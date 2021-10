Stanjura: Na Zemana tlačit nebudeme, bylo by to neslušné. Přejeme uzdravení

Zatáhni to břicho! Stanjura s Janou Černochovou a kolegy z ODS zahájil tiskovou konferenci. Prezidentovi Miloši Zemanovi Stanjura popřál brzké uzdravení a popsal, co by považoval za vrcholně neslušné. Pár slov pronesl i na konto sestavování budoucí vlády.

„Zatáhni to břicho,“ zaznělo z hloučku ODS poté, co Jana Černochová, Zbyněk Stanjura a další členové ODS předstoupili na tiskové konferenci před novináře.

Stanjura oznámil, že obhájil pozici předsedy klubu a dodal, že Jana Černochová je 1. místopředsedkyní klubu. Konstatoval také, že se do 8. listopadu podaří dojednat složení všech výborů Sněmovny, bude ustavena Sněmovna nová a bude otevřena cesta k tomu, aby vláda Andreje Babiše mohla podat demisi.

Teď se sejdou expertní týmy koalice SPOLU, tedy koalice ODS, lidovců a TOP 09, spolu s experty Pirátů a STAN a budou pracovat na programovém prohlášení. Po programovém prohlášení přijde na řadu debata o struktuře vlády a teprve až na třetím místě její konkrétní personální obsazení. Jakékoli spekulace o tom, kdo bude ministrem, jsou proto podle Stanjury naprosto předčasné.

„Takže všechny spekulace jsou absolutně předčasné. Uvidíme, jak to dopadne. Klíčové je představit ustavující schůzi Sněmovny. A současně, abychom začali rychle pracovat na programovém prohlášení vlády, aby pro občany bylo jasné, s čím chce nová vláda předstoupit před občany,“ pravil Stanjura.

Jednání s Piráty a Starosty o složení Sněmovny a o programovém prohlášení budoucí vlády započnou zítra.

Budoucí opozici, především šéfovi hnutí ANO, zaslal varování.

„Pokud to půjde hladce, tak budeme ctít poměrné zastoupení i tam, kde to není dáno zákonem, ale pokud tu někdo bude zkoušet sestavit vládu, i když je bez šance, no tak to hladce nepůjde,“ upozornil Stanjura.

Spolu s Janou Černochovou zdůrazňovali, že v dobách, kdy byla ODS v opozici, tedy posledních 8 let, byla konkrétně ODS proporčně pokrácena. Do konce tohoto volebního období už se nepodařilo do čela školského výboru prosadit zástupce ODS. Klub vedl Václav Klaus mladší, který v průběhu minulého období opustil řady ODS.

Stanjura přislíbil, že nová většina ve Sněmovně se v tomto směru bude k opozici, tedy k ANO a SPD, chovat vstřícněji a jsou připraveni diskutovat o všech výborech, vyjma postu předsedy Sněmovny. Toto křeslo připadne někomu z formující se vládní většiny.

Po dotazu novinářů zdůraznil, že budoucí vláda počká na to, až bude prezidentovi lépe a bude schopen plnit svou úlohu při jmenování nové vlády. Prezident prý od koalice SPOLU nedostane žádný termín, do kdy by měl rozhodnout.

„Já v prvé řadě přeji panu prezidentovi brzké uzdravení,“ zdůraznil na prvním místě. „Je vrcholně neslušné dávat prezidentovi nějaký deadline. To je vrcholně neslušné a my to v žádném případě dělat nebudeme,“ dodal jasně.

