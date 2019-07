Soudy možná nebudou muset přerušovat vězení ženám, jež otěhotní

Novelu trestního řádu Farský připravil v souvislosti s případem ženy, která byla odsouzena na 30 let za vraždu sběratele. Soud jí musel přerušit výkon trestu, když se zjistilo, že otěhotněla. V té době byla ve vazební věznici v Hradci Králové. Trest bude mít žena přerušený patrně do září příštího roku, tedy do jednoho roku dítěte.

Současná úprava trpí podle předkladatelů nedostatkem v tom, že přerušení trestu musí nastat pouhým naplněním zákonných podmínek, soud tedy nemůže rozhodnout jinak. Pokud by novela platila, soud by posuzoval, zda nastaly tak vážné důvody, že ženu dočasně propustí na svobodu. Předkladatelé ve zdůvodnění uvádějí, že soud by mohl vzít v potaz například i to, zda by pobyt vězenkyně na svobodě nebyl pro společnost nebezpečný nebo zda nebude pokračovat v trestné činnosti.

V zákoně by zůstalo ustanovení, že soud přerušení výkonu trestu zruší, pokud existuje obava, že odsouzená nebo odsouzený uprchne, nebo pokud přerušení trestu zneužívá. Ustanovení se vztahuje na vězněné těhotné ženy nebo matky s dětmi do jednoho roku i na dočasně propuštěné těžce nemocné vězně.

Navrhovaná úprava by podle předkladatelů zvýšila nároky na vězeňskou službu. Pro odsouzené ženy, které otěhotní a soud by jim výkon trestu nepřerušil, by musela zajistit odpovídající ubytovací a zdravotní podmínky.

Předlohu nejprve posoudí vláda. Rozhodne o ní Parlament. Předkladatelé chtějí, aby Sněmovna novelu schválila zrychleně v prvním čtení.

autor: mp