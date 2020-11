Staré nechat umřít? Bezcitné bestie, káral. Odpůrce covidu teď rozžhaví ještě víc

Šéf iniciativy Lékaři pomáhají Česku stomatolog Radek Mounajjed sdílel odkaz na vědeckou studii, dle které plošné nošení roušek snižuje závažnost průběhu onemocnění koronavirem. Mounajjed v poslední době proslul tím, že na videokonferenci pronesl, že koronavirus nám otevřel o části veřejnosti oči. „Já jsem si to o hodně těch lidech myslel a najednou jsme opravdu zjistili, že jsou to bezcitný bestie,“ pronesl na triko některých svých kolegů.

Český stomatolog a vysokoškolský pedagog Radek Mounajjed stojí za iniciativou Lékaři pomáhají Česku. Ta se dle svých webových stránek snaží o zahájení hromadného testování svých pracovníků, pacientů a blízkého okolí antigenními testy na koronavirus. Iniciátoři projektu tvrdí, že Česko prochází těžkou zkouškou naší soudržnosti a situace je kritická. Proto se rozhodli spustit iniciativu připojení ordinací ambulantních lékařů do jednoduchého testování pomocí antigenních testů.

„Věříme, že využitím jednoduchých a levných antigenních testů rychle potlačíme nepříznivý vývoj pandemie covid-19 na území České republiky. Tato metoda zásadním způsobem doplní potřebné kapacity testování pacientů. Testováním pacientů v našich ambulancích zajistíme včasný záchyt infikovaných jedinců,“ prohlašují s tím, že iniciativa je apolitická a chtějí vyzvat vládu a ministerstvo zdravotnictví o součinnost.

Radek Mounajjed spolu s dalšími členy skupiny měl minulý týden video seminář. O tom jsme již psali v našem článku. Mounajjed se rozčiloval nad tím, že již půl roku posloucháme 10 lékařů, kteří nám tvrdí, že koronavirus nic není a dostali nás do naprostého bahna.

Mounajjedovi se nelíbil přístup některých lékařů a části veřejnosti, kteří tvrdili, že na koronavirus umřeli převážně starší lidé, kteří by v brzké době umřeli i tak. Zubař Mounajjed to označil za striptýz společnosti. „Ona ta korona nám otevřela oči, já jsem si to o hodně těch lidech myslel a najednou jsme opravdu zjistili, že jsou to bezcitný bestie,“ řekl.

Radek Mounajjed na svém facebookovém profilu sdílel v uplynulých dnech příspěvek. Tím byl odkaz na vědeckou studii, která vyšla v akademickém lékařském žurnále The New England Journal of Medicine. Magazín patří mezi nejprestižnější lékařské časopisy, stejně tak patří k těm nejstarším nepřetržitě publikovaným.

„Pro seniory je zásadní věc ideálně respirátor. I když se nakazíte, tak průběh bude mírnější. Nutno nosit i při mezigeneračních návštěvách. Musíme dodržovat, jestli chceme ochránit lidi kolem nás,“ napsal.

Článek se zabýval vlivem roušek a toho, proč jsou infikovaní lidé bez příznaků. Výzkumníci pracují s hypotézou, že zakrytí dýchacích cest snižuje závažnost onemocnění. „Pokud bude tato hypotéza potvrzena, mohly by se roušky stát univerzální formou variolace, což by vytvořilo imunitu, a tím pádem zpomalilo šíření viru ve Spojených státech i jinde, zatímco očekáváme vakcínu,“ píší autoři. Variolace je metoda očkování, která se poprvé použila k imunizaci jedinců proti neštovicím, materiálem odebraným od pacienta. Jde tedy o jakousi řízenou nákazu, ovšem vir samotný je oslabený a tělo by si mělo samo o sobě vytvořit účinné protilátky.

Důvod, proč nosit roušky, ovšem nastal již v březnu tohoto roku, kdy se přišlo na to, že koronavirus se vylučuje především z nosu a úst bezpříznakových pacientů, a proto má tedy cenu zabránit přenosu nákazy. Autoři článku dále tvrdí, že ochranou dýchacích cest lze blokovat vstup koronaviru do nosu a úst.

„Epidemiologická vyšetřování prováděná po celém světě – zejména v asijských zemích, které si zvykly na celoplošné nasazení roušek během pandemie SARS 2003 – naznačily, že existuje silný vztah mezi nasazením roušek na veřejnosti a kontrolou pandemie. Nedávné údaje z Bostonu ukazují, že infekce SARS-CoV-2 poklesla u zdravotnických pracovníků po zavedení ochrany dýchacích cest v městských nemocnicích koncem března,“ psalo se dále.

Současný covid-19 má prý schopnost nezpůsobovat žádné příznaky, ale zároveň dokáže způsobit pneumonii, syndrom akutní dechové tísně a smrt. Již nedávné výzkumy prý ukázaly, že zakrytí dýchacích cest může snížit závažnost onemocnění u lidí, kteří se nemocí nakazili. „Tato možnost je v souladu s dlouhodobou teorií virové patogeneze, která tvrdí, že závažnost onemocnění je úměrná přijatému množství viru. Od roku 1938 vědci zkoumali, především na zvířatech, koncept smrtelné dávky viru – nebo dávku, při které zemře 50 % exponovaných hostitelů (LD50). U virových infekcí, kde imunitní reakce hostitele hraje ve virové patogenezi převládající roli, jako je SARS-CoV-2, mohou vysoké dávky viru přemoct a narušit vrozenou imunitní obranu, což zvyšuje závažnost onemocnění,“ zdůraznili autoři.

Nošení roušek má tedy snižovat virovou nálož, kterou vystavený jedinec obdrží. „Vzhledem k tomu, že roušky mohou odfiltrovat některé kapičky obsahující viry (s filtrační kapacitou určenou podle typu roušky), maskování může snížit virovou nálož, kterou exponovaná osoba vdechuje. Pokud to tato teorie prokáže, zavedení ochrany dýchacích cest v celé populaci, jakýmkoli typem roušky, může přispět ke zvýšení podílu asymptomatických infekcí SARS-CoV-2.“ Zatímco v červenci měla být míra asymptomatických pacientů v USA dle CDC okolo 40 %, v zemích, kde bylo zavedeno plošné nošení roušek, se mělo jednat až o 80 %.

„Například při propuknutí nákazy na uzavřené argentinské výletní lodi, kde byli cestující vybaveni chirurgickými rouškami a zaměstnanci rouškami N95, byla míra bezpříznakové infekce 81 % (ve srovnání s 20 % v dřívějších propuknutích na výletních lodí bez plošného nošení roušek). Ve dvou nedávných propuknutích koronaviru v potravinářských závodech USA, kde byly všem pracovníkům vydávány roušky každý den a museli je nosit, činil podíl asymptomatických infekcí mezi více než 500 nakaženými lidmi 95 %, z nichž pouze 5 % mělo mírné až středně závažné příznaky. Míra úmrtnosti v zemích s povinným nebo vynuceným nošením roušek zůstala nízká, a to i po ukončení lockdownu,“ psalo se ve vědeckém magazínu.

