Špatná práce, pane Scholzi. Soudí 62 % Němců

Německá veřejnoprávní stanice udělala průzkum, z kterého vyplynulo, že důvěra ve vládu Olafa Scholze nadále padá. 62 procent dotázaných vyjádřilo velkou nespokojenost s prací vládní kolice složené z křesťanských demokratů Olafa Scholze (SPD), Svobodných (FDP) a Zelených. 33 procent se vyjádřilo v tom smyslu, že koaliční vláda odvádí dobrou práci.

Hlavní problém měli dotázaní s politickou sílou kancléře Olafa Scholze. 76 procent vyjádřilo nedůvěru v lídrovské schopnosti kancléře. Scholze v tomto smyslu kritizuje i 60 procent příznivců SPD.

Přesto z průzkumu vyplynulo, že občané neočekávají předčasný pád koaliční vlády. Předčasné volby očekává jen 21 dotázaných. Přičemž samotná podpora předčasných voleb v čase klesá. V červnu bylo pro předčasné volby 51 procent dotázaných, nyní by se pro ně vyslovilo 42 procent. Kuriózní je situace u opoziční Alternativy pro Německo (AfD), kde by pro předčasné volby bylo 92 procent příznivců. Proti předčasným volbám je nyní 51 procent dotázaných. V červnu bylo proti předčasným volbám 43 procent.

I přes převažující nedůvěru a neoblíbenost ovšem kancléř deklaroval svůj úmysl usilovat ve volbách o další funkční období. „Kancléř Scholz oznámil, že bude v příštích federálních volbách znovu kandidovat jako kandidát SPD na kancléře. To se setkalo s kladnou odezvou pouze u 29 procent všech dotázaných, proti se vyslovilo 67 procent. Scholzovu obnovenou kandidaturu podporují pouze příznivci SPD s 53 procenty, ale i zde ji odmítá 41 procent,“ píše stanice ZDF.

Průzkum odhalil i předvolební nálady v Německu. Pokud by se volby konaly nyní, bezkonkurenčně by je vyhrála opoziční CDU/CSU, která by získala 32 procent hlasů. Vládní SPD by získala 14 procent, Zelení by dosáhli na 13 procent a poslední koaliční strana Svobodných by dostala pouhá 4 procenta. Do Bundestagu by se dostala i AfD s 16 procenty a konzervativně levicová Aliance Sahry Wagenknechtové, která by získala 8 procent. V Německu by se tak rýsovala vláda SPD a CDU/CSU, protože s AfD odmítají jít ostatní strany do jakékoliv koalice.

Zisky jednotlivých stran v předvolebním průzkumu veřejnoprávní stanice ZDF

Průzkum se obrátil na dotazované i s otázkou na prezidentské volby v USA. Tam Němci jasně preferují demokratickou kandidátku Kamalu Harrisovou. Její nástup do Bílého domu si přeje 88 procent dotázaných. Jejího protikandidáta z republikánské strany si pak přeje 9 procent Němců. Zároveň 68 procent očekává, že Harrisová skutečně zvítězí, naproti tomu vítězství Trumpa očekává 26 procent.

Psali jsme: „Volodymyr Z.“ zničil Nord Stream. Lidová tvořivost řádí Opili se a vymysleli, že zničí Nord Stream. „Pohádka“ o Ukrajincích „Migrační pozadí“ má každý třetí západní Němec Výbuch Nord Streamu: Vydán zatykač na Volodymyra Z.