Stoka z ČT a Xaver? Pořad Newsroom jde do protiútoku, zatím takto

Podle Českého rozhlasu byl pořad s premiérem Babišem veden v souladu s rozhlasovým kodexem – nešlo prý o diskusi, ale o zábavu. Server HlídacíPes.org byl ale jiného názoru: „Posluchači regionálního vysílání po celé zemi slyšeli zhruba hodinové vyprávění muže, který nikdy nelže a kterého trápí ‚vymyšlené pseudoaféry‘ a lidská nenávist.“

Do studia za Veselým zanedlouho poté proto dorazil štáb ČT z pořadu Newsroom, aby si situaci vyjasnil, ale narazil. Na základě článku, kdy HlídacíPes.org Xaverovi vytýkal, že byl rozhovor na hraně vyváženosti, položila reportérka z ČT Xaverovi otázku, jestli se mu podařilo premiéra při rozhovoru, který spolu vedli, v rámci Kodexu Českého rozhlasu ukočírovat. Protože Babiš se dokonce bavil i o politických kauzách.

Xaver se nejdříve rozčílil, že reportérka do celé věci plete „nějakého psa“. „Já jsem tady, abych četl nějakej pes? Nezajímá mě. Co píše, je mi úplně jedno,“ řekl a dodal, že pořad Newsroom považuje za „velmi nekorektní“. „Je to ten nejodpornější bulvár, kterej existuje, nechápu, kde berete tu drzost se na to ptát, protože to, co jste do této chvíle odvysílali o mně konkrétně, byla taková stoka nevyvážená, že vůbec můžete s něčím takovým tady šermovat, s nějakým kodexem,“ ohradil se moderátor.

„Vy mě chcete jenom odsoudit, jako vždycky. Máte pocit, že jste všelidový soud,“ osočil Veselý reportérku, zatímco ta se chabě bránila. „Bude to zase jako vždycky, bude to nejodpornější bulvár a mě na tom vůbec nerozčiluje, že děláte takovouhle věc, on to naštěstí nikdo moc nesleduje. Mě na tom rozčiluje to, že to děláte za peníze občanů, to je odporný,“ rozjel se Xaver. „Kdybyste byli aspoň trošku korektní,“ pokračoval v kritice Veselý a dodal, že by alespoň mohli s kritikou zmínit, že má dvě novinářské ceny.

Reportérka vysvětlovala, že jde o pořad o médiích a médium (HlídacíPes) zvedlo kritiku. Což Xaver hned otočil otázkou, zda tedy když nějaké jiné médium zvedne kritiku, tak zda se může spolehnout, že tam štáb ČT nebude chybět. „Záleží na relevanci,“ zmohla se reportérka a Xaver se začal ptát, kdo relevanci určuje. Od reportérky bylo ticho a pak zaznělo Xaverovo vítězné „Ha“. Reportérka Newsroomu pak odvětila, že tato odpověď je velmi složitá.

Xaver pak vysvětlil, že se sejde vedení, dramaturg, šéf vysílání na poradě a řeknou si, jaké lidi mají pozvat. „Nebo si myslíte, že mně zavolal Andrej Babiš a řekl, že chce být zejtra v pořadu?“ ptal se sarkasticky. „Kdo je zajímavej, toho pozveme, to je přece logický,“ dodal. „Jo, v pohodě, mně to takhle úplně stačí,“ zakončila moderátorka. Ne tak Luboš Xaver Veselý. „Chci jenom na závěr říct, že to, co děláte je holá katastrofa. A vy jste velmi sympatická dáma. Já vám ze srdce přeji, abyste získala nějakou pracovní pozici, kde můžete dělat něco normálního. Tohleto je absolutní stoka. Já bych se za to styděl. Já proti vám vůbec nic nemám, ale to, co děláte, je katastrofální,“ popřál na závěr reportérce.

Celý mediální střet má ale pokračování. HlídacíPes.org si na svých facebookových stránkách ve svém statusu povzdechl nad tím, že to vypadá, že akorát sehrál „milou úlohu ve frašce, kterou se moderátor Českého rozhlasu Luboš Xaver Veselý rozhodl sehrát s redaktory pořadu Newsroom ČT24“.

Ukázky z rozhovoru s moderátorem Českého rozhlasu Lubošem Xaverem Veselým, v němž Newsroom reaguje na kritiku, kterou server Hlídací pes adresoval Veselému poté, co vedl nekritický rozhovor s premiérem, pak štáb zveřejnil také na svém facebookové stránce. „Článek 1.3 stanoví, že Český rozhlas je povinen pečlivě posuzovat, zda pořady či jejich části nesměřují, ať již otevřeně, nebo skrytě, k prosazováni určitých obchodních nebo politických zájmů,“ doplnil.

Pod jeho příspěvkem se pak rozhořela zajímává diskuse. Například přispěvatel do diskuse Martin Bilek Xavera Veselého v jeho vysotupení podpořil slovy, že „je top“.

Naprosto opačný pohled na Xavera nabídl uživatel Roman Man. Ve své rekaci se podivoval nad tím, že takový člověk dělá redaktora. „Jeho projev a umaštěný vzhled připomíná spíše řeznického prodavače z Jednoty,“ rýpl si do moderátora.

Paní redaktorka má slušné nervy, vydržet takového člověka, zhodnotil po zhlédnutí rozhovoru s Xaverem Radim Lipovčan. „Klobouk dolů,“ smekl reportérce pořadu Newsroom.

Martin Havel se zase po Xaverových argumentech nediví, že Xaver s Babišem a Zemanem sympatizuje. Má totiž prý úplně stejné vyjadřování a stejně překrucuje pravdu. Pousmál se i nad Xaverovou poznámkou, že Newsroom nikdo moc nesleduje. „Proto je to jeden z nejsledovanějších pořadů ČT24. Neví, co je Hlídací pes, očividně kvalitní žurnalista, který se zajímá o svůj obor (nebo se zajímá spíše o leštění svých dvou cen, kterými se bude ohánět, ještě až po něm půjde zubatá,“ podotkl komentující.

A v neposlední řadě celou věc okomentoval majitel a generální ředitel TV Barrandov Jaromír Soukup. Shrnul, že moderátor Luboš Xaver Veselý natočil neprofesionalitu a amatérismus reportérky České televize. „Tendenčních otázek měla spoustu, ale reagovat na věcnou a jasnou kritiku Veselého nedokázala,“ píše a dodává, že na videu je naprosto odhalena pravda: za tohle se utrácí koncesionářské poplatky. „Smutná realita,“ uzavřel své zhodnocení.

