Smůla. Fiala odtroubil svržení Babiše a hned má po radosti

„V demokracii platí určitá pravidla, určité principy, na které bychom nikdy neměli zapomínat. Jeden z nich je, že vláda vládne, snaží se vládnout ve prospěch občanů a úlohou opozice je vládu kontrolovat, nabízet alternativní řešení. Hlídat, jestli skutečně vládne ve prospěch země a občanů. A také v parlamentní demokracii platí, že vláda se musí opírat o většinu v Parlamentu v České republice, o většinu v Poslanecké sněmovně. Jinak to prostě nemůže být a vláda, pokud má vládnout, tak potřebuje důvěru Poslanecké sněmovny. My jsme přesvědčeni, že vláda Andreje Babiše už dlouhodobě důvěru občanů, důvěru veřejnosti nemá, a že nevládne ve prospěch lidí v České republice. A že nevládne dokonce ani ve prospěch těch voličů, kteří ji před třemi lety uvěřili a dali jí svůj hlas. Jsme přesvědčeni, že vláda naší zemi škodí, že nezvládá svoje úlohy, a pokud má někdo prospěch z jejího vládnutí, tak je to její premiér se svým obrovským střetem zájmů, ale určitě to nejsou lidé, kterým se má zodpovídat,“ řekl úvodem Fiala.

„Vláda nezvládla boj s pandemií, nezvládala ho od počátku, ty výsledky jsou smutné. Máme nejvíce zemřelých, nebo patříme k zemím, kde počet obětí nemoci covid-19 je nejvyšší na světě, měli jsme nejdéle zavřené školy, naše děti doplatily na neschopnost vlády velmi podstatným způsobem. Spousta služeb, obchodů, podnikatelů, nebyla schopna, nemohla udržet svoje podnikání, přitom se rozvrátil rozpočet, ale ty peníze nešly k těm, kteří je potřebují, ale skončily bůhvíkde. Jsme přesvědčeni, že tato vláda už dávno vládnout neměla. K tomu přistupuje v poslední době i ta bolestná, ostudná situace kolem kauzy Vrbětice a chování zvláště některých členů vlády. Teď nechávám stranou, že se nepodařilo vytvořit silný mezinárodní tlak a konkrétní solidaritu mezinárodního společenství, že naše vláda nedokázala tyto věci vyjednat, aby se všichni jasně postavili na naši stranu, na stranu České republiky, konkrétními kroky. Ale vynechávám to proto, že ty ostatní státy ani nemohly, když slyšely, co říká ke kauze náš prezident, jak kličkuje náš premiér. A především, když viděly v přímém přenosu ty lži, kterými svoji cestu necestu do Moskvy a věci, které s tím souvisely, obalil vícepremiér vlády a ministr vnitra Jan Hamáček,“ sdělil Fiala. Podle něj jde o obrovské selhání jedno za druhým.

„Nezmiňuji zde ani skandály ministra Arenbergera, který zase zapomněl na svoje příjmy a na svůj majetek a další a další věci. Ta vláda lidem lže, je to vláda tisíce a jedné lži a podle nás je potřeba taky ověřit, jestli to, že ztratila podporu komunistů, je pravda, nebo je to jedna z dalších lží,“ dodal.

„My jsme už před časem oznámili, že budeme usilovat o svolání mimořádné schůze, na které navrhneme vyslovení nedůvěry vládě Andreje Babiše. Ty důvody, které jsem tady velmi stručně připomenul, nejenže trvají, ale neustále se i posilují a podle nás každý den přibývá těch důvodů proto, abychom tento krok udělali. Já jsem dnes velmi rád, že tady mohu ohlásit dohodu demokratických opozičních stran na společném postupu. Považuji to za důležitý signál a mám z toho opravdu radost. Ta schůze k vyslovení nedůvěry Andreje Babiše bude svolána na základě společného postupu koalice SPOLU a koalice Pirátů + STAN, kteří přidají svoje podpisy k naší žádosti. Součástí této naší dohody je i to, že odevzdání podpisů na svolání schůze a sama ta schůze k nedůvěře proběhne na začátku června. Pane předsedo, pane předsedo, děkuji vám za váš postup a mám opravdu radost z toho, že můžeme občanům prezentovat to, že jsme se dokázali domluvit a že jako demokratická opozice v této závažné věci postupujeme společně,“ řekl na adresu Ivana Bartoše a Víta Rakušana Fiala.

„Zase přednáška z politologie místo jasného zdůvodnění politické akce...“ zareagoval následně na Fialovo vystoupení politický komentátor Martin Schmarcz.

„A ještě to zdůvodňuje Vrběticema. To asi chtějí získat hlasy SPD a KSČM? Pravice by za toto měla vládě tleskat,“ dodal následně ještě v komentářích muž, jenž dříve pracoval jako mluvčí premiéra Mirka Topolánka. „SPD a KSČM to vyhošťování Rusů vadí, takže když to pravice napadá, dělá jim radost...“ dodal.

„Nejlepší způsob jak namydlit Koudelkovi schody, je vyjádřit vládě nedůvěru. A ještě to odůvodnit Vrběticemi. Geniální!“ podotkl i v dalším příspěvku Martin Schmarcz.

„Aha, důvodem k hlasování o nedůvěře není střet zájmů a počty mrtvých. Ale že vláda vykopla Rusy. Je třeba získat hlasy SPD a KSČM,“ dodal Schmarcz.

„To jsem se právě zasmál – soudruzi Fiala a Bartoš hlásí ‚Dohodu demokratických koaličních stran‘ o vyhlášení nedůvěře vládě – vzdyť se tam v PS takové strany nevyskytují. Když si pochutnávaly z jednoho koryta, tak to těmto stranám nevadilo,“ zareagoval na vystoupení na twitteru také jeden z uživatelů.

To jsem se právě zasmál – soudruzi Fiala a Bartoš hlásí „Dohodu demokratických koaličních stran“ o vyhlášení nedůvěře vládě – vzdyť se tam v PS takové strany nevyskytují. Když si pochutnávaly z jednoho koryta, tak to těmto stranám nevadilo????

— Josef Beneš (@JosefBene2) May 12, 2021

„Chudák Fiala už zase na ČT24 blábolí o nutnosti důvěry vládě! Jako by nechápal prohlášení prezidenta, že by stejně nechal Babiše dovládnout i bez důvěry ... odstranit Zemana, o to měli usilovat a ne se vyžívat na hysterickém spílání Hamáčkovi!“ dodal další.

Chudák Fiala už zase na ČT24 blábolí o nutnosti důvěry vládě! Jako by nechápal prohlášení prezidenta, že by stejně nechal Babiše dovládnout i bez důvěry ... odstranit Zemana, o to měli usilovat a ne se vyžívat na hysterickém spílání Hamáčkovi!

Radost z kroku koalic má naopak někdejší poslanec za TOP 09 Miroslav Kalousek. „Tak zaplaťpánbůh, koalici Pirátů a STAN to konečně došlo. Sice pozdě, ale pořád ‚lepší pozdě, než později‘,“ uvedl.

Tak zaplaťpánbůh, koalici Pirátů a STAN to konečně došlo. Sice pozdě, ale pořád „lepší pozdě, než později“. ??https://t.co/pYgsv2J3Lt

— Miroslav Kalousek (@kalousekm) May 12, 2021

A stejně tak koalicím tleská i ekonom Radovan Vávra. „Bravo! Moc díky,“ napsal.

— Radovan Vávra (@BlanikZ) May 12, 2021

Kdo však vyvolání hlasování o nedůvěře vládě pět měsíců před volbami nechápe, je premiér Andrej Babiš (ANO). Podle něj kabinet zvládá pandemii a postupně se rozvolňují opatření proti šíření covidu-19.

