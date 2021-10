StarDance: Očkovaní se bojí očkované Kostkové. Nutí neočkované k očkování

reklama

S populární soutěží StarDance zamával covid-19. Podle informací SeznamZpráv kvůli pozitivnímu testu moderátorky Terezy Kostkové zůstane mimo parket pět tanečních párů a účastníci se také musí otestovat. Kolik tanečníků celkem je v nich neočkovaných není známo, nicméně v každém páru alespoň jeden.

Moderátorka Tereza Kostková je dle svého vyjádření očkovaná. Jak server také uvádí, v publiku zasedl i generální ředitel ČT Petr Dvořák nebo ministr školství Robert Plaga, těch se ovšem dle šéfky pražské hygieny Zdeňky Jágrové karanténa prý netýká, protože diváci od tanečníků byli daleko. Dle mluvčí ČT byli všichni diváci otestováni, proto nemuseli mít respirátory.

Podle prezidenta ČLK by je prý měli mít i tak, jak uvedl pro server Život v Česku: „Sice nejsem hygienik, ale myslím si, že by minimálně publikum mělo respirátory mít. Těžko to můžeme chtít po těch tanečnících, to je sportovní výkon. Ale publikum, a myslím si, že i porota, by respirátory mít měli. Ostatně jsou jiné pořady, tuším, že třeba Všechnopárty s Karlem Šípem, kde diváci v publiku respirátory mají, pokud se nepletu. Myslím si, že by to bylo lepší, určitě by to bylo jistější a pro veřejnost víc motivující.“

Počet neočkovaných tanečníků se nezdá filmovému režiséru Janu Hřebejkovi. „Zcela upřímně mi pět neočkovaných párů na podzim 2021 ve StarDance připadá jako slušnej úlet...“ prohlásil a následně se opravil, že se jedná o počet tanečníků.

Oprava: Pět tanečníků... i to je dost — Jan Hřebejk (@JanHrebejk) October 26, 2021

K nelogické situaci se vyjádřil i bývalý ministr školství, boichemik Dalibor Štys: „Očkovaní soutěžící se bojí očkované Terezy Kostkové, že je nakazí virem, proti kterému jsou očkováni. Protože právě tato očkovaná Tereza Kostková jim experimentálně ukázala, že očkování proti nákaze virem nechrání. A tito očkovaní nutí neočkované, kteří se nebojí viru, aby se nechali naočkovat, aby se mohli alespoň bát vedlejších následků očkování. Mimozemšťan na to hledí s úžasem neschopen slova.“ Svá slova adresoval imunologovi Jiřímu Šinkorovi, který proslul kritikou nelogických kroků vlády.

A Šinkora se přidal: „Ono je to nakažlivé? Ono to dokáže překonat naše technologie? Naočkujte děti, ono se vám to pomstí. Kdo nemá dětskou imunitu, bude s tím mít problém. Tak to prostě bylo, je a bude.“

Dalibor Štys pak ještě přiložil z modelu vyčtenou prognózu: „Paní Jarošová se mne ptala, jak dlouho bude trvat současná vlnka. Tak jestli systémová imunita je na pět let, což vypadá, klidně na víc, bude průběh jako na přiloženém grafu. Kulminovat to bude asi za pět týdnů, ale potáhne se to ještě dalších 30 týdnů. Takže další zima v háji. Upozorňuji, že jiný model nefunguje. Takže to bude asi dobře. Zachránit to může, že díky placeným a nakonec nic nepovolujícím testům výrazně poklesne počet PCR pozitivních.“

