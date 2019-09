Šok: Migranti v Čechách. Šofér je zastrašil nožem. A jak to dopadlo?

Hned čtyři černé pasažéry přivezl z Řecka do Česka Stanislav Básl. Jel tam pro rýži, a když dorazil do skladu v západočeské Sušici a vykládal zboží, čekalo na něj překvapení. Za pytli s rýží byli schovaní zřejmě uprchlíci z Afghánistánu. Píše o tom dnešní deník Právo.

Šofér podle svých slov vůbec neví, jak se muži do auta dostali. Oni sami uvedli, že mu vlezli na korbu v Srbsku. Muž se jich při odkrytí plachty lekl. „První, co mně blesklo hlavou, bylo, jestli to není terorista. Začal jsem na něho řvát, co tam dělá. Vzápětí vylezl druhý, to už jsem na nic nečekal a běžel do kabiny pro nůž, kdyby mě chtěli napadnout, abych se mohl bránit,“ uvedl 49letý řidič.

Anketa Zeman tvrdí, že by se mělo zvážit zrušení koncesionářských poplatků pro ČT. Jste pro? Ano 98% Ne 2% hlasovalo: 6245 lidí

Ten je držel s nožem v ruce na korbě a skladník mezitím volal na tísňovou linku. Řidič potvrdil, že měl vskutku v Srbsku jednu odpočinkovou pauzu, kdy stál na parkovišti u benzinové pumpy nedaleko Bělehradu. Další zastávku pak měl až na srbsko-maďarských hranicích. Zde podle něj běženci řidiče přesvědčují, aby je naložili.

Nechápe ani to, jak mohl projet kontrolní branou s termokamerou, kdy detektor zaznamenal vyhřáté vaky s rýží z Řecka. Migranti zřejmě splynuli s nákladem. Tři cizinci byli následně umístěni v zařízení pro děti-cizince v Praze, čtvrtý muž je v zařízení pro zajištění cizinců v Balkové.

