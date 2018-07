Soda nizozemskému ministrovi za slova o bití imigrantů v Praze: V bití a kopání se tu vyžívali hlavně vaši krajané

Nizozemský ministr zahraničí Stef Blok před pár dny na uzavřeném jednání prohlásil, že v Praze nebo ve Varšavě nenajdete migranty jiné barvy pleti. Proč? Kdyby se tam objevili, v Praze a ve Varšavě by je prý zbili. Blok za tato slova sklidil kritiku u nizozemské opozice i u svých stranických kolegů. Na kousky nizozemského šéfa diplomacie cupují i čeští politici.

Stef Blok, šéf nizozemské diplomacie, vyvolal bouři, když poznamenal, že migranty jiné barvy v českém hlavním městě Praze hned tak neuvidíte, neboť by jim hrozilo, že je tam zbijí. Český předseda vlády Andrej Babiš (ANO) Blokovi obratem vzkázal, že to není tak dávno, co několik nizozemských občanů surově zbilo českého číšníka. Jen tak, pro zábavu.

„Je to nesmysl. Pan ministr by se měl spíš zamyslet nad tím, že jeho turisti zbili do krve našeho číšníka,“ připomněl incident český premiér. „Češi jsou solidární a tolerantní, ale o tom, kdo bude u nás pracovat a žít, budou rozhodovat naši lidé. Ne politici jiných zemí,“ řekl Právu.

Předseda ČSSD Jan Hamáček, jenž dočasně řídí Ministerstvo zahraničí, doplnil, že výrok svědčí toliko o tom, že ministr Blok Prahu nezná. Podle Okamury dělá pan Blok z Čechů, Moravanů a Slezanů nekulturní občany, což je netaktní a především to neodpovídá pravdě. „Jestli se tu někdo choval nevhodně, tak to byli nizozemští občané, kteří kopali do hlavy ležícího Čecha, který se nemohl bránit,“ řekl Okamura.

Blokův výrok odsoudil i místopředseda ODS Martin Kupka, který ovšem nenechal nit suchou ani na české vládě.

„Vyjádření nizozemského ministra zahraničí je opravdu nešťastné. Obzvlášť ve světle událostí z počátku května, kdy v Praze skupina Nizozemců napadla několik lidí,“ napsal deníku Kupka. „Za normálních okolností by se měl ministr zahraničí ČR proti takovému vyjádření okamžitě ostře postavit. Bohužel ale není jasné, který sociální demokrat zrovna úřad vede,“ dodal Kupka sarkasticky.

Blok použil tato netaktní slova, aby svým kolegům na uzavřeném jednání vysvětlil, že koncept povinných kvót na rozdělování migrantů nikdy nebude fungovat, protože východoevropané uprchlíky nikdy nepřijmou. Tentýž ministr se však proslavil i tím, že koncept multikulturalismu označil za mrtvý.

A pokud jde o zmiňovaný nevyprovokovaný útok na českého číšníka ze strany nizozemských občanů, Blok nad tímto incidentem vyjádřil politování.

autor: mp