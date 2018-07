Stanjura: Klaus podléhá Babišově propagandě. A pravicoví voliči nám rozumějí

Hned v úvodu rozhovoru zdůraznil, že Babiš neříká pravdu, pokud tvrdí, že právě ODS vehnala ANO do spolupráce s komunisty, když odmítla nabídku vítěze voleb na spolupráci učiněnou údajně krátce po volbách.

„To je propaganda hnutí ANO, není na tom ani kus pravdy. Myslím, že koalice ANO s komunisty a SPD vznikla už před volbami. Vzpomínám si na poslední schůzi Sněmovny před volbami kolem kauzy Lithium. Už tam jejich spolupráce fungovala. Po volbách si hnutí ANO vybralo komunisty jako nejvěrnějšího partnera. Také jim dalo víc funkcí, než by odpovídalo volebnímu výsledku. Dnes se Andrej Babiš jen snaží zbavit odpovědnosti, že si vybral komunisty,“ zdůraznil Stanjura.

Samotná matematická většina 103 hlasů, které by ANO a ODS měly, podle Stanjury nestačí. V koaliční vládě musí existovat také shoda na tom, co bude vláda prosazovat, a taková shoda mezi ANO a ODS mnohdy chybí. Stačí si vzpomenout, že sám Babiš jako ministr financi vehementně prosazoval elektronickou evidenci tržeb, zatímco ODS trvá na jejím zrušení. Poslanec ODS Václav Klaus mladší sice tvrdí, že občanští demokraté by mohli najít s ANO programovou shodu v řadě bodů, ale Stanjura to tak nevidí. Zdá se mu spíš, že Klaus podléhá Babišově propagandě.

„Naše pozice byla pevná, autentická a má většinovou podporu v ODS. A když se podíváte na vývoj preferencí v posledních měsících, tak voliči ODS a pravice – a to je klíčové – rozumějí tomu, co děláme. Podpora mezi voliči nám roste, což je hlavní odpověď na to, zda jsme udělali chybu, nebo ne. My se na rozdíl od ČSSD nebojíme opozice,“ zdůraznil Stanjura. Komunální volby podle něho ukážou, jak na tom ODS teď je. Stanjura doufá, že ODS v Praze uspěje natolik, že bude vybírat primátora a ten se bude chovat podstatně aktivněji než stávající šéfka města Adriana Krnáčová. Předseda poslaneckého klubu ODS věří, že růst preferencí ODS povede k tomu, že by příští vládu opět mohli sestavovat občanští demokraté.

Vůči současné vládě se bude ODS chovat jako konstruktivní opozice. Kdyby snad kabinet přišel např. s podstatným snížením daní, občanští demokraté budou pro. Přes komunisty a sociální demokraty to pravděpodobně neprojde, byť ČSSD podle Stanjury vlastně ve vládě nebude hrát větší roli. Babiš ČSSD potřebuje, jen aby lépe vypadal.

„Pokud máte 115 hlasů a hlasují spolu, nemáte žádnou šanci to zvrátit. Ukázalo se to, když se ČSSD pokusila zbavit politiky SPD funkcí ve Sněmovně. ANO řeklo, že ne, a nechávají si Okamuru s jeho lidmi v záloze. To je realita povolebního vývoje,“ uzavřel Stanjura.

