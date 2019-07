Staněk končí: „Olízni si mě sladce zespod i z vršku.“ „Tentokrát tě nejen pomačkám, ale ... kapičky chtivě spolykám.“ Panika kolem resortu kultury

„Olízni si mě sladce zespod i z vršku, nechci vedle sebe nehybnou sošku. Pod peřinou stále něco hledáš, ruka šmátralka si pokoj nedá. Nalézáš hroty skal a jeskyňku, nevydechneš ani na chvilinku. Hledání je práce, co Tě zřejmě baví, všechno, i chloupky se mi do pozoru staví,“ cituje někdejší brněnský radní Matěj Hollan básničku Aloise Mačáka.

Martina Konvičku zase zaujala Mačákova poema ze sbírky „Medunka“ z roku 2006. V ní se trhají krajky, kleká se na kolena a poté dojde na činnost, kterou básník popsal slovy: „Tentokrát tě nejen pomačkám, ale jako tubičku Jesenky si vymačkám a kapičky chtivě spolykám.“

Autor těchto děl by měl být možná pověřen řízením Ministerstva kultury. Odcházející ministr Antonín Staněk totiž před svým odchodem pověří některého z náměstků vedením resortu. Alois Mačák se stal náměstkem po nástupu Antonína Staňka v loňském roce. Ohledně pověření řízení ministerstva se hovoří buď o něm, nebo o dalším náměstkovi Jiřím Vzientekovi.

Staněk podal demisi poté, co čelil kritice zejména kvůli odvolání dvou ředitelů příspěvkových organizací. Zeman ji ale nepřijal. Argumentoval mimo jiné tím, že Staněk poukázal na hospodářská pochybení bývalého šéfa Národní galerie Praha Jiřího Fajta a Muzea umění Olomouc Michala Soukupa.

Premiér následně na žádost ČSSD navrhl odvolání ministra a současně jmenování Staňkova nástupce Michala Šmardy. Zatímco demisi prezident přijmout nemusí, žádosti předsedy vlády o odvolání vyhovět musí. Staňka Zeman odvolal až po dvou měsících. Za délku doby, po kterou odvolání odkládal, byl prezident kritizován. Zeman se brání, že Ústava o žádném termínu nehovoří. Podle ústavních právníků by ale měl konat bez zbytečných odkladů.

Server Echo24.cz zjistil, že v ČSSD vyvolala představa, že by měl ministerstvo řídit právě Mačák, paniku a zděšení. Alois Mačák má za sebou barvitou minulost v mnoha směrech.

Jeho politická kariéra v ČSSD byla dlouho spojena s Olomouckým krajem, byl místostarostou Prostějova, poté náměstkem hejtmana. V roce 2015 ale z komunální politiky odešel po skandálu s nejasným milionovým darem. O tři roky později se do politiky vrátil v Praze jako náměstek ministra kultury Antonína Staňka, rovněž sociálního demokrata a bývalého primátora Olomouce.

Specialitou komunálního politika Mačáka bylo, že v časech předvolební kampaně na sebe upoutal pozornost novou sbírkou odvážných veršů. Jak připomněla jedna odlehčenější recenze, před komunálními volbami v roce 2002 to byla velmi odvázaná sbírka Slunce pro Vorvaňku, před krajskými volbami 2004 následovala lyričtější sbírka Srdce z oblázků a před komunálkami 2006 trilogii završil souborem Medunka, z něhož pochází výše citované dílo o trhání krajek, mačkání a polykání. Svůj básnický vývoj pak završil v roce 2008, kdy jej čekaly další krajské volby a v kampani Mačák přišel se sbírkou dětských říkadel „Abeceda se zvířátky od A do Ž“.

Mačákovo předvolební básnění koluje internetem a obveseluje mnohé. Například jeho vyznání flétnistce:

Na flétničku mi prosím zahrej.

Dlouze mi pískáš

a bílá lavina se zvolna vytrácí,

flétnička se mi potácí

Zdroj: https://prostejovsky.denik.cz/zpravy_region/macakpv20081008.html

Svou básnickou tvorbou se Alois Mačák chlubí i ve svém oficiálním životopise na stránkách Ministerstva kultury. Zajímavostí je, že se jeho tvorba dostala i do antologie české erotické literatury, shrnující porevoluční tvorbu s erotickými náměty.

Matěj Hollan přidal k citaci z díla ministerského básníka odvázaný komentář. „Ona to fakt není úplná legrace mít (libovolně) dlouho ministerstvo bez ministra. Ano, vím, že už to tady bylo, než se stal po ministrovi pro místní rozvoj Čunkovi ministrem pro místní rozvoj Čunek, to trvalo několik měsíců, během kterých se ‚očistil‘, od té doby ale čas pokročil, byl přijat služební zákon a máme tu z pohledu Ústavy a kompetenčního zákona jasně rozdané karty a Zeman s Babišem svým nejednáním ohýbají tyto právní předpisy, jak jen to jde. Není to vůbec právně konformní situace a nedá se nad tím mávnout rukou, že ministerstvo může řídit při neexistenci ministra kdokoliv. Zvlášť když víme, že od srpna to už má plně v rukách Zeman...“ poznamenal Hollan.

„Fakt, že máme premiéra, kterému je jedno, že neexistuje ministr jednoho z ministerstev, a kterej ohlásil, že s tím nebude nic dělat, je děsivej. Sice umí sníst 18 knedlíků na posezení, respekt, ale že by se staral o chod vlády, to ne. Znova ožívá teze Jakuba Horáka, že ministerstvo v téhle vládě bude klidně řídit hospodářské zvíře z Agrofertu. Po srpnu tu klidně budeme mít několik měsíců ministerstvo řízené ‚nikým nevoleným‘ erotickým básníkem, nebo jiným Staňkovým kamarádem. Bude to královská jízda!“ uzavřel k celé situaci Hollan.

Martin Konvička také připomněl, že Mačák není prvním náměstkem českého ministra, který se podobně bizarním způsobem pokouší o poezii. Za časů Miloše Kužvarta seděl na Ministerstvu životního prostředí ekolog jménem Jan Zeman, který měl také puzení psát básně typu této povodňové: „Pražský krizový štáb“ začínající slovy: Že si máme na povodeň dát i bacha? Chacha! Že by mohla z Budějovic přitéci až k nám? Nositelům paniky přes držku dám! Situace kolem Staňka byla dosud nejdéle trvajícím případem, kdy prezident odmítal vyhovět premiérově navržené změně ve vládě. O nominaci Šmardy chce Zeman rozhodnout až v polovině srpna. ČSSD hrozí tím, že pokud se Šmarda nestane ministrem, její ministři odejdou z vlády. doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D. ČSSD



