezpečí a mohli v klidu pracovat, tak by potřeboval alespoň 780 tisíc měsíčně. „Z toho jsem ty vynechal mnoho a mnoho milionů, co bude potřebovat české zdravotnictví, a pak jsou tu bezpochyby policisti, kteří to musí mít a tak podobně,“ vysvětlil. Rozhodně však nechce říkat, že zrovna zubní lékaři jsou na tom nejhůř. „Jsou některé profese, co stát oficiálně zavřel, tak ty mají nějaký sociální program. Zubní lékaři si ani nemohou vzít dovolenou, takže nemohou říct sestřičce, hele teď si dáme tři týdny dovolený a pak si ji nedáme v létě, ale musí tam sedět, musí čekat na toho akutního pacienta, který třeba nepřijde a každá minuta té ordinace stojí čtyřicet korun. To zdravotnictví krvácí a ta stomatologie stojí dvě miliardy měsíčně,“ pověděl o problémech tohoto lékařského oboru. Prý se však pojišťovny snaží přijít s nějakým řešením. „Je tady nějaký onemocnění, co je hrozný, je to opravdu těžká chřipka, ale v tuto chvíli jdeme systémem, že jestli to bude trvat roky, tak se dostaneme do situace, jaká tu byla za první nebo druhé světové války, a je úplně otázka, zda je to rozumné pro tu mladou generaci, která ten průběh bude mít asi hodně lehký, jestli se třeba z toho deset dvacet let vzpamatovávat ekonomicky, jestli je to ono. Pořád máme naději, že za měsíc se vzbudíme a v Evropě to nebude, ale musíme počítat s tím horším,“ shrnul prezident stomatologické komory.

„Vy jste řekl, mám strach o své rodiče, ale osobně se těším, až ten koronavirus dostanu, protože až to budu mít za sebou, budu moct bez velkých obav pokračovat v práci naplno. Tohle byste nevzal zpět?“ tázala se Drtinová. Prý ne. „Vám to řeknu úplně jednoduše. Mému otci je 81 let, a dokud nedostanu koronavirus, tak ho neuvidím. Je možný, že ho neuvidím tři čtyři roky. Může se stát, že ho neuvidím vůbec, to zní smutně takhle. Když ten koronavirus dostanu, tak já mám velmi vysokou šanci, že se vyléčím, samozřejmě můžu umřít, ale můžu umřít, že vyjdu ven a srazí mě auto. Jakmile to prodělám, no tak mohu jít za ním, protože ho nenakazím. Už se to nestane. Pak doufám, že mi někdo dovolí, abych mohl jít do hospody, abych normálně žil, protože všechny tyto věci jsou už zbytečné. Než tu nemoc mám, tak mám strašné omezení, takže s hroznou nadsázkou říkám, že zdraví závidějí vyléčeným,“ vysvětlil.

Šmucler si však stojí i za jiným svým tweetem.

Zákaz vycházení a bezmála úplně zastavení ekonomiky. Jsem lékař, ale říkám: “Za spálenou zemi koronavirus nestojí. “ 98 % národa to při správném řízení medicíny zvládne a nejde je uvést do bídy. Nejde navíc lidi děsit dopředu, nebo budou rabovat. Česko to dá!) — Roman Šmucler (@smucler) March 20, 2020

„Za tím si naprosto stojím. Já už jako trochu starší člověk musím mít zodpovědnost za ty mladý, aby to neskončilo tak, že jim řekneme, podívejte se, teď se bude tři roky bojovat s koronavirem…“ potvrdil Šmucler. „No dobře, ale myslíte si, že spálená země je to, co ta stávající opatření přinesou?“ zeptala se Drtinová. „Nesmí se to stát. Protože ty věci, jak budou, já myslím, že je za tím správná filozofie a myslím si, že to řekli správně, já jsem reagoval u postu dvou guvernérů ČNB, kteří říkali, my nejsme lékaři, my jenom počítáme, ale spálil se rozpočet zdravotnictví a teď přijde k vám do pořadu dívka a řekne já mám onemocnění, potřebuji padesát milionů korun na léčbu. Kdo ji bude léčit? Někdo řekne, potřebuji koupit nějaký lepší přístroj, aby tu ti lidi přežili, a někdo řekne ne, teď jsme deset let vyčerpaní. Vím, že to nezní populárně, protože spousta lidí říká, ne, my zvládneme všechno, Česko bude bohatší a peníze vlastně nehrají roli. Všechny zachráníme. Bohužel musíme dělat těžká rozhodnutí, musíme se umět obhájit a čelit jim,“ prohlásil Šmucler.

Itálie má těžký průběh i chřipek, prý kvůli tomu, že tamní rodiny žijí pohromadě, což je něco, co Šmucler obdivuje. Zde jsou všichni zvyklí, že každá generace má svůj byt, a jak se stane něco takového, tak jsme prý zvyklí na to, že se nějakou dobu s babičkami neuvidíme. „V té Itálii jsou ve velkým bytě a prostě staří, mladí se tam potkávají. Já tady nechci hodnotit to zdravotnictví, na to nejsem expert, ale ty země, kde ty rodiny jsou pohromadě, jsou to země katolický, třeba Francie, Itálie, tak tyto věci je vždycky víc postihnou než země jako my, kde spousta těch starších lidí je v domovech důchodců a celá ta otázka je o tom, jestli ty domovy důchodců opevníme, naopak, kdyby to tam vlítlo, tak to bude o to horší. Tam bychom se měli soustředit,“ opět vyzval Šmucler.

