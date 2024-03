Sněhové vločky a aktivističtí učitelé. Bojí se zeptat, aby nebyli „dezoláti“. Profesorka ukázala Bobošíkové obraz dnešních univerzit

Do pořadu novinářky Jany Bobošíkové Aby bylo jasno přijala pozvání filozofka a vysokoškolská pedagožka Anna Hogenová. Spolu s Bobošíkovou diskutovaly na téma nedůvěry ve společnosti i svolání mimořádné schůze kvůli e-mailu Andreje Babiše – tu profesorka připisuje obavám v pětikoalici. „Svědčí to o slabosti vlády,“ vyvodila ze situace. Následně se Bobošíková s Hogenovou věnovaly i krizi důvěry v média a mladým poradcům prezidenta Petra Pavla. „Sněhové vločky… nemají ty vhledy,“ prohlásila Hogenová.

reklama

„Ve společnosti panuje nedůvěra, lidé se bojí mluvit přímo – šeptají nebo vůbec nemluví. Vláda rozvázala těsné vztahy se Slovenskem. Někteří státníci z V4 jsou označováni za proruské,“ uvedla pořad Aby bylo jasno novinářka Jana Bobošíková a následně položila otázku filozofce a vysokoškolské pedagožce, která přijala pozvání na rozhovor. „Co podle vás dělá se společností tak hluboká atmosféra nedůvěry vůči sousedům, politikům, spolupracovníkům, novinářům a v podstatě vůči každému, kdo má jiný názor, než vládnoucí koalice?“

„To je v podstatě hrůza,“ vrtěla hlavou profesorka Hogenová. „Ta situace u nás je nepřehledná, cítíme tady nenávist. Není to jen nedůvěra, je to doslova nenávist a lidé se začínají bát. Nebojím se to tak říct, je to skoro tragická situace, co teď prožíváme,“ uvedla Hogenová s tím, že takto to cítí nejen ona, ale i lidé kolem ní a naladění české společnosti je tak „nesmírně negativní“.

Bobošíková následně připomněla, že příští týden se bude v Poslanecké sněmovně konat mimořádná schůze s názvem Bezpečnostní hrozby pro Českou republiku, jejíž svolání podpořila celá koalice. Impulzem ke svolání schůze byl soukromý e-mail předsedy hnutí ANO a bývalého premiéra Andreje Babiše, v němž se za použití vulgarit domáhá kompromitujících informací na ministra zahraničí Jana Lipavského (Piráti).

Co na to profesorka?

„Zvláštní parlamentní schůze, kvůli takové věci, jako je ten e-mail, je důkazem toho, že v pětikoalici panují obavy a asi veliké, protože se dopouštějí frenetické reakce na něco, co si nezasluhuje skoro ani tři věty ve zprávách,“ řekla Hogenová.

Bobošíková poukázala na skutečnost, že vláda má 108 poslanců, a tedy většinu ve Sněmovně, podporu Senátu i prezidenta, a přesto svolává mimořádnou schůzi k výrokům šéfa, a to když je dle slov novinářky ekonomika v recesi, školy nemají peníze a zemědělci se bouří.

„Podle mého soudu to svědčí jedině o slabosti té vlády. Jejich reakce je prozrazuje. Oni si nejsou jisti v kramflecích, a tím pádem zastrašují a dělají zbytečné aktivity,“ usoudila z nastíněné situace Hogenová.

Babiš měl dle uniknutého e-mailu požadovat i informace o dětech pirátského ministra zahraničí. Bobošíková však poukázala na to, že před lety se někteří novináři nebáli do politické diskuse zatáhnout syna Andreje Babiše. Hogenová souhlasila s Bobošíkovou, že je situace nespravedlivá.

Lidé navíc dle slov profesorky vnímají, že politici zacházejí příliš daleko. „Ti lidé dneska už mluví o válce jako o něčem, na co se už budou připravovat. Bojí se o své syny a vnuky a už nejsou schopni věřit vládě,“ upozornila Hogenová. „Je to kolaps, který se nepřiznává a možná ještě chvíli se přiznávat nebude. Ale věřím, že velice brzo budou i ti novináři, kteří nás tak ‚vyšplouchli‘, pomalu otáčet.“

Bobošíková následně nadnesla vystoupení exprezidentů Václava Klause a Miloše Zemana na ČT24 při příležitosti oslav výročí vstupu České republiky do NATO, po němž se někteří politici či novináři vyjadřovali v tom smyslu, že oba dva bývalí prezidenti k vystoupení neměli od veřejnoprávní České televize vůbec dostat prostor.

Psali jsme: Výbuch po Klausovi a Zemanovi na ČT přinesl „odhalení o fialovcích“

Profesorka Hogenová rozhovor důkladně poslouchala. Radost jí udělal předně profesor Václav Klaus. „Říkal tam přesně to, co si myslí většina tohoto národa, která je ještě myslící a která nedělá zápočet nějakým rozhodovatelům za mořem, ale myslí na vlastní národ a stát,“ řekla Hogenová. Následnou reakci politiků a žurnalistů nepochopila, přisuzuje ji jejich nevzdělanosti.

„Na drbech stavějí obrovské zámky odporu proti tomu, co se jim nelíbí. Jsou koupeni. Nedá se jim vůbec věřit. Je zde krize důvěry v média a v žurnalisty nejvíc. Některým jsme šíleně věřili a najednou zjišťujeme, že to je úplně jinak,“ uvedla Hogenová bez uvedení konkrétních jmen oněch novinářů. Dodala, že doufá, že se tato „krize“ projeví i ve volbách.

Krátce se Bobošíková s Hogenovou v souvislosti s médii bavily o střelbě na Filozofické fakultě Karlovy univerzity. „Něco nám tu je neříkáno. My máme právě vědět, co psal (střelec) ve svém posledním dopise,“ řekla Hogenová. „U nás se tak mlčí, že to vyvolává v lidech podezření, že se něco připravuje a opravdu se začínají bát. Tohle je příklad za všechny… tady nám někdo poroučí z venku, kdo nás vůbec nezná. Ta vláda je prostě jenom loutkohra,“ vyvodila ze situace profesorka.

Veřejnost má dle jejího názoru právo na informace vztahující se k osobě a rodině střelce a vraha z Klánovického lesa. „My nevíme ty základní věci. A když se zeptáme, tak jsme podezřelí, že jsme nějací divní lidé, na které si budou úřady dávat pozor,“ řekla Hogenová.

„I studenti se ptají,“ uvedla profesorka, která na Univerzitě Karlově také přednáší. „Bojí se ty děti… Strach je jako rakovina, díky digitalizaci penetruje přes všecky velice rychle. Bojí se mluvit nahlas, protože budou hned dezoláti, i když ve skutečnosti je to úplný opak.“

Tuto atmosféru na univerzitě dle ní vytvářejí „aktivističtí učitelé“. Informace má od svých kolegů z nepražských univerzit.

U mladých lidí v Aby bylo jasno Bobošíková s Hogenovou ještě zůstaly. Pozornost přenesly na mladé poradce prezidenta Petra Pavla, s kterými se prezident setkal před několika týdny a hovořil s nimi na témata jako duševní zdraví, znásilnění, euro, dostupnost bydlení, reforma školství, Istanbulská úmluva nebo střelba na FF UK. „Mě by zajímalo, paní profesorko, jestli to jsou témata, jejichž rozebíráním by hlava státu připravovala mladé lidi na problémy reálného života,“ optala se Bobošíková Hogenové.

„Tihle mladí lidé, to jsou nezralé fíky, kteří se třeba dobře učí, ale to myšlení ještě není uvlastněno. Jsou to nezralí lidé, kteří nemohou mít – a říkám to s plnou vážností – vhled to těch celků, které jsou nevyhnutelnou podmínkou pro možnost řídit dnes tu planetu. Proto když tito mladí lidé budou sedět v Evropském parlamentu, tak protože v sobě nemají ty celky, jež se v mysli rodí dlouhou dobu, tak nemohou vidět ty planetární problémy, které se prizmatem české politiky ukazují lidem třeba už v mém stáří úplně jasně,“ rozpovídala se na téma mladších generací Hogenová.

„Nejsou hloupí, ale nemají ty vhledy,“ dodala na adresu sboru mladých poradců prezidenta Pavla. „Jsou to sněhové vločky. Při prvním problému roztají, budou na dně a budou potřebovat k psychiatrovi.“

Psali jsme: Rusko a porážka fašismu. Fico ještě přitvrdil Dobytá ruská vesnice. „Propaganda. A dost zoufalá“. Drulák slyšel pouze v českých médiích Pirát se ve studiu smál Vondrovi: Žádné spalovací motory už nikdo řešit nebude „Rakušan s Bartošem ubližují homosexuálům, ať odstoupí“. Dohra napadení mladíka s duhou

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE