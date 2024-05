Soudce Trumpa vyšetřován. Mluvil s někým, s kým neměl

reklama

Leitman Bailey má v New Yorku pošramocenou pověst a v roce 2019 mu byla na čtyři měsíce pozastavena advokátní licence kvůli tomu, že „poradil“ klientovi, aby „spáchal sebevraždu“. Kontroverzní právník nyní vyvolal státní vyšetřování poté, co prohlásil, že komunikoval se soudcem Nejvyššího soudu na Manhattanu Arthurem Engoronem tři týdny předtím, než tento soudce v únoru vydal rozsudek proti Trumpovi ve výši 455 milionů dolarů.

„Mluvil jsem s ním tři týdny předtím. Viděl jsem ho v rohu soudní budovy, přišel jsem k němu a začali jsme si povídat... Chtěl jsem, aby věděl, co si myslím a proč... Opravdu chci, aby to dal do pořádku,“ uvedl Bailey podle informací New York Post.

Tento rozhovor vyvolal vyšetřování ze strany Státní komise pro chování soudců. Soudce totiž nemůže komunikovat o případech mimo přítomnost všech stran v dané věci. Podle státních pravidel pro chování soudců může soudce „získat radu nezaujatého odborníka“, pokud jsou strany předem informovány a mají možnost reagovat.

Bailey uvedl, že Engoronovi sdělil svůj názor na zákon o podvodech, který je ústředním bodem žaloby newyorské generální prokurátorky Letitie Jamesové proti Trumpovi. Realitní právník tvrdí, že soudci „vysvětlil“, že nevěří, že by tento zákon mohl být použit v případu společnosti Trump Organization.

Mluvčí státních soudů Al Baker ale pro NBC popřel, že by Engoron a Bailey o případu hovořili. „Mezi soudcem Engoronem a panem Baileym ani žádnou jinou osobou nedošlo k žádnému rozhovoru ex parte týkajícího se této záležitosti,“ uvedl Baker v prohlášení. „Rozhodnutí, které soudce Engoron vydal 16. února, bylo pouze jeho, bylo hluboce zváženo a zcela neovlivněno touto osobou,“ dodal mluvčí.

Robert Tembeckjian ze Státní komise pro chování soudců situaci odmítl komentovat. „SCJC je omezeno přísným statutem důvěrnosti a nemůže se k této záležitosti vyjádřit,“ uvedl Tembeckjian.

Kontroverzní právník není spojen s žádným z případů, které se v současnosti kolem exprezidenta Trumpa vedou, ale v souvislosti s Engoronovým rozhodnutím poskytl různým médiím několik rozhovorů, v nichž nabízel právní komentáře.

Bailey se v sérii dalších rozhovorů přiznal, že Trumpa nepodporuje, a uvedl, že v minulosti realitního magnáta zažaloval. V navazujících rozhovorech dovysvětlil, že v rozhovoru se soudcem jméno Trump nepadlo a hovořili pouze obecně o právu.

„Slovo Donald Trump jsme ani nezmínili,“ tvrdí nyní Bailey. „No, samozřejmě jsme nemluvili o Mets,“ dodal, čímž zřejmě naznačil, že podle něj Engoron ví, o čem mluvili. Bailey ale tvrdí, že ani jeden z nich neporušil žádná pravidla.

Trump a jeho právníci uvedli, že se proti Engoronovu rozhodnutí hodlají odvolat. Trumpův právník Chris Kise navíc uvedl, že pokud je pravda, že Engoron o případu s Baileym diskutoval, „zpochybnilo by to integritu celého případu a dále by to podkopalo důvěru veřejnosti v newyorský právní systém, který je již nyní předmětem mezinárodního posměchu“.

Kise také uvedl, že pokud jsou tvrzení pravdivá, domnívá se, že soudce mohl mít takové rozhovory více než jednou. Trumpův právní tým proto volá po rezignaci soudce Engorona a požaduje prověření veškeré soudcovy e-mailové a mobilní komunikace a veškeré komunikace všech ostatních osob zapojených do případu.

„Pokud je to pravda, není prostě důvod se domnívat, že šlo o ojedinělý incident. Každý soudce, který by byl ochoten zapojit se do takovéto výměny názorů a byl by ochoten jednoduše ignorovat jasná pravidla chování, by tak pravděpodobně činil opakovaně v průběhu dlouhého trvání případu,“ uvedl Trumpův právník.

