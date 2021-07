Snižovat porodnost kvůli klimatu? Naprosto zvrácené. Ekonom se rozčílil nad cenou pro prince a jeho Meghan

reklama

K porodnosti Pikora volí naprosto opačný přístup. „Maminkám velkého počtu dětí vyznamenání. Ale najednou přijde někdo, kdo toto všechno degraduje a řekne, že jsme přemnožení, a bude oceňovat ty, kteří mají málo dětí,“ dodává, že takový přístup je zcela proti přírodě. Navíc v Evropě, kde rozhodně nelze mluvit o přemnožení. Na jednu ženu zde připadá jen 1,5 dítěte.

Právě málo dětí a vymírající národy přinášejí ekonomické problémy. Tím nejvýraznějším jsou důchody. „Jakmile odejdou do důchodu silné ročníky ze sedmdesátých let, bude moc důchodců a málo těch, kteří na ně budou pracovat,“ upozorňuje.

Mladá generace má podle něj totiž naprosto nereálné představy a hlásá naivní revoluci. „Podle nedávného průzkumu mezi lidmi ve věku 18 až 35 let by chtěli nastoupit do důchodu v 60 letech a v průměru by chtěli důchod kolem 22 tisíc korun. To je naprosto nereálná představa. Mladí tak hlásají naivní revoluci,“ pokračuje Pikora s tím, že cestou k udržení důchodového systému není dřívější odchod do penze, ale naopak pozdější.

Zároveň česká ekonomika potřebuje vyšší průměrné mzdy, aby Češi měli z čeho šetřit na důchody, ale cestou není administrativní zvyšování minimální mzdy. Cestou je pouze ona vyšší produktivita.

A v neposlední řadě je klíčová zásluhovost. „Samotné chápání zásluhovosti je přitom často postavené na hlavu. Mnozí politici ho chápou tak, že kdo více odvádí do důchodového systému, ten má na důchodu větší zásluhu,“ to považuje Pikora za „chybné vnímání světa“.

Větší zásluhu má podle ekonoma ten, kdo vychová více budoucích přispěvatelů do systému. „Budoucím důchodcům pomohou jen dnešní děti. To je zásluha, a proto bych dával metály nikoli za to, že má někdo málo, ale naopak hodně dětí. A další medaili za to, že je s dětmi ještě schopen šetřit sám na důchod,“ uvádí s tím, že na stát bych totiž vůbec nespoléhal, jen předvádí, jak se umí zadlužit.

