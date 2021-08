Sociolog Prokop: Piráti nemají žádná témata, jsou v hrozné defenzivě

reklama

„Největší problém je v tom, že spousta lidí zvažuje dvě strany, a kdyby se teď všichni rozhodli pro Piráty – kteří je zvažují, pro PirSTAN, tak budou mít 32 procent, a kdyby je volili jenom ti lidi, kteří jsou si tím jistí, tak je to jen 18. Takže mnohem větší vůle, než v nějaké statistické chybě, je v tom rozhodnutí těch lidí. A to jsme začali dělat s Medianem v roce 2012, že jsme začali ukazovat potenciál a jádro té strany – to znamená, kolik by dostala, kdyby ji volili všichni, kteří ji zvažují, a kolik by dostala, kdyby ji volili jen ti rozhodnutí pevně, a to ukazuje, že ty výzkumy nejsou takové, aby se jimi člověk mohl řídit,“ podotkl Prokop ve svém rozboru a poukázal na rozdíly mezi jádrem a potenciálem.

„Rozdíly jsou skutečně tak obrovské, že dneska je vidět, že PirSTAN by byl ve volbách favorit, ale klidně je může SPOLU překonat, nebo ANO může jít zpátky na 30 procent, když se vrátí ti voliči, kteří tu stranu zvažují,“ dodal.

„Zajímavé je, že dynamika kampaně je nyní vyprázdněná, že Piráti se STAN vlastně začali defenzivní kampaň, která nemá žádná témata. A že budou v hrozné defenzivě, jestli to nezmění,“ podotkl Prokop. „Devízou Pirátů bylo vždy to, že dokázali mobilizovat ty lidi, kteří nechtěli jít k volbám. Podle mě je mnohem větší riziko u Pirátů to – než že se od nich někdo odvrátí, že tam řeknou daň z nemovitosti v programu, je to, že jim tři procenta ubydou na volební účasti mladých lidí, když nebudou mít nějakou emotivní část kampaně,“ podotkl dále Prokop.

„Piráti vždy byli novou alternativou pro mladé lidi, u nichž ta účast může být 40 procent, nebo 55, záleží na tom, s kým se ztotožní, a koho budou moci volit. A ta sázka Pirátů a STAN, že vlastně jako oni ukazují Bartoše, jak jede autem do Bratislavy a podobně, snaží se přiblížit středopravici a získat si její sympatie – tak to může také vést k tomu, že tu stranu normalizují – a že nebude zajímavá pro ty mladé lidi, klesne jim účast a poškodí tu stranu víc než nějaký mírný programový konflikt. Vím, že to je těžké bruslení. Ale myslím, že to přehnali,“ sdělil Prokop. Podle něj pak volby rozhodne téma posledního týdne. „Možná že na to PirSTAN spoléhají až moc, že to rozjedou až před volbami,“ dodal.

