Šok. Sbírka na klinikářku, exekutor jí za „camping“ vyměřil skoro půl milionu. I vy můžete přispět

18.01.2019 20:52

Exekutor Ivo Luhan poslal občanským zástupcům Autonomního sociálního centra Klinika účet za to, že neodešli sami, jak jim to uložily soudy, ale musel je nechat odvést až právě Luhan. Zástupci Kliniky se hodně zlobí, protože Luhan si naúčtoval 430 tisíc, přičemž 350 tisíc půjde údajně přímo do jeho kapsy. Svým prohlášením vyvolali živou debatu.