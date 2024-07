Stanjura bude chystat rozpočet v režimu tajné. Schillerová zuří. A nejen ona

Kromě výše plánovaného schodku na rok 2025 nejsou podrobnosti o penězích pro jednotlivá ministerstva veřejné. Nově totiž platí upravená rozpočtová pravidla, podle nichž se veřejnost dozví objemy peněz pro ministerstva nejspíš až koncem srpna.

Stínová ministryně financí upozorňuje, že pouze dvě země v minulých letech zhoršily standardy, jakými o veřejných financích informují veřejnost - kvůli Tálibánu Afghánistán a kvůli ruské agresi Ukrajina. „Pouze hrstka mužů na tomto světě má odvahu utajit státní rozpočet před svým národem. Patří mezi ně opavský Zbyněk Stanjura a také afghánský Qari Din Mohamed Haníf. Tento mudrc Tálibánu uměl už v 15 letech nazpaměť Korán a postupně se vypracoval až na ministra financí Afghánského islámského emirátu. Je o trochu starší než Zbyněk Stanjura, narodil se 1342 roku Hidžry, tedy 1955 našeho letopočtu. A právě u něj, jak to vypadá, se inspiroval náš ministr financí,“ píše Schillerová na svém Facebooku.

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. ANO 2011



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Anketa Je dobře, že Babiš zakládá frakci s Orbánem a rakouskými Svobodnými? Ano 97% Ne 1% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 18716 lidí

„Co je to za společnost, ve které jsme se kvůli Zbyňku Stanjurovi ocitli?!“ pozastavuje se Schillerová. Odpověď na tuhle otázku podle ní dal novinář Marek Stoniš, kterého cituje: „Tato vláda chystá první rozpočet, ve kterém nejsou mimořádné výdaje za covid ani energie. Přesto ten rozpočet bude hluboce deficitní. To jsou evidentní důvody, proč ho ministerstvo tají. Nemůže to dopadnout dobře, i když to bude zabaleno do mnoha krásných slov o rozpočtové odpovědnosti. Je to zoufalá strategie. Tady už jde jen o to doklepat to.“

V tomto kontextu zmiňuje i pohled politologa Lukáše Valeše, který řekl: „,Poprvé za 35 let, bez ohledu na to, jestli byly vlády levicové nebo pravicové, se sáhlo k něčemu, co silně zavání manýry diktátorských režimů'. Přesně tak. A tím se vracíme zpátky k Mohamedovi Hanífovi do Afghánistánu. Po jeho bok se Zbyněk Stanjura zařadil svou nehoráznou arogancí vůči občanům platícím daně," píše Schillerová.

„Teď ale bacha, pane Stanjuro. Víte, on ten tálibánský ministr financí nezveřejňuje informace jednoduše proto, že nemusí. Vy je nezveřejňujete proto, že se bojíte. Vím, že už teď jedou na plné obrátky vaše PR týmy, aby vymyslely pohádku zakrývající vaše katastrofální čísla. Dřív nebo později totiž na povrch vyplout musí. A už teď tuším, kdo bude v té pohádce hrát hlavní úlohu. Že by opět hnutí ANO? I po čtyřech letech vaší neschopné vlády? Tuším, že i v roce 2025 to budete opakovat,“ zakončuje Alena Schillerová svůj komentář.