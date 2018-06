Spolupracuje s komunisty! ODS vyhodila ze strany ministra Vojtěcha

Oznámení výkonné rady ODS pobouřilo mnoho uživatelů sociální sítě Facebook. „To se nestydíte, že jste to zrušili až teď? Jak to že o tom nikdo z ODS nemluvil? Komu mají lidi věřit? Děláte si z nás všech blázny?“ stálo hned v první reakci. „Členství v ODS měl pozastavené. Kandidaturou za jiný subjekt mělo zaniknout automaticky, což však příslušné sdružení opomenulo formálně deklarovat, tak to udělala výkonná rada hned, jakmile jí byl návrh předložen,“ zněla odpověď.

„Pokud členství zaniklo kandidaturou za jiný subjekt, tak nyní nemohlo být zrušeno, neboť zde už toto členství nebylo,“ oponoval další. „Zánik musí formálně deklarovat příslušné sdružení. To se nestalo. Je to pojistka pro případ, kdy člen kandiduje např v komunálních volbách v obci, kde ODS jako subjekt nekandiduje,“ vysvětlovala ODS. Obvinění, jestli to není náhodou tím, že mají akorát bordel v evidenci členů, občanští demokraté vyvrátili. „Demokratické strany mají trochu delší procesy, ale nakonec fungují.“

Podle čl. 3, odst. 7, písm. h) Stanov ODS členství mj. zaniká kandidaturou v parlamentních volbách za jiný volební subjekt bez souhlasu orgánu strany, v jehož pravomoci je kandidaturu schválit, uvedl komentující. „Pan Vojtěch tedy měl souhlas ODS kandidovat za ANO?“ tázal se. „Následující bod však mluví o potřebě zánik členství formálně deklarovat místním sdružením. To to udělat opomenulo, takže o zrušení členství formálně rozhodla výkonná rada, jakmile jí byl návrh předložen,“ uvedla ODS, že z otázkou, proč Vojtěch kandidoval jako nestraník, je třeba se obracet přímo na na něj.

Někteří však nevycházeli stále z údivu z toho, že si nikdo v relevantním místním sdružení nevšiml, že člen ODS (s pozastaveným členstvím) je členem vlády za ANO. Podle ODS však nejspíše patrně rádi zapomněli, že tam tohoto člověka vůbec někdy měli. „Sejde z očí..,“ dodala.

Vojtěch byl členem ODS od roku 2012 v Praze, ale v roce 2014 mu bylo členství pozastaveno, uvedla pro ČTK Havelková. Novou vládu hnutí ANO a ČSSD s podporou KSČM jmenuje prezident Miloš Zeman ve středu. Vojtěch ve svém životopise členství ve straně neuváděl, uvedla ČTK.

To, že byl Vojtěch do dnešního dne členem pražské ODS, potvrdila ČTK také první místopředsedkyně strany a členka pražské regionální rady ODS Alexandra Udženija. „Pan Vojtěch v lednu 2014 pouze pozastavil členství,“ uvedla. Vojtěch sám své členství v ODS neuvádí ve svém medailonku ani životopise na webu Ministerstva zdravotnictví.

Jednatřicetiletý Vojtěch se stal ministrem zdravotnictví již loni v prosinci v první jednobarevné vládě Andreje Babiše (ANO). Předtím byl zvolen jako nestraník za ANO poslancem a působil jako Babišův poradce pro zdravotnictví. V roce 2014 se stal tajemníkem na Ministerstvu financí, které tehdy vedl Babiš. Před vstupem do politiky pracoval jako právník.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: nab