Spisovatel napadl vládu: Plošné nošení roušek? Ostuda. Vydezinfikovat doma nákup? A čím?

Tomáš Krystlík zveřejnil svůj názor, kde zkritizoval českou vládu za boj s koronavirem. Pustil se však i do Romana Prymuly. „Ostudu utrpěla ČR, i když to nikdo nahlas neřekl, za zavedení nesmyslného plošného nošení roušek, které vůbec před nákazou koronavirem nechrání. Světová zdravotnická organizace WHO od aplikace roušek coby ochrany proti koronaviru přímo odrazuje. Že by to česká vláda věděla lépe?“ popsal Krystlík.

Česko-německý spisovatel a žurnalista Tomáš Krystlík zveřejnil v názorech ParlamentníchListů.cz článek, kde se pustil do české vlády, která podle něj nemá nějakou koncepci, jak bojovat s koronavirem. Pustil se i do šéfa vládního krizového štábu Romana Prymuly. „Podle jeho nejnovějšího návodu by po návratu domů všichni měli vše vydezinfikovat – nákup i sebe. To je opravdu od něj nehorázná drzost, protože dezinfekce nejsou pro obyvatelstvo již delší dobu k mání, a kdy budou, se neví,“ napsal.

„Vláda vymezila pro osoby nad 65 let výhradní nákupní dobu v potravinářských obchodech, drogeriích, na poštách a v lékárnách mezi 10. a 12. hodinou. Po jednom dni to na tlak důchodců mylně se obávajících, že přijdou o zlevněné zboží v akci jeho vykoupením před 10. hodinou dopolední – nikdo jim ale nebránil, aby se o zlevněné zboží neprali i mimo jim vyhrazený čas –, vláda jim vyhrazený čas změnila na 7. až 9. hodinu,“ pokračoval dále. To prý seniory uspokojilo, ale začali protestovat mladší obyvatelé. Ti údajně měli stejný argument, a to ten, že od sedmi do devíti nemohou do obchodů a senioři mohou zlevněné zboží vykoupit.

„Vláda se pak rozhádala při rozhodování, zda zakázat slevové akce během epidemie koronaviru, nebo ne, konkrétně Prymula navrhoval zákaz a Babiš byl proti. Jak je to vyřešeno v civilizovaných státech na západ od Šumavy? Deklarovaná nabídka slev musí pro daný řetězec nebo obchod platit po celé deklarované období. Nenajdete-li v obchodu v tomto období inzerovanou položku ve slevě, neb je vyprodána, sdělíte to pokladní nebo vedoucímu, uvedete spojení k sobě a obchod vás, až ji dostane, třeba o dva týdny později, vyrozumí, že dotyčná věc je pro vás připravena za onu inzerovanou, tehdy zlevněnou cenu, i když pro všechny ostatní se nyní prodává za cenu již nezlevněnou,“ napsal Krystlík zkušenost ze zahraničí. A kolik se podle něj prodá zboží ve slevové akci? V Čechách prý až 54 %, v Německu jde prý jen o 19 %. Na Západě by se prý obchodní řetězce domluvily mezi sebou a od slev by během koronavirové krize upustily, v Česku však nikoliv.

„Že hranice by podle pana Prymuly (22. 3.) měly zůstat zavřeny až dva roky, je čistá fantasmagorie, takový člověk by měl okamžitě zmizet z čela vládního krizového štábu. Připomeňme jen, že žádný stát na světě dosud nezrušit část hraničních přechodů a neuzavřel hranice vůči všem cizincům a zakázal vycestovávat všem svým rezidentům s výjimkou řidičů nákladní dopravy a pendlerů, pouze ČR! USA se uzavřely vůči vjíždějícím cestujícím-rezidentům zemí schengenského prostoru, Francie, Dánsko a Německo postavily na některé své hranice kontroly ke zjišťování naléhavosti důvodů vcestovávání do země a vycestovávání z ní, přičemž přeshraniční návštěvy a výlety nejsou považovány za pádný důvod,“ pokračoval spisovatel.

Česká republika prý utrpěla ostudu kvůli tomu, že se tu zavedla celoplošná povinnost nosit roušky, i když lidi prý vůbec od koronaviru nechrání. „ČR byla po Číně teprve druhým státem na světě, který to nařídil, a dodnes se k takové povinné rouškové praxi pro všechny obyvatele žádný další stát nepřipojil. Světová zdravotnická organizace WHO od aplikace roušek coby ochrany proti koronaviru přímo odrazuje. Že by to česká vláda věděla lépe?“ doplnil Krystlík.

„Zavedení povinného nošení roušek v ČR zatíží zbytečně státní rozpočet. Nejsou drahé, avšak nevíme, za kolik je český stát koupí v době jejich nedostatku, jako celek to levné nebude. Peníze na ně určené by se mohly vynaložit proti koronaviru jinak, účelněji,“ zakončil česko-německý novinář.

