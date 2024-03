Sparta: Liverpool – 1:5. Ale Bosák do toho zatáhl Babiše. Narazil

Sparta vs. Liverpool, český klub prohrál 1:5. Sportovní komentátor Jiří Bosák potvrdil už během hry neveselý výsledek. Během živého vysílání ČT se nechal slyšet, že letošní rok viděl snad jen jednu smutnější věc, a to předsedu hnutí ANO Andreje Babiše na bruslích. Samotný Babiš byl přitom utkání přítomen. „Bosák je boss,“ uznali někteří uživatelé na X. Po jiných teď Bosák požaduje omluvu.

Pražský fotbalový klub AC Sparta proti FC Liverpoolu na včerejším fotbalovém zápase prohrál 1:5. Celý zápas proběhl za doprovodu komentáře Jaromíra Bosáka. Ten je znám pro své místy neobvyklé komentování, kdy do něj občas přispívá i narážkami na českou politickou scénu.

Během zápasu Sparty s Liverpoolem, kdy už Sparta prohrávala 1:4, se během živého vysílání na ČT Sport nechal slyšet, že výsledek nevypadá zrovna vesele. „Dokonce bych si troufnul říct, že z pohledu předvedené hry vypadá hodně smutně. A když o tom tak přemýšlím, tak já jsem letos viděl jen jednu smutnější věc. Viděl jsem Andreje Babiše bruslit,“ komentoval utkání Bosák.

„Bosák je jen jeden,“ smál se tomuto komentáři jeden z fotbalových fanoušků na sociální síti X.

Uživatel sítě X, který se popisuje jako „pražský kavárník“ a „antiburešovec“, dal Bosákovi za komentář palec nahoru.

Bosák právě teď: "Letos jsem viděl jen jednu smutnější věc. Viděl jsem Andreje Babiše bruslit..."...???? — Ervin Hroch (@ervinhroch) March 7, 2024

„Hláška století. Bosák je boss,“ uznal jiný uživatel X.

Hláška století. Bosák je boss. pic.twitter.com/NG1TDYe6Fu — Black Krrsantan (@KrrsantanBlack) March 7, 2024

„A já s tím souhlasím,“ kvitoval Bosákova slova další.

Míra Bosák: ”Viděl jsem jenom jednu smutnější věc letos, viděl jsem Andreje Babiše bruslit.” A já s tím souhlasím. — Koblih (@nasekobliharka) March 7, 2024

Uživatel X Pavel Háněl si Bosákem nastíněnou situaci představil: „Vidět Andreje Babiše a chcípnout. Skvělej Bosák.“

Vidět Andreje Babiše bruslit a chcípnout ???? skvělej Bosák ?? — Pavel Háněl (@hanel_pavel) March 7, 2024

Ne na všech však Bosákovo komentování zanechalo stejný dojem. „Bosák by neměl moderovat ani livestream dění na parkovišti v Horních Kozomrdech,“ usoudil Michael Skřivan, nový šéfredaktor deníku Hrot na facebooku.

„Bosák to je strašná tragédie, to se nedá poslouchat,“ přisadil si jiný fotbalový fanoušek na X. „Co to ten Bosák řekl za sračku teď,“ pohoršoval se další fanda.

Bosák to je strašná tragédie. To se nedá poslouchat. ?? — Boomer (@moudrost_sama) March 7, 2024

Co to ten Bosák řekl za sračku teď ?? — Petr Dvořák (@_Petr_Dvorak_) March 7, 2024

Na X se skepticky vyjádřil i šéfredaktor deníku TO a bývalý šéfredaktor Reflexu Marek Stoniš. Už jen skutečnost, že by byl Jaromír Bosák pravým komentátorem, napsal raději do uvozovek. „Pořád tvrdím, že přenosy profesionálního sportu nepatří na obrazovky televize veřejné služby,“ napsal Stoniš.

Bosák mu na oplátku vzkázal toto: „Marku, vy jste nikdy nebyl zrovna etalon moudrosti.“

Marku, vy jste nikdy nebyl zrovna etalon moudrosti. Děkuju za další důkaz. — Jaromír Bosák (@JaromirBosak) March 7, 2024

„Za mě zbytečný Jardo… koukám na fotbal a všech těch zpráv ohledně politiky je fůra a snažím se je ignorovat… u sportu si chci odpočinout. Se nedělá,“ vyčetl Bosákovi fotbalový fanda týmu FC Slovácko.

Za mě zbytečný Jardo… koukám na fotbal a všech těch zpráv ohledně politiky je fůra a snažím je ignovoravt… Usportu si chci odpočinout… Se nedělá @JaromirBosak ?? — Radim Skála (@RaddessFit) March 8, 2024

Do konverzace na sociální síti se zapojil i právník Ondřej Dostál. „Chudáci redaktoři ČT, vedení jim píše čárky za útoky na opozici a kdo jich nemá dost, nedostane odměny. V ‚publicistice‘ to jde samo, ale pro sporťáky je to oříšek najít si třeba u fotbalu vhodný oslí můstek pro čárečku,“ napsal Dostál.

I na něj Bosák reagoval a označil Dostála za „šaškovskou postavičku twitteru“. Za jeho příspěvek očekává omluvu. „Inu, pane Dostále. To, že jste jen takovou komickou, spíše šaškovskou postavičkou twitteru, je známo. Ale pokud doložíte jasným důkazem to, co tvrdíte, vyhnete se alespoň tomu, být považován za lháře. Jinak očekávám omluvu. I když, u vás...“

Inu, pane Dostále. To, že jste jen takovou komickou, spíše šaškovskou postavičkou twitteru, je známo. Ale pokud doložíte jasným důkazem to, co tvrdíte, vyhnete se alespoň tomu, být považován za lháře. Jinak očekávám omluvu. I když, u vás... — Jaromír Bosák (@JaromirBosak) March 7, 2024

Další uživatel X nadnesl domněnku, zda Bosák není poradcem premiéra Petra Fialy (ODS): „ČT sport, když Sparta prohrává, tak se Bosák otírá o Babiše, aby sparťanům zlepšil náladu. Prý ten výsledek je velmi smutný a on viděl letos už jen jednu smutnější věc, Babiše bruslit... on je Bosák poradce Fialy? Zapadl by, hloupý je dost.“

ČT sport, když Sparta prohrává, tak se Bosák otírá o Babiše, aby sparťanům zlepšil náladu. Prý ten výsledek je velmi smutný a on viděl letos už jen jednu smutnější věc, Babiše bruslit... on je Bosák poradce Fialy? zapadl by, hloupý je dost. — divana vs ivana (@divanadiv) March 7, 2024

Samotný Babiš se fotbalového utkání Sparty a Liverpoolu účastnil se svou dcerou Vivien.

Důrazně žádám vedení@ACSparta_CZ @OndrejKasik @KamilVeselyACS @tomkrivda, aby tohle bylo naposledy, co se ten ksindl objevil na našem stadionu ?? hlava mi to nebere, jak se dostane k lístkům a ještě s rodinou ?? pic.twitter.com/9X4HCwqnrY — Kingfisher (@king87fisher) March 7, 2024

„Já vůbec nevěděl, že tam občan 25085 byl,“ smál se Bosák na X a připomněl Babišovo evidenční číslo coby údajného tajného spolupracovníka StB.

Já vůbec nevěděl, že tam občan 25085 byl?? — Jaromír Bosák (@JaromirBosak) March 7, 2024

