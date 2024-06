Špatné zprávy pro EU. Green Deal? Nedělejme si naděje, říká ekonomka

Úvodem se Matesová vyjádřila k tomu, co evropské volby změnily. „Kdybyste se mě zeptal, co byl nejsilnější vzkaz, tak vás asi překvapím odpovědí. Ale za dva tři roky nám to nebude připadat překvapivé. Pro mě nejsilnější a nejvíce varovný vzkaz byl, jak demokracie evidentně ztratila mladou generaci. Demokracie ztratila mladou generaci a musíme rychle přemýšlet o tom, co se stalo. Proč o tom mluvím? Protože informace mladá generace v rostoucí míře získává z TikToku. Ne z jiných sociálních sítí, z toho čínského státního TikToku s informacemi podle těch algoritmů filtrovaných, řazených podle toho, jak si přeje čínská vláda. Čína je největší konkurent demokratických vyspělých zemí, největší ekonomický konkurent a i největší ideový konkurent, a tady se mu evidentně velmi dobře daří. I v České republice se stává TikTok nejoblíbenějším zdrojem informací pro mladou generaci, ale ve Francii? Ve Francii zvítězilo hnutí, které vedl influencer z TikToku. To je prostě, on je známý jako influencer z TikToku a jeho publikum na TikToku se za ním spojilo. A tohle je velmi varovné do budoucnosti," podotkla. Anketa Věříte státním institucím České republiky? Rozhodně ano 3% Převážně ano 0% Převážně ne 2% Rozhodně ne 95% hlasovalo: 11960 lidí

„Spojené státy si alespoň uvědomují, co to znamená pro jejich demokracii, a pokud TikTok nezíská západního vlastníka, tak nebude smět být ve Spojených státech provozován. Tohle je potřeba v Evropské unii nějak rychle zvládnout. Ale je tady otázka, proč jsme zklamali, proč demokracie zklamala mladou generaci. Vždyť ti lidé, kteří získávají informace z TikToku si to asi vůbec neuvědomují, že jsou figurkami na té velké šachovnici, která patří čínské vládě a ruce, které táhnou těmi figurkami, také patří čínské vládě," poznamenala Matesová.

„Celá předvolební kampaň byla u nás vedena tak, jak to v reálu ve zbytku Evropské unie vůbec nevypadalo, nebo aspoň ne na západ a jih a sever od nás. Rozhodně Green Deal bylo velké téma u nás, do nějaké míry také na Slovensku a jinak také v rámci automobilového průmyslu zejména v Německu, ve Francii a Španělsku. V rámci automobilového průmyslu. Trošku také v Německu, v jiném strojírenství a v těžké chemii, ale pro voliče v jiných zemích to nebylo téma. Čili my jsme si tady vytvořili pocit, že tyhle volby budou o Green Dealu. Green Deal je veliký balík opatření, z nichž mnohá už jsou převedena do zákonů," podotkla Matesová, že korigovat je možno jen v těch oblastech, které nejsou převedeny do zákonů.

„Nedělejme si velké naděje, Evropský parlament schvaluje zákony, ale co bude v těch zákonech, udává Evropská rada, to je ta rada premiérů a francouzského prezidenta, a píše je a psát je smí jenom Evropská komise, čili Evropská rada řekne: My jsme se usnesli, jednomyslně tady, že máte připravit takovéhle zákony, vy je napište, Evropský parlament je bude schvalovat a může případně teď žádat Evropskou komisi, aby potom připravila nějaké pozměňovací návrhy. O Green Deal nepřijdeme, mohli bychom přijít o ty jeho části, které nejvíce škodí české ekonomice," sdělila Matesová.

Evropská unie podle jejích slov stojí před největší výzvou za posledních minimálně 20 let, možná za víc. „Protože ztrácí konkurenceschopnost, a to zcela zjevně. Pro Českou republiku, pro českou ekonomiku, pro životní úroveň v České republice je to nesmírně důležité, protože životní úroveň v České republice je zcela závislá na exportu, hodnota exportu, roční, je osmdesát procent hodnoty HDP. Čili žádným způsobem nejde udržet životní úroveň, kdybychom neexportovali tolik jako exportujeme teď. A my osmdesát procent z toho exportu vyvážíme na volné trhy Evropské unie. Čili nějaká myšlenka, že bychom vystoupili z EU, tak se většina české populace ponoří do chudoby. To je úplně mimo jakékoliv racionální uvažování," uvedla.

„Evropská unie byla zhruba schopná držet krok s dynamikou vývoje ekonomiky a inovací ve Spojených státech, zhruba do roku 2010. Už to nebylo tak dobré jako v devadesátých letech, ale jakžtakž se to dařilo. Nahoru, dolů, ale pořád to bylo na stejné úrovni. Mezitím Čína dramatickou rychlostí doháněla... Jenomže my teď přestáváme, ztrácíme z dohledu poslední vagon toho amerického vlaku," dodala Matesová, která se obává, aby Evropská unie nebyla po těchto volbách méně akceschopná.

Jakou formou by měla podle Matesové Evropská unie tu konkurenceschopnost její ekonomiky stimulovat? „Mario Draghi si ve své studii vybral, že Evropa potřebuje obrovské globální firmy, tak trošku v konfliktu s ochranou hospodářské soutěže, aby byly schopné konkurovat těm gigantům americkým a čínským a zároveň, že potřebuje zalít ekonomiku spoustou dotací. Tak uvidíme, jestli to bude opravdu v té zprávě, kterou ještě neznáme. Ale máme zprávu Enrica Letty. A ta analýza říká: Bijme na poplach, Evropa nutně potřebuje postarat se o bezpečnost, o svou obranu. Na obranném průmyslu také můžete postavit ekonomickou prosperitu. My jsme to léta ignorovali. Banky nebyly ochotné něco takového financovat a teď nejsme schopní ochránit, a to vůbec, své vlastní nebe. Nejsme schopní ochránit tu nesmírně dlouhou hranici EU s Ruskem," podotkla Matesová.

Česko v současné době také vybírá svého zástupce do Evropské komise. Vláda má na stole několik kandidátů. Hnutí STAN přišlo s dvojicí Danuše Nerudová a Jozef Síkela. Piráti navrhují Marcela Kolaju a v ODS se spekuluje o Marku Morovi. Jako o nadstranické kandidátce se hovoří o Editě Hrdé.

„Eurokomisař má být nadnárodní, eurokomisař zasedá v Evropské komisi, ve které ovšem argumentuje i ve prospěch těch otázek, které nejsou v jeho vlastním portfoliu. Mám s tím i svou vlastní zkušenost, ale všichni, kteří znají tahle mezinárodní vyjednávání, dobře vědí, že v nich nejde o to, jak máte velkou zemi, ale mimochodem Česká republika je v třetině největších zemí v Evropské unii. Podstatná je síla těch argumentů. Jestli ty vaše argumenty dokážou přesvědčit tak, že s ním pak můžete formovat koalici. Jestli se aspoň zahlodají do myslí těch ostatních. Čili ten člověk by měl být ideálně ne nějakým náhodným politikařením vybraný, já jsem tedy strašně smutná z toho, jak probíhá naše veřejná diskuze. A doufám, že někde v zákulisí se odvíjí i nějaká podstatná systematická diskuze. A ten člověk by měl být schopný jednak dobře znát Evropskou unii a úkoly, které teď musí řešit. A říkala jsem, že jsou tady takové ekonomické úkoly, které českou ekonomiku postihují velmi, ale které ta Komise neměla nejméně dvacet let. A musí být schopen argumentovat i o jiných oblastech než té své vlastní," řekla Matesová.

„Z těchto jmen by určitě tohoto byl schopen, bez ohledu na to ekonomické portfolio, Marek Mora. Je to jednak neobyčejně vzdělaný ekonom, má i západní vzdělání, což je důležité a je velmi dobrý v argumentaci, ve výstavbě argumentů," řekla, že si ale dovede představit i několik jmen, která ještě v tom veřejném prostoru nekolují. „Naším optimem, ideálem, by mělo být cílit na portfolio energetiky, a to za každou cenu," zdůraznila následně Matesová.