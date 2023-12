Speciální prokuratura. Fico ji chce zrušit. Toto je vážné, burcuje Šimečka

Slovenský premiér Robert Fico hodlá změnit, ev. zrušit Úřad speciální prokuratury a oslabit Specializovaný trestní soud. V rozhovoru pro server iRozhlas.cz to řekl Miro Kern, redaktor slovenského Denníku N. Premiér Fico o těchto svých plánech již informoval Evropskou komisi.

Slovenský Denník N informoval, že premiér Robert Fico (Smer-SD) byl v pondělí (27. listopadu) v Bruselu, aby o těchto plánech jednal. Ministr obrany Robert Kaliňák a ministr spravedlnosti Boris Susko jednali také s komisařem pro spravedlnost Didierem Reyndersem.

„Myslím, že mají připraveny mírnější návrhy, pokud by Evropská komise tento návrh zásadně rozporovala. Už víme, že jim jen reorganizace speciální prokuratury nestačí a chtějí ji úplně zrušit,“ uvedl Kern k podobě pracovní verze návrhu, kterou má k dispozici.

Podle tohoto návrhu by zrušení speciální prokuratury mimo jiné znamenalo, že ty nejzávažnější korupční případy, ale i případy organizovaných zločineckých skupin, by dostaly regionální prokuratury, které s takovou agendou nemají žádné zkušenosti. „Mohly by v podstatě být zastaveny všechny závažné kauzy, které se v poslední letech vyšetřovaly,“ vysvětluje novinář Kern.

Na otázku, jak by se měl podle plánů nové slovenské vlády změnit Specializovaný trestní soud, řekl: „Podle toho návrhu na zrušení speciální prokuratury by se na postavení Specializovaného trestního soudu ani nemuselo nic měnit, aby dosáhli zastavení korupčních kauz. K soudu by se vlastně ani nemusely dostat, pokud si podmaníte prokuraturu podle svých představ,“ poznamenal.

„V každém případě je důležité, aby Evropská komise pochopila, co se tu vlastně děje a že je ohroženo vyšetřování nejen korupčních, ale i kauz, které se týkají organizovaného zločinu,“ dodává Kern.

Vláda by případně mohla zrušit zvláštní prokuraturu k 1. březnu, napsal server Sme.sk.

Před plány Ficovy vlády bije na poplach na sociální síti X také předseda druhé nejsilnější strany po předčasných parlamentních volbách na Slovensku Progresívní Slovensko (PS) Michal Šimečka.

Toto je vážne. Robert Fico chystá zásadný útok na právny štát na Slovensku. Máme informácie, že už v najbližších týždňoch vláda príde s návrhom na oslabenie Úradu špeciálnej prokuratúry a Špecializovaného trestného súdu. Premiér o svojich plánoch už informoval aj Európsku… — Michal Šimečka (@MSimecka) December 1, 2023

V pátek (1. prosince) obdržela Evropská komise od vlády paragrafové znění návrhu a v současné době jej posuzuje, uvedl slovenský portál TV Noviny.

Strany Smer i Hlas již před volbami naznačily, že omezí fungování Úřadu speciální prokuratury a Specializovaného trestního soudu.

