Sněmovna poslouchá dlouhý vyčet vládních úspěchů: U řečniště se střídají ministři

Andrej Babiš měl do Sněmovny dorazit na hlasování o nedůvěře vládě Petra Fialy, které podle původních odhadů mělo proběhnout ve středu ráno. „Předseda Babiš je se mnou na telefonu, a až bude aktuální hlasování, tak já mu zavolám. Platí, že dojde na hlasování,“ sdělila Alena Schillerová.

Schillerová ve Sněmovně krátce před čtvrtou hodinou odpoledne nahlas odhadovala, že by schůze vzhledem k průběhu sněmovního jednání a počtu přihlášených poslanců do rozpravy mohla trvat až tři dny. Poslanci počítají s tím, že v úterý jednání skončí o půlnoci.

Od rána se ke slovu kromě ní nedostali žádní opoziční poslanci. U řečnického pultíku se střídají pouze zástupci vlády. Schillerová uvedla, že vláda jen ukazuje, jak se vládní pětikoalice ANO „bojí“. V rozpravě čeká už několik hodin téměř šest desítek přihlášených poslanců, na prvním místě jsou do rozpravy poslanců přihlášeni poslanci STAN Barbora Urbanová a Ondřej Lochman.

Po polední pauze, která skončila ve 14.30, zatím vystoupili ministři zdravotnictví Vlastimil Válek, pro místní rozvoj Ivan Bartoš, zahraničí Jan Lipavský a obrany Jana Černochová. Rekapitulují zdlouhavě úspěchy vlády a svých resortů. Schillerová to kritizovala na svém twitteru: „Když už Markéta Pekarová Adamová počítá, kolik stojí jednací den Sněmovny, tak by měla také dodat, že třeba dnes ho skoro celý vyplní pětikoalice festivalem sebechvály. A dělají to proto, že pohrdají demokracií a nechtějí poslouchat jiné názory,“ reagovala Schillerová.

Když už @market_a počítá, kolik stojí jednací den Sněmovny, tak by měla také dodat, že třeba dnes ho skoro celý vyplní pětikoalice festivalem sebechvály. A dělají to proto, že pohrdají demokracií a nechtějí poslouchat jiné názory. — Alena Schillerová (@alenaschillerov) January 17, 2023

Ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti) vyzdvihl posun v digitalizaci a také české předsednictví EU. „Já si myslím, že Digitální a informační agentura je významný posun digitalizace na úrovni České republiky v rámci EU. Už nyní jsme navázali vztahy s odbornými týmy napříč Evropou, čerpali jsme potřebné mezinárodní zkušenosti, které jsme zúročili už i v rámci našeho předsednictví Evropské unie, a i v rámci České republiky oslovujeme další významné odborníky a osobnosti.

Máme poradní orgán Český digitální tým. My jsme vykročili správným směrem. Myslím si, že to dokládá – a bylo to zde zmiňováno již od mých předřečníků – vedení českého předsednictví v oblasti digitální agendy, a to jak ze strany evropských partnerů, tak i institucí v Evropské unii. My jsme v červenci dojednali dohodu s Evropským parlamentem na podobě digitální transformace od roku 2030,“ předkládal Bartoš úspěchy.

Jako úspěch v oblasti digitální agendy také zmínil, že jednotliví ministři a jednotlivé státy EU spolupracovali v otázkách bezpečnosti: „Ať už to bylo poskytnutí hostingu pro ukrajinské služby státu, které jednotlivé země pomáhaly provozovat, když Ukrajina byla pod kybernetickým útokem, tak jsou to i otázky, které se týkají bezpečnosti na internetu, kde intenzivně spolupracujeme jako plnohodnotný partner a i díky našemu NÚKIB jak v rámci EU, tak NATO,“ dodal ministr.

V rámci agendy svého ministerstva také připomněl, že připravili věcnou novelu stavebního zákona, kterou reagovali i na energetickou krizi. „My jsme také podpořili v rámci novely stavebního zákona energetické stavby, které využívají obnovitelné zdroje energie, takže úprava dnes platného stavebního zákona, je to přeneseno i do té novely, zcela zásadně usnadňuje instalace, které využívají obnovitelné zdroje na stavby stávající,“ dodal Bartoš.

U řečnického pultíku jej vystřídal ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti), který také vyzdvihoval úspěšné české předsednictví v EU. „Je namístě také pohovořit o tom, co naše vláda nedělá. Když jsem mluvil o tom, že zahraniční politika je o srozumitelnosti a důvěryhodnosti, tak bych rád připomněl, jak se vládlo před námi. Představa Andreje Babiše o zahraniční politice je naivní, naše ne. Nedomníváme se, že svět je plný přátel, které máte v telefonu, my si uvědomujeme, že zahraniční politika je tvrdá práce, kde je potřeba získávat systematicky kontakty a budovat důvěrné partnerství,“ rýpl si Lipavský do nepřítomného Andreje Babiše.

Mezi své úspěchy zařadil také sankční zákon: „Mojí další prioritou na Ministerstvu zahraničních věcí po nástupu do úřadu bylo předložení sankčního zákona. Ten sankční zákon zajišťuje lepší ochranu lidských práv. Já jsem na něm pracoval už jako poslanec v minulém volebním období. Mám tedy obrovskou radost, že se ho podařilo naplnit, že platí,“ uvedl ministr pro místní rozvoj.

Možnost sebeprezentace po něm využila ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Hovořila především o tom, čeho dosáhla v rámci financování obrany: „Jak jistě víte, bez rozpočtu není armáda. A za rok 2022 jsme prosadili rozpočet Ministerstva obrany s výdaji ve výši 89,1 miliardy, což je 1,35 % HDP. V programovém prohlášení máme, že chceme mít 2 % HDP do roku 2025,“ uvedla.

V těchto dnech vláda připravuje update programového prohlášení právě z důvodu války, která probíhá na Ukrajině a kvůli které musí přizpůsobit některé kapitoly: „Jednou z těch kapitol, kterou musíme přizpůsobit, je samozřejmě i obrana, a to konkrétně že bychom byli rádi, kdybychom 2 % HDP již dosáhli v roce 2024,“ podotkla šéfka obrany.

„Ačkoliv jsme loni v roce 2022 hospodařili na resortu obrany s nejvyšším rozpočtem v novodobé historii, podařilo se nám vyčerpat téměř všechny přidělené peníze. Jasně tím ukazujeme, že současná obrana umí efektivně čerpat rozpočtové prostředky, že tyto investice do obrany směřují k posílení bezpečí nás všech tak, jak jsme si předsevzali,“ pokračovala Černochová.

Zároveň vyzdvihla, že urychlila pořízení nové techniky a zbraní pro armádu a předložila novelu zákona o zadávání veřejných zakázek s ohledem na specifika obranných akvizic. „Díky tomu dojde k odstranění hlavních překážek a nedostatků zákona,“ poznamenala.

Věnovala se také modernizaci armády a pokroky v jednání o pořízení bojových vozidel pěchoty a také amerických vrtulníku. „Mimochodem také s vládou Spojených států amerických jsme se dohodli a jsem za to velmi ráda. Byla to, bylo to předmětem těch mých jednání s panem ministrem obrany Austinem jak ve Washingtonu DC, tak v Praze. Dohodli jsme se, že k těm pořizovaným dvanácti americkým vrtulníkům systému H-1 získá armáda darem dalších osm těchto strojů zdarma,“ sdělila ministryně. Kromě toho mluvila třeba i o tom, jak „aktivně na resortu obrany řeší problematiku přelomových technologií a umělé inteligence“.

Zástupci vládních stran se opírají hlavně do nepřítomného Andreje Babiše. Poslanci ODS na Babišovu nepřítomnost upozornili cedulemi s jeho fotkou, které si postavili před své poslanecké lavice. Na cedulích jsou nápisy kritizující jeho nízkou účast při jednáních Poslanecké sněmovny. Na svém twitteru se cedulemi pochlubil tiskový mluvčí ODS Jakub Skyva.

Prezidentský kandidát a bývalý premiér Andrej Babiš (ANO) dorazil v úterý před desátou hodinou ranní na Pražský hrad, kde čeká ve frontě na výstavu korunovačních klenotů, před ním mají být stovky lidí, zatímco se jeho hnutí snaží svrhnout vládu. Za to se do něj před poslanci pustil ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka: „Je škoda, že si jeden z vašich kolegů odskočil do fronty na korunovační klenoty, které už, předpokládám, jako premiér v minulosti viděl. Lékaři, učitelé, dělníci, všechny ostatní profese lidí, kteří normálně jsou v práci a nemohou si ve své pracovní době při plnění svých standardních pracovních povinností odskočit na korunovační klenoty,“ uvedl člen vlády.

Důvodem vyvolání hlasování o vyslovení nedůvěry vládě Petra Fialy ze strany ANO bylo jednání Sněmovny minulé úterý, kdy koaliční většina neumožnila zařadit na program schůze body, které navrhovali poslanci ANO. ANO vládě vytýká například dostupnost léků, financování sociálních služeb či situaci na úřadech práce.

Protože opozice nemá potřebných alespoň 101 hlasů, dá se očekávat, že Sněmovna nedůvěru vládě nevysloví. Předseda ANO Andrej Babiš se podle svého mluvčího Vladimíra Vořechovského zúčastní pouze hlasování o nedůvěře.

Schůze se koná deset dnů před druhým kolem prezidentské volby, do něhož postoupil jako jeden ze dvou kandidátů právě předseda ANO a bývalý premiér Babiš. Předsedkyně klubu ANO Alena Schillerová ale odmítá, že by debata o nedůvěře byla součást předvolební kampaně. S návrhem vyslovit nedůvěru vládě přišel před měsícem předseda opozičního hnutí SPD Tomio Okamura. Okamura to tehdy zdůvodnil tím, že koaliční vláda je nečinná při řešení vysokých cen energií a hrozby hospodářské a společenské krize. Pro vyvolání schůze však klub SPD neměl dost poslanců.

