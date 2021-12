Štěpán Kotrba: Konopí stejně bude legalizováno. Dopis Marii Benešové

reklama

Vážená paní ministryně spravedlnosti, obracím se na Vás touto veřejnou formou, neboť dle mého názoru došlo k fatálnímu selhání systému spravedlnosti.

Odsouzený Veverka se měl dopouštět trestného činu „šíření toxikomanie“, což je „podpora, svádění či podněcování ke zneužívání jiné návykové látky než alkoholu“. Pominu-li vágní formulace termínů „podpora“, „svádění“ či „podněcování“ a nerozumím termínu „návykový“, tak je nutno brát v úvahu, že každý komentátor, který kritizuje nevalný chod ústavních institucí a činnost politiků obecně, případně usiluje o vyšší než současnou integraci EU, by se měl v duchu této logiky dopouštět trestného činu rozvracení republiky. Přitom zde zákon jasně odlišuje úmysl, slovo a čin a do podmínky trestnosti dle § 310 TrZ dává „účastnit se násilných akcí“.

Anglosaská lingvistika a semiotika od publikace práce „How to Do Things with Words“ Johna Langshawa Austina (1962) rozlišuje čtyři navzájem odlišné kategorie toho, jak jazyk používáme k „dělání věcí“, ale i k „prosazování věcí“: „thought“- myšlení, „speech“ – slovo, „speech act“ – řečový akt a „act“, čili čin. A i zde Austin rozlišuje jako „lokuci“ to, co bylo řečeno a míněno, jako „ilokuci“ to, co bylo uděláno, a jako „perlokuci“ to, co se stalo jako přímý důsledek ilokuce. Speech act je přitom formou performativní výpovědi - věty, které nejen popisují, ale také mění sociální realitu jejich popisem. Přesto to není čin, na rozdíl od propagace nacismu.

Česká Listina práv a svobod, ústavně nadřazená trestnímu zákoníku, chrání svobodu „speech“ – slova, vymezuje trestnost „speech act“ v závislosti na gramatice (pátým pádem voláme, přesvědčujeme – udělej to, zabij ho) a soudí až naše činy. Což je správné. Je věcí zpovědníka soudit „thought“ a „speech“ i „speech act“. A je věcí soudu soudit „act“. Už proto, že evangelista Matouš říká „Poznáte je po jejich ovoci“. Ne po myšlení a slovech, ale po plodech myšlení. Listina říká: „Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny. Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu. Cenzura je nepřípustná.“ Všimněme si, že Listina nedělá výjimku ve jménu veřejného blaha ani neodkazuje na prováděcí zákon. Bránění ve výkonu práva svobodně šířit projev (subjektivní komentář) a informace (objektivní zprávy) je nepřípustné vždy, bez výjimek. Zde není prostor pro udavače, policajty ani prokurátory, ani pro soudce a katy.

Souhlasím, že šíření toxikomanie obecně by mělo zůstat trestné, ale řada vědeckých výzkumů prokázala léčivé účinky látek THC a CBD v konopí a nikdo neprokázal (na rozdíl od alkoholu) fyziologickou závislost s negativními účinky na organismus. THC nezpůsobuje ani psychické choroby, ani neplodnost… Dnes už se ví, že konopí léčí a jako léčivo je předepisováno. Ani rekreační užívání nezavdává příčinu ke kriminalizaci, pokud (stejně jako v případě alkoholu) nezpůsobí uživatel „pod vlivem“ nehodu, neohrozí zdraví či život. Za těchto okolností usilovat o legalizaci konopí je totéž, jako usilovat o právo ženy na interrupci. Pouze progresivistická feministická teorie už chápe „speech act“ jako formu znásilnění a pouze tmářská katolická církev zatracuje lidi pro hříšnost jejich myšlenek a zakazuje ženě interrupci.

Vážená paní ministryně, drahá Marie, oba víme, že právo není spravedlnost. Nicméně moc, která umožňuje státu šikanovat občana za uplatnění ústavního práva, je špatná, nebo je špatný výklad zákona uplatňovaný „názorovou aliancí“ (nechci říkat mafií) státního zástupce a soudce.

Úpornost státního zastupitelství vzbuzuje u mne vtíravé podezření z nezákonného trestání obžalovaného za ostentativní nespolupráci s policií a vytrvalé odmítání viny. Má-li se občan cítit jako součást společnosti, musí být uplatňován ve sporných případech test proporcionality a brána do úvahy společenská nebezpečnost. Což se zde evidentně nestalo.

Uvítal bych proto, paní ministryně, abyste jako aktivně legitimovaná podala mimořádný opravný prostředek – stížnost pro porušení zákona, a to už proti rozhodnutí státního zástupce. Důvodem, který já vidím, je, že trestání šíření slova je ve zřejmém rozporu se zněním Listiny a ve zřejmém nepoměru k povaze a závažnosti činu, u odsouzeného nazývaného trestný. I když… Ježíše ukřižovali.

