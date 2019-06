Spisovatel promluvil. A demonstranty proti Babišovi i proti Zemanovi rozhodně nepotěší. Marná je jejich snaha

Příběhy jsou důležitou součástí každého lidského života. Podle Nekudy jsou lidé dokonce už dopředu naprogramovaní k tomu, aby přemýšleli v příbězích. Proto nás upoutají osobnosti, které za sebou mají příběh. Proto se také na politické scéně tak dobře daří stávajícímu premiérovi Andreji Babišovi (ANO) nebo prezidentovi Miloši Zemanovi.

Prezident Miloš Zeman si vybudoval svůj příběh na boji proti konkrétnímu nepříteli. „Miloš Zeman, prezident, potřeboval mít antihrdinu. To je další klíčový prvek (příběhu). Proto vznikla pražská kavárna. A když tohleto, jakoby, máte, tak ten svůj příběh můžete víc a líp a efektivněji vyprávět. A ten příběh bude mnohem hlubší, pravil Nekuda v rozhovoru pro internetovou televizi DVTV.

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„To samé prožívá ten příběh Andreje Babiše a toho všeho, co se jako děje. Ty demonstrace tomu jenom pomáhají. Pro tu skupinu, které je příběh určen, je to další překonaná překážka, která posiluje jeho význam,“ pokračoval spisovatel.

Babiš má za sebou příběh podnikatele, druhého nejbohatšího Čecha, který přeci už dokázal, že je šikovný, jelikož dokázal nadmíru zbohatnout a v politice si údajně nemá potřebu nakrást. Při vstupu do politiky ostatně Babiš říkal, že se jde do politiky obětovat, že neměl zapotřebí do ní vstupovat. Ale přece jen do ní vstoupil, bojuje za lepší Česko. A překonává přitom již zmíněné překážky.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: V Bruselu má Babiš choromyslnou přezdívku. Do očí mu to nikdy nikdo neřekl. Zaskočila i nás „Jdi do p*dele!“ Nejen Babiš: Jarda Jágr drsně brání Karla Gotta Trapas: Sportovkyně, která šla proti Rusku, teď jde proti Babišovi. Ale něco na ni prasklo Milion chvilek: Od Klause st. po Letné zaznělo, že se máme bát

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp