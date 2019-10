StarDance: Konec Fridrichové komentoval Robert Záruba. „Gól“ neřval, šlo o politiku. A Soukup...

Může za vyřazení Nory Fridrichové ze StarDance špatný výkon, nebo spiknutí fanoušků Ortelu? Moderátorka odhalila, co píší její kritici. A Záruba se radoval, že šli sami proti sobě, protože moderátorka se vrací do 168 hodin a aby ji vyřadili, museli dát hlasy černošce. „Neúspěch Nory Fridrichové je ve skutečnosti zaviněný její křečovitostí, nesympatičností a toporností,“ mínil Tomáš Vyoral. A Fridrichová po StarDance dostala na starost sklad.

Již jsme vás informovali, že desátou jubilejní řadu soutěže StarDance na ČT jako první opustil taneční pár moderátorky pořadu 168 hodin Nory Fridrichové a tanečníka Jana Kohouta. Od poroty obdrželi pouhých 24 bodů a zřejmě nebyli sympatičtí ani publiku u obrazovek. Fridrichová sama na kameru přiznala, že je „dřevo“.

Je zde ovšem otázka, do jaké míry mohl za vyřazení tanec a do jaké míry sehrála roli politika. Pořad 168 hodin, který má Fridrichová pod palcem, má celou řadu kritiků, stejně jako moderátorka sama.

Jeden „důkaz“, že politika sehrála svou roli, přinesla moderátorka sama. Sdílela obrázek z Twitteru, kde jistý Milan Vinický napsal: „Co čekala? Jako jsme se semknuli pro Ortel, tak jsme se semknuli pro Fridrichovou. Zatím ji nemůžeme vyhodit z ČT, tak aspoň ze StarDance.“ Fridrichová k tomu odtušila, že měla nacvičit tanec na píseň Mešita od Ortelu.

Přidal se i její manžel Robert Záruba: „Nejzábavnější na tom je tohle: aby mohlo k tomuto výsledku dojít, museli hlasovat pro Tonyu Graves, která má k jejich hodnotám asi tak blízko jako Dalajláma k holokaustu. A zároveň si svou oblíbenou redaktorku vrátili zpátky do 168 hodin. Prostě taková 'win-win' volba.“

Zárubu okomentoval Tomáš Vyoral, komentátor TV Prima. „Když se Robert Záruba snaží, jakkoliv pochopitelně, obrátit v ironii a vtip neúspěch Nory Fridrichové ve skutečnosti zaviněný její křečovitostí, nesympatičností a toporností. StarDance měl pomoci v PR a stal se přesný opak. ‚Nečekaně‘. Chybu je třeba hledat na prvním místě u sebe. Ač s tím i někteří dospělí mají problém jako malé děti...“

Záruba pak svou manželku na Twitteru bránil dál. „Skutečnost je taková, že nejhorší nebyla, podle poroty určitě ne. Vyřazení zvládla s pokorou a grácií, tedy opačnými vlastnostmi, než jí se zoufalou snaživostí připisujete,“ odpovídal dalšímu kritikovi, který tvrdil, že Fridrichová byla od začátku nejhorší tanečnice a navíc je hrubá a arogantní.

Se svou troškou do mlýna přišel i moderátor TV Barrandov Jaromír Soukup, kterého Nora Fridrichová v 168 hodinách také párkrát propírala. „Národní tragédie! Nora Fridrichová vypadla ze StarDance. Šlo o ruskou hybridní válku? Čínskou špionáž? Má v tom prsty Miloš Zeman? Ne, Fridrichová je prostě dřevo. Jak prosté. Ale víte co? Paní Nora si tentokrát zaslouží můj respekt. Vystoupit v živém přenosu, předvést se na televizní obrazovce a tancovat, i když nejste tanečnice od Boha... to prostě chce odvahu. A já mám lidi, co se nebojí, celkem rád...“ napsal.

Sama Fridrichová se ke svému vyřazení oklikou také vyjádřila: „Vzhledem k tomu, že ode dneška mám znovu víc času a už nebudu přepisovat dějiny tance, chci vám napsat, že mi v ČT dali sklad! Nebudu teď víc prozrazovat, ale chci vás poprosit, abyste nevyhazovali zimní oblečení po svých dětech, určitě se nám šikne.“

Vzhledem k tomu, že někteří si sklad zřejmě vyložili tak, že Fridrichová byla uklizena, moderátorka svůj status přeci jen vysvětlila. „V práci mi říkali, zda bych nenapsala víc o skladu, který zapůjčila Česká televize. Někteří po včerejším statusu došli k závěru, že sklad is the new kotelna, kam jsem byla odklizena. Přátelé, společně s Českou televizí chystáme sbírku dětského oblečení na zimu. Například naše Marča daruje tuto kombinézu a přidá i capáčky.“

