Sto let tady byl pokrok. I bez Evropské komise. Bývalý ředitel škodovky rozsekl debatu

spalovací motory. Spalovací motor je spalovací motor. Ten je co do zvuku a výkonu nenahraditelný, o tankování ani nemluvě," sdělil Kulhánek. „Tankujete v řádu minut. U elektroauta se nedostanete pod řád půl hodiny, pokud budete šetřit baterku, i víc, takže tohleto, na tohle doufám a věřím," dodal Kulhánek.

„Elektroauta jinak svoji perspektivu mají, jenom mně se na tom nelíbí ten tlak, který je vyvíjen ze strany Evropské unie. Ta nekvalifikovanost toho tlaku,“ sdělil Kulhánek.

A není to dobře, že někdo tlačí na to, aby Evropa postupovala dál a dál? „Já bych si dovolil trošku oponovat, protože za tisíce let došlo k vývoji. Během posledních sto let došlo k dramatickému vývoji a nebyla za tím Evropská komise. Ten vývoj prostě se vyvíjel naprosto přirozenou cestou, protože vývoj jako takový je přirozený,“ sdělil Kulhánek, že záleží na té logice postrkování.

„Když to někdo postrkuje a ví při tom přesně, jestli to jde, jaké budou parametry, které bude třeba splňovat, a teď se budeme bavit o kapacitách elektráren, budeme se bavit o kapacitách přenosových sítí, tak kdyby tohle všechno měli spočítáno a řekli: Dobře, teď to půjde takhle jedno po druhém, tak fajn, ale zatím z toho, co jsem viděl...,“ dodal Kulhánek.

Kulhánek hovořil následně o inovacích u automobilek, ale podotkl, že se domnívá, že na spalovacích motorech se bude pracovat pořád. „Ta alternativa těch médií, která by byla ne na bázi nafty nebo benzínu, ta pořád žije a myslím si, že je docela otevřená, takže tam to je jedna věc,“ podotkl Kulhánek.

„Druhá věc: Ono na těch elektroautech už se toho moc udělat nedá, protože když máte nejdražší záležitost baterii, která vám vlastně reprezentuje v tomhle případě skoro polovinu ceny auta, tak ten prostor pro ty automobilky je hrozně omezený. Na designu toho moc nevymyslíte. To hlavní, co se dělo, byl vždy motor a převodovka. To vám odpadá u tohoto. A další věc je neskutečné cpaní věcí, které mnohdy nemají ani logiku, ani to tam lidé nechtějí. Když mám vše ovládat na displeji, zvyšuji rizikovost ovládání,“ dodal Kulhánek.

