Stoltenberg ukázal Ukrajině vstupní dveře do NATO. Ulehčí jí cestu. Ale podmínky tu jsou

MONITORING Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg na summitu NATO v litevském Vilniusu oznámil, že Aliance počítá se vstupem Ukrajiny do NATO „až budou splněny všechny podmínky“. Před přítomným ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským také prohlásil, že Ukrajina bude mít usnadněnou cestu, která nebude dvoustupňová, ale pouze jednostupňová. Se vstupem, který by mohl přijít až po konci bojů na Ukrajině, musí souhlasit všichni členové Aliance.

reklama

Zelenskyj byl před cestou na summit NATO kritický, protože Ukrajina podle něj nedostala žádný časový plán možného vstupu do Aliance. Podle Stoltenberga ale nikdy nejsou procesy založeny na časovém harmonogramu, ale na splnění daných podmínek. „Pokud se podíváte na všechny procesy členství, ty nejsou založeny na časových lhůtách, ale na podmínkách, jako tomu bylo vždy,“ uvedl podle informací BBC.

Stoltenberg zároveň ubezpečil, že NATO stojí o vstup Ukrajiny a poskytne jí v tom nebývalou podporu. „Poskytneme velmi podstatný balíček s mnoha různými prvky, který pomůže Ukrajině směřovat ke členství v NATO. Balíček bude pro Ukrajinu velmi praktickou podporou. Ze strany NATO nikdy v minulosti nepřišlo silnější poselství, a to jak v oblasti politické, tak konkrétní praktické podpory,“ reagoval na kritická slova Zelenského.

Anketa Je třeba, aby si bezpečnostní složky dávaly pozor na Rusy, kteří u nás žijí? Ano 14% Ne 86% hlasovalo: 19218 lidí Ustavující schůzka se podle deníku The Guardian uskuteční zítra s prezidentem Volodymyrem Zelenským.

Tato slova potvrdil německý ministr obrany Boris Pistorius. „Budoucnost Ukrajiny je v NATO, o tom není pochyb,“ řekl Pistorius na summitu. „O všech ostatních otázkách se musí mluvit, až válka skončí. O členství Ukrajiny v NATO nelze skutečně jednat, dokud válka trvá. Musíte počkat na tento okamžik a pak to samozřejmě musíme udělat rychle,“ prohlásil Pistorius. Právě Německo přitom bylo se Spojenými státy v otázce členství Ukrajiny nejvíce zdrženlivé.

Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg také uvedl, že ho potěšil zlom v jednání Turecka se Švédskem o vstupu severské země do NATO. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v pondělí prohlásil, že pošle žádost Švédska o vstup do Severoatlantické aliance co nejdříve tureckému parlamentu k ratifikaci.

„Včerejší dohoda je historická v tom, že je to jasný signál od prezidenta Erdogana,“ řekl Stoltenberg a přivítal finského prezidenta Sauliho Niinistöa, jehož země vstoupila do NATO v dubnu. „Všichni už se těšíme na to, až budeme moci přivítat Švédsko,“ dodal Stoltenberg.

Psali jsme: „Členství Ukrajiny v NATO si nikdo nepřeje.“ Zaorálek zaslechl v Bruselu. Scénář, jak vše dopadne Pavel na summitu NATO jasně: Ukrajina musí uspět do konce roku, pak jednání s Ruskem Zelenskyj nespokojen, chce pro Ukrajinu respekt. Ale s NATO to asi bude jinak Začíná summit NATO. Ukrajina čeká, že dostane pozvánku

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.