Soud bude v pankrácké věznici řešit žádost Nikulina o azyl

Rusa zadržela česká policie předloni v říjnu v Praze na základě amerického zatykače. Spojené státy viní muže z hackerských útoků mimo jiné na sociální síť LinkedIn. Rusko požaduje jeho vydání kvůli dřívější internetové krádeži.

Žádost o český azyl podal Nikulin koncem loňského roku a ministerstvo ji zamítlo v lednu. Podle úřadu neuvedl skutečnosti svědčící o tom, že by mohl být vystaven pronásledování nebo že mu hrozí vážná újma. Vnitro poukázalo také na to, že o udělení mezinárodní ochrany mohl usilovat už dříve.

Podle českých soudů je přípustná Nikulinova extradice do obou zemí, rozhodnutí je na ministrovi spravedlnosti. Jeho rozhodování však oddálil Ústavní soud, který minulý měsíc odložil vykonatelnost usnesení o přípustnosti vydání do doby, dokud neposoudí Nikulinovu ústavní stížnost. Podle některých zdrojů z Ministerstva spravedlnosti to v praxi může znamenat zablokování vydání na dlouhou dobu.

Psali jsme: Údajného ruského hackera Nikulina, pro kterého chtěl Zeman milost, zatím vydat nelze. Ústavní soud odložil vykonatelnost Zeman prý vyvolal vážnou aféru s USA. A je to horší, než se čekalo Nikulinova matka požádala Zemana o pomoc, píše ruský deník Zeman se snaží naštvat Američany a pomoci Rusku, píše Respekt. Jde o vážnou záležitost

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: nab