Šťavnaté info. Jde o Janouškova kamaráda z justice. Bude chtít peníze

Léta vyšetřování, šest let stíhání a pak definitivní konec ještě před soudním přelíčením. Bývalý státní zástupce Libor Grygárek sice podle rozhodnutí soudu udržoval nadstandardní vztahy s pražskými lobbisty, zneužití pravomoci se ale prokázat nepodařilo. Někdejší mocný muž české justice teď po letech svolil k velkému rozhovoru. Mluvila s ním reportérka Českého rozhlasu Markéta Chaloupská.

„Sešli jsme se v advokátní kanceláři v centru Prahy u pana Radka Šmerdy, který ho zastupoval jednu dobu. Ten celou dobu seděl u toho rozhovoru. Ten rozhovor trval bezmála tři hodiny. Pan Grygárek se nechtěl fotografovat, tedy vypadá pořád stejně, ale použili jsme jeho fotku z archivu. On je velmi bystrý, je velmi těžký soupeř, ale často jsem se ho musela ptát na některé otázky víckrát,“ podotkla Chaloupská. Podle jejích slov se Grygárek několikrát během těch otázek rozčílil a zvýšil hlas.

„Překvapilo mě to, že ani zpětně nepovažuje za chybu, že se jako jeden z nejmocnějších mužů v justici kamarádil s Romanem Janouškem. To nebyl nějaký jeho dlouholetý kamarád. On se s ním skamarádil až poté, co na příklad věděl, že ho prověřuje švýcarská prokuratura kvůli podezření z praní špinavých peněz; tak to mě na tom překvapilo,“ sdělila Chaloupská.

Grygárek od té doby, co byl obviněn, nikdy nechtěl své stíhání komentovat. „Vždy odkazoval na to, že rozhovory bude dávat až poté, co soud rozhodne, nebo jestli se jeho obžaloba vůbec dostane k tomu soudu. Nakonec ještě si počkal tedy, až přijde to pravomocné rozhodnutí, a rozhodl se po šesti letech toho stíhání promluvit. On je zajímavý tím, že byl svého času jeden z nejmocnějších mužů v justici. Působil jako náměstek na Vrchním státním zastupitelství v Praze, které dozoruje ty nejzávažnější hospodářské a korupční kauzy, a byl to takový první vysoce postavený činitel, u kterého se ukázalo, že je v kontaktu s kontroverzními lobbisty a podnikateli,“ dodala Chaloupská.

A jak se Grygárek dostal na jednu z nejvyšších pozic české justice? „On začínal na prokuratuře pro Prahu 4, to bylo, myslím, v roce 1984, byl myslím i členem KSČ, jeho polistopadovou kariéru nastartovalo vlastně to, že uměl odejít. On v září 1989 složil funkci a zdůvodňoval to tehdy tak, že byl znechucen poměry na prokuratuře. V roce 1993 se stal vrchním státním zástupcem v Praze,“ vzpomínala Chaloupská i na odvolání ministrem spravedlnosti Kalvodou. „Zdůvodňoval to tím, že měl na svém zastupitelství neomezený vliv, rozhodoval prakticky o všem a jeho podřízení si stěžovali, že jim nutí svůj právní názor,“ dodala. Fotogalerie: - Janoušek vinen

V roce 2007 byl Grygárek jmenován náměstkem trestního řízení pražského vrchního zastupitelství. „Měl být původně opět pražským vrchním státním zástupcem. Na to místo ho chtěla dostat tehdejší nejvyšší státní zástupkyně Renáta Vesecká. Ale jemu zlomilo vaz, že proti němu vystupovalo poměrně hodně lidí, například Otakar Motejl, kteří už tehdy tvrdili, že je právě mistrem těch zákulisních her,“ dodala.

Následně hovořila o jeho vztazích s kontroverzními podnikateli, hlavně té pražské podnikatelské scény. „Neprokázalo se, že by ze své pozice náměstka držel ochrannou ruku nad někým ze svých známých pražských podnikatelů. V případě Romana Janouška se nepodařilo prokázat, že by se v tu dobu znali, tudíž, že chyběl i motiv, proč by mu měl pomáhat. Obžaloba vinila Grygárka také z toho, že zametl kauzu svého přítele, podnikatele a vlivného advokáta Jana Součka; toho policie vyšetřovala kvůli tomu, že se měl dopustit podvodu, ale městský soud se tím skutkem Součka nezabýval a rovnou ho škrtl. Je totiž podle něj už promlčený,“ sdělila.

Dále se rozhovořila o Grygárkově přátelství s Janouškem. „Říká, že byli sousedi a že se seznámili při řešení pojistné události v roce 2010, trvá si prý na svém,“ popisuje Chaloupská. „V Galerii Myšák měl byt, respektive měla byt jeho tchyně, a v tom bytě žil Grygárkův syn. A ten tam pořádal nějaké divoké mejdany a při jednom z těch mejdanů údajně rozbili stůl Romanu Janouškovi, který bydlel pod tím synem pana Grygárka. A při řešení této pojistné události se pan Janouškem s Grygárkem skamarádili,“ podotkla Chaloupská s tím, že se nepodařilo prokázat nic jiného. „Nepodařilo se prokázat, že by se znali předtím,“ dodala.

„Zpětně říká, že neví, proč by se s ním neměl bavit. Že Roman Janoušek nebyl prašivý, byl zábavný společník, byl velmi sečtělý a že se bavili jenom o záležitostech toho bytu. Potom jsem mu tedy připomněla, že se bavili, i když Roman Janoušek boural při dopravní nehodě. Libor Grygárek, což je nahráno na odposleších, mu poskytoval právní rady, to připustil, ale potom říkal, že to byla poslední věc, kterou spolu řešili,“ sdělila Chalupská, že další setkání již Grygárek označuje za policejní provokaci.

Odposlechy, kde komunikoval podnikatel Janoušek s bývalým státním zástupcem Grygárkem, už dnes podle Kabrhelové patří docela k folkloru. „Podle těch přepisů Grygárek Janouška oslovoval Velký orle a posílali si různé SMSky: Spanilý orle, malý brhlíček žádá o slyšení, nebo ta známá SMSka: Dal bych si do zobáčku něco sladkého,“ podotkla Kabrhelová. „Pan Grygárek to vysvětluje tak, že spolu chodili mlsat do cukrárny v Galerii Myšák, kde měli oba byt,“ sdělila Chalupská. Názvy Orel a Brhlíček označuje sám Grygárek za legraci mezi chlapy. „Prý šlo o jednu jedinou SMSku, co si takto poslali. On vlastně říká, že bych to musela vidět celé v kontextu, že pan Janoušek mu říká Velký orle, že to je podle nějakého amerického filmu,“ dodala Chalupská.

Soud nakonec Libora Grygárka po šestiletém řízení osvobodil. „Soudkyně městského soudu to stíhání zastavila ještě předtím, než ten proces začal. Nejdřív ho tedy osvobodil pražský městský soud a posléze i vrchní soud řekl, že žalobci nezískali důkaz, který by prokázal, že se Grygárek s Janouškem znal, a že tedy chybí motiv a není jasné, že by Grygárek lobbistovi pomohl,“ podotkla Chaloupská.

„Grygárek není zcela spokojen s tím rozsudkem, ale už to chce nechat být. Kvituje tu část, ta byla brilantní, která ho osvobodila, ale potom tam soudkyně mluví o tom jeho vztahu s kontroverzními podnikateli, a že to chápe jako úlitbičku, když už tedy běželo tak dlouho to trestní stíhání, takže tam to soudkyně nějakým způsobem musela napsat, aby nebyla popotahovaná. Takhle on to chápe. Ale nakonec tedy to trestní oznámení ani žádné kroky vůči ní podnikat nebude, to nám řekl, ale na druhé straně ještě bude žádat odškodné,“ sdělila Chaloupská.

„Tvrdí, že to ještě nemá vyčíslené, ale bude žádat peníze za to, že jednak to trestní stíhání trvalo několik let a jednak za to, že podle jeho tvrzení od počátku to trestní stíhání bylo nezákonné, nemělo vůbec začít, protože už tehdy podle něj ti olomoučtí státní zástupci věděli, že se ničeho nedopustil. A podle jeho tvrzení si tu kauzu vycucali z prstu, že se snažili celou dobu na něj něco najít, podezírali ho třeba, což je pravda, třeba ze sabotáže, ale nikdy se nic takového neprokázalo,“ uzavřela Chaloupská s tím, že dle Grygárkových slov se změnil jeho pohled na justici.

