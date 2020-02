Spisovatel: Boj za klima? Jen zástěrka. Chtějí nás přinutit k tomuto

Na webu Kupředu do minulosti vyšel další díl rozhovoru s historikem a překladatelem Vítězslavem Kremlíkem. Klimatičtí aktivisté podle něho čarují s čísly a vymývají dětem mozky apokalyptickou propagandou. Odsoudil například vymýšlení průměrných teplot pro období středověku, ze kterého není dostatek dat. Že děti straší ve školách, je podle něho zrůdnost, kterou by se měla zabývat OSN. I na Gretu Thunbergovou došlo.

Kremlík hned na začátku uvedl na pravou míru tvrzení o ovlivňování přírody člověkem. Pravil, že člověk ovlivňuje krajinu, ale nikoliv emisemi CO2. „Ovlivňujeme ji tím, jak se lidstvo stěhuje do měst, což je trend, který začal s průmyslovou revolucí. Města se dramaticky rozrostla, zastavěli jsme například záplavová území, a pak se hrozně divíme, že jsou domy zaplavené. Ale to není důsledek změny klimatu, nebo klimatické krize, je to důsledek toho, že jsme zastavěli něco, co jsme zastavět neměli. Jestliže všechno vydláždíte, tak se samozřejmě voda nemá kde vsakovat, takže se změní hydrologický cyklus. Ale to neznamená, že za to můžou emise skleníkových plynů,“ uvedl Kremlík. Anketa Měla by policie zakročit proti těm, kteří by blokovali Stanislavu Křečkovi přístup do kanceláře ombudsmana? Ano 99% Ne 1% hlasovalo: 1444 lidí

V narážce na brojení proti používání ropy a uhlí připomenul, že problémy s emisemi popílku a síry byly z velké části vyřešeny už za vlády Václava Klause, který je ekologickým aktivistům trnem v oku. „Tady se toho udělalo hodně. Potíž je právě v tom, že proto, že se zásadní problémy vyřešily, tak ekologičtí aktivisté nemají co dělat, tak začínají dělat nesmysly a nacházejí si nové náhradní cíle, které už nejsou zdaleka tak rozumné jako ty původní,“ okomentoval tento fakt vědec.

Pár slov měl i k tvrzení mezivládního panelu pro změnu klimatu. „Oni v té zprávě píší, že pokud chceme oteplování zastavit na 1,5 °C, tak by emise měly vyvrcholit v roce 2030, a pak by měly klesat. To je to, co tam skutečně napsali. To neznamená, že nemůžou vyvrcholit a klesat později, ani to neznamená, že když tento termín prošvihneme, tak se stane něco dramatického,“ doplnil. Věnoval se i predikcím, jaké efekty bude mít změna klimatu na HDP států. Prý neberou v potaz současný růst, který změna klimatu „jen“ zpomaluje, takže se civilizace ekonomicky nezhroutí. Doplnil, že navzdory katastrofickým vizím klimatické změny klesá míra chudoby a podvýživy.

Hry s čísly zmínil i dále, když tvrdil, že se klade příliš velký důraz na globální průměry, ale lidé žijí v konkrétních lokalitách s konkrétními podmínkami. „To máte stejné jako ve snaze dokázat, že současné teploty jsou mimořádné, se konstruují fiktivní průměrné globální teploty středověku, aby to vypadalo, že dnes máme daleko tepleji. Ale za prvé to jsou hry s čísly, nemáme ze středověku dost dat, abychom mohli udělat globální průměr,“ uvedl Kremlík a zmínil, že na některých místech, kde data jsou, bývalo v historii ještě tepleji.

Ostře se Kremlík vymezil proti ideologii např. Rebelie proti vyhynutí. Připustil, že pokud bude lidem vnucena představa, že jim jde o život, může i „téct krev“ a dojít k násilí. Vyjádřil se také ke klimatické úzkosti, kterou údajně pociťují hlavně lidé ve městech, nikoliv například terénní přírodovědci. Kremlík na rovinu řekl, že žákům a studentům je už několik desítek let hlava vymývána apokalyptickou propagandou. „Jestliže vám je 10 roků, tak nemáte ještě rozvinutou kapacitu abstraktního myšlení – a nejste určitě zvyklí v deseti letech studovat si nějaké samostatné vědecké zdroje, to si maximálně ještě hrajete s pastelkami. A tito lidé jsou samozřejmě snadným terčem,“ poznamenal.

„Existují průzkumy, kolik malých holčiček, kolik dětí nemůže v noci spát, protože mají hrůzu z toho, že se nedožijí dospělosti, protože věří tomu, co jim řekli ve škole. Podle mne to je zrůdnost a měl by s tím něco dělat nějaký výbor OSN pro práva dítěte. Mně to připadá amorální. O děti bychom se měli starat, a ne se jim snažit přivodit nějaké noční můry,“ prohlásil. Doplnil, že jako malý v Pionýru taktéž mával vlaječkami a demonstroval proti imperialismu. „Taky jsme z toho neměli rozum. Dneska vím, že to bylo všechno jinak, ale vzpomínám si, že jsem měl také vymytý mozek.“

„Ve spoustě režimů jsou děti dezinformovány. A proč to režim dělá? Protože si chce vychovat nové nástroje, poslušné voliče a poddané, kteří budou dělat to, co si režim představuje,“ pravil Kremlík. A dodal, že klimatická změna může sloužit jako prostředek odstranění národních států. „Jestliže chci vytvořit širší mezinárodní kooperaci a odstranit národní státy, jak je přimět, aby se vzdaly suverenity? Potřebuju vytvořit vizi nějakých širších problémů, které překračují hranici národních států, a potřebuju tudíž něco takovéhoto. A pokud něco takového není, tak si to musím vymyslet, nebo vzít nějaký reálný problém, a ten pak nafouknu,“ spekuloval Vítězslav Kremlík.

Na závěr došlo i na Gretu Thunbergovou, tentokrát na to, že podala stížnost k Výboru OSN pro práva dítěte za údajnou nečinnost v boji proti klimatické změně. Kremlík doplnil, že ji chytře podala tam, kde je šance uspět. „To znamená, že si vybírají státy, které si nezaslouží, aby je někdo zažaloval, protože toho dělají nejvíc. Takže je to jenom další nevděk. Nějaká země dělá maximum – a pak ji někdo ještě zažaluje,“ pravil vědec a dodal, že v Evropě se téměř podařilo vymýtit hlad a chudobu, a přesto se v ní šíří „ideologii zmaru a deprese a apokalypsy“. Již dříve však konstatoval, že je v povaze lidstva propadat představám o konci světa.

