Soukup. Nová strana. To Kalousek u piva vysvětlil. Ale toto neslyšeli

Chystá se skutečně Miroslav Kalousek založit novou stranu? Co mu nejvíce vadí na politice Fialovy vlády? A proč se rozhodl dělat pravidelné pořady s Jaromírem Soukupem? Na další akci „Na pivo s Mirkem“ vysvětlil Kalousek mnohé. Tentokrát vyrazil do Jablonce nad Nisou, kde diskutoval s lidmi. Jedno téma tazatelé vůbec neřešili, Markétu Pekarovou Adamovou. Její jméno na akci nepadlo.

Necelá stovka lidí se ve středu večer vydala v pětačtyřiceti tisícovém Jablonci nad Nisou debatovat s Miroslavem Kalouskem. Bývalý ministr financí, zakladatel a někdejší předseda TOP 09 se po čase vydal do českých regionů v rámci akce „Na pivo s Mirkem“, která má zhruba osmiletou tradici.

Kalousek zdůrazňuje, že se sám nikam nevnucuje a vydá se pouze tam, kam obdrží pozvání, což platilo i v tomto případě. Svého bývalého stranického šéfa pozvala k debatě jablonecká buňka TOP 09. Restaurace umístěná v historické vile nedaleko centra Jablonce byla zaplněná a místa v předních řadách byla dlouho dopředu rezervovaná.

„Nejprve si dovolím říct něco úvodem a poté se mě můžete ptát, můžete mi nadávat. Jsem na to zvyklý a rád si poslechnu vaše názory,“ naladil hned v počátku Kalousek své publikum. „Přemítal jsem, co hezkého, hřejivého a povzbudivého bych vám po Velikonocích řekl, a aby to zároveň byla pravda. Nepřišel jsem na nic jiného, než že by to mohlo být ještě horší, než nyní je,“ začal své vystoupení.

Pro vládu, kterou často kritizuje, našel i slova chvály. „Vláda složená z pěti subjektů se poměrně obdivuhodně dokázala vypořádat s řadou výzev, z nichž s většinou nemohla počítat. Uprchlická krize, válka. Po dlouhé době se nemusím v zahraničí stydět za svou vládu. Co mě ale trápí, protože jde o moje celoživotní zaměření, je hospodářská a zejména rozpočtová politika. Rozpočtová odpovědnost. Mohu si občas půjčit, ale nemohu si půjčovat pořád,“ otevřel své dlouhodobé téma.

Současná rozpočtová situace je podle něho neudržitelná. Česká republika je prý v situaci rodiny, která bydlí v bytě, za který platí vyšší nájem, než jsou příjmy této rodiny. „To prostě nemůže fungovat. Vláda nedává rozpočet po Babišovi do pořádku, přestože to slíbila. Vláda schválila konsolidační balíček, kterým kompenzuje výdaje, které sama navýšila. Můj přítel Vlastimil Válek dobře ví, že jako ministr financí bych se nechal raději zastřelit, než abych schválil pravidelnou valorizaci plateb za státní pojištěnce,“ sdělil. Premiér Fiala podle něho sliboval konsolidovat tempem jedno procento HDP ročně, ale v reálu to byla jedna desetina procenta.

Podle jeho slov je jasné, že všechny současné krize, kterým čelíme, nakonec odezní. Zcela jiná krize na nás ovšem čeká. „Nemůžeme se ale vyhnout demografické krizi. Až silné ročníky husákových dětí odejdou do penze, mladší ročníky, kterých je mnohem méně, nebudou mít šanci to ufinancovat. To není ideologie, ale jednoduché počty. Jsem smířen s tím, že až mi bude 80, problém bude kulminovat a důchod bude na hranici chudinské dávky. Jsem zvyklý, budu chovat králíky, pěstovat brambory a nějak to překlepu. Jenže zdravotní péči si na zahradě nevypěstuju,“ uvedl s tím, že vláda nemá odvahu se do řešení problému s důchody razantně pustit.

Vzpomněl i na dávné výroky Miloše Zemana k otázce důchodů. „Když byl Miloš Zeman premiérem a bylo možné s ním o tom normálně diskutovat, tak prohlásil, že vlastenec kouří, chlastá a umírá na hranici penzijního věku, jinak nelze dodržet vyrovnané veřejné rozpočty. Několikrát jsem mu potom vyčetl, že zatímco ty první dvě povinnosti bral vždycky vlastenecky mimořádně zodpovědně, tak s tou třetí trestuhodně otálí,“ řekl Kalousek za smíchu publika a doplnil, že pochopitelně přeje bývalé hlavě státu pevné zdraví.

Co mají voliči, kteří si uvědomují problém s udržitelností rozpočtu, dělat? „Chytejte své poslance a stranické šéfy, mlaťte je po hlavě, aby s tím něco udělali. Nebojte se, lidi nejsou úplně blbí a nechají si to vysvětlit. Když se potřebné změny neprosadí, Bůh s námi,“ doplnil bývalý šéf státní pokladny.

V rámci otázek přítomných z publika došlo hned zpočátku na mediální spekulace okolo možného založení nové politické strany. Miroslav Kalousek zopakoval, že první zprávy o tom, že údajně zakládá nový subjekt pramenily z jeho příspěvku na sociálních sítích, že ve sněmovně není strana, která by si rozpočtovou odpovědnost vzala jako svoji programovou prioritu.

„Nepokládám za ideální další fragmentaci politické scény, která je fragmentovaná dost. Problém je, že tady na chodníku leží zhruba 700 tisíc hlasů, které nikdy nebudou volit Babiše a Okamuru a nechce se jim volit současné vládní strany, protože jsou z nich zklamány. Je-li někde dlouhá a významná poptávka, nabídka se dříve nebo později objeví. Ideální by bylo, kdyby si pro tyto hlasy šla vládní koalice sama. Pokud se trochu vzpamatuje, může to za rok a půl stihnout. Když to neudělá, nějaká alternativa se najde, o tom nepochybuji. Nemá cenu spekulovat, kdo to udělá,“ reagoval Kalousek a na otázku, zda se toho ujme sám, odpověděl „možná ano, možná ne“.

Z řad přítomných v sále padla otázka, co vedlo Miroslava Kalouska k tomu, že souhlasil se svojí účastí na televizi Barrandov Jaromíra Soukupa. V reakci na tento dotaz nabídl bývalý šéf TOP 09 celý příběh, který k tomu měl vést.

„Za Soukupa může můj přítel, kterého obdivuji a to je Michael Kocáb. Soukup měl období prozemanovské a pročínské a jednou týdně říkal na mou adresu hrozné, ale hrozné věci. Potom, co ho Číňané vyšplouchli, mi volal Kocáb a říkal, že Soukupa strašně mrzí, jak špatně o mě mluvil a že mě zve na rozhovor. Moje paní mi na to tehdy řekla, že jestli půjdu k Soukupovi, ať se už nevracím,“ popisoval. Věc se podle něho vyvíjela tak, že mu jeho žena navrhla, ať nechá Jaromíru Soukupovi vzkázat, že přijde pouze pod podmínkou, že bude mít každotýdenní pořad. Kalousek to prý považoval za nesmysl a myslel si, že tím celá věc skončila. „Jenže druhý den mi volá Michael Kocáb s tím, že je z toho nápadu Soukup nadšený a už vymýšlí znělku,“ uvedl Kalousek k tomu, jak celý nápad vznikl. Oceňuje prý, že může díky tomuto pořadu promlouvat k lidem, kteří by jinak jeho názory neslyšeli.

Terčem kritiky byla na setkání i komunikace vlády, kde se Kalousek s některými tazateli příliš neshodl. Vláda podle něho těžko může dobře komunikovat o věcech, které nedělá. „Jestli by něco chtělo vyměnit, je to právě vládní odbor komunikace. Dráždí mě svými nepravdivými hesly, za kterými nenajdete obsah ani pod lupou,“ konstatoval.

Vláda by dle jeho slov měla ukázat tři věci. „Rozhodnost, akceschopnost a potenci,“ řekl. Vláda Petra Fialy by prý spoustu lidí dovedla oslovit, ale „zatím pouze odevzdává moc na stříbrném podnose opozici,“ konstatoval. Později v diskusi dodal, že by vedení TOP 09 jeho vystoupení v Jablonci zcela jistě neschválilo.

Za zmínku stojí skutečnost, že během celé zhruba dvouhodinové debaty nepadlo ani jednou jméno předsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamové. Ta několik dnů před tím veřejně komentovala spekulace o nové politické straně s tím, že jejím založením by Kalousek udělal velkou chybu. Přítomní členové TOP 09 se na to však neptali a sám zakladatel strany se o tom nezmínil.

„Pokud to chce udělat, tak to udělá. Já mu v tom určitě nezabráním sebetvrdším vyjádřením. Myslím ale, že by to byla obrovská chyba od člověka, který v roce 2017 vyzýval ke spojení politických stran. Bylo by dosti licoměrné, kdyby tady už spojené strany, které spolu dobře fungují a spolupracují v rámci koalice, oslaboval zakládáním nového subjektu,“ řekla pro CNN Prima News Pekarová Adamová, která loni v prosinci zabránila tomu, aby se zakladatel a bývalý šéf TOP 09 mohl v červnu ucházet o přízeň voličů ve volbách do Evropského parlamentu.

