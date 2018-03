Stovky lidí vyšly do ulic protestovat proti Ondráčkovi. Provolávalo se ale také odvolání Okamury

Co se to děje s touto zemí? Chceme se snad zase vrátit do nesvobody? Říkáme ne komunistickým praktikám. Ne populistickému rasismu. Ne státu řízenému jako firma, zaznělo na shromáždění v Liberci, kde se protestovalo stejně jako v dalších městech proti komunistovi Zdeňku Ondráškovi, ale také proti premiérovi Andreji Babišovi.

Kdo, když ne my? Kdo, když ne teď. Pod tímto názvem pozval prostřednictvím facebooku na Benešovo náměstí v Liberci David Forbelský v pondělí 5. března na 19. hodinu. Impulsem k tomu bylo zvolení komunistického poslance Zdeňka Ondráčka předsedou poslanecké komise pro dohled nad Generální inspekcí bezpečnostních sborů. Jeho výzvu vyslyšelo několik set lidí, odhady se pohybovaly od tří set až do patnácti stovek lidí. "Myslím, že se tady sešli lidé, kteří mají rádi svobodu," uvedl hlavní svolavatel David Forbelský. Demokracie je podle něj velmi příjemným nástrojem pro podporu svobody, ale i velmi silným nástrojem proti ní. "Známe spoustu příkladů z historie. Například nacistické Německo, kde norimberské zákony byly odhlasovány demokraticky zvoleným parlamentem," upozornil. Postupem času, jak jsme si po Listopadu přestali svobodu hlídat, ji podle jeho názoru začalo ubývat. "Aby demokracie fungovala a byla obranou svobody, musí splňovat jednu důležitou podmínku. Musíme si zakázat hlasovat o svobodách člověka. Nikdy nikdo by neměl demokraticky hlasovat o mém životě, zdraví a způsobu života. Kousek po kousku si svobodu ukrajujeme, čehož využívají lidé, kvůli kterým tu teď jsme a kteří se pomalu derou k moci," sdělil.

Kousek po kousku si ukrajujeme svobodu

Jak z toho ven? "Tím, že se tady sejdeme, možná dotlačíme předsedu vlády k prohlášení, že on byl vždy proti tomu, aby se předsedou výboru stal pan Ondráček a že ho odvolá. Dokonce jsem četl názor, že tím, že chceme odvolat Ondráčka, podporujeme Andreje Babiše v jeho odvolání," řekl Forbelský a zazněl hlasitý pískot shromážděných naznačující, že tento výklad je mylný a zavádějící. "Budeme se muset začít opět zajímat, co naši politici dělají. A u každého zákona se jich ptát, proč hlasovali zrovna pro tento zákon. Nebo se ptát politiků, kteří u hlasování o Ondráčkovi nebyli a snížili tak kvórum a on prošel, proč tam nebyli. Ptejme se politiků na to, co nám vadí. Tím, že jsme se tu sešli, dáváme najevo, že tohle se nám nelíbí a chceme to dělat jinak. Demokracie není jenom jít k volbám jednou za čtyři roky, ale politiky i hlídat a kontrolovat," konstatoval.

Druhým řečníkem byl Zdeněk Leszkoven. "Scházíme se tu, protože jsme už delší dobu znepokojeni nad směřováním České republiky. Jsme obyčejní občané a ctíme, že společnost je pestrá a má různé politické názory. Chceme tímto dát najevo nespokojenost, jakým směrem se naše mladá demokracie ubírá," uvedl. "Populistické strany slibují jednoduchá řešení, ale my v nich spíše vidíme nebezpečí. V tom, že nás tyto strany vytrhnou z tradičních hodnot, na kterých byl tento stát založen prezidentem T. G. Masarykem. Tyto hodnoty jsou svoboda, demokracie a humanismus. Pokud nebudeme dělat nic, tak nás tyto populistické strany nakonec zavlečou do nesvobody, izolace, ba ještě hůř do diktatury, a nakonec i z Evropy. Přivedla nás sem jakási pachuť. Je způsobena nebezpečným koktejlem populismu, nenávisti, rozdělením společnosti a především oslabováním demokracie. Jako například tím, že jsou dosazováni do důležitých funkcí státu lidé jako Zdeněk Ondráček. Ten jako příslušník bezpečnostních sborů SNB zbil demonstranty při Palachově týdnu v roce 1989 a dodnes ničeho nelituje," pronesl Leszkoven a zaznívaly pokřiky jako fuj a hanba. "Přeci není možné akceptovat tuto osobu, která nám toho tolik připomíná z minulého režimu a ani si neuvědomuje svoji morální chybu," uvedl a upozornil, že se lidé sešli i proto, aby dali najevo, že nejsou lhostejní k současným událostem a že mají obavy o budoucnost a směřování našeho státu. "Nemůžeme dnes tvrdit, že populisté a extrémisté jsou na vzestupu. Už musíme připustit, že svého cíle dosáhli. Jsou nyní v parlamentu a ovlivňují životy nás všech. Za premiéra máme trestně stíhanou osobu. Prezident několikrát mluvil o novinářích, že by se měli likvidovat. Po vraždě slovenského novináře Jána Kuciaka a jeho přítelkyně Martiny Kušnírové nejednomu z nás zatrnulo nad těmito slovy," uvedl.

"Okamura se dostal do vysoké ústavní funkce jako místopředseda Poslanecké sněmovny a poslední kapkou je zvolení zvolení Zdeňka Ondráčka do čela sněmovní komise pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů. Extremistické názory se ve vrcholové politice objevují stále více a humanistické a demokratické hodnoty se dostávají čím dál více do pozadí. Mnozí z nás si pokládají otázku: Co se to děje s touto zemí? Chce se snad opět vrátit do nesvobody? zeptal se. Z davu se ozývaly výkřiky, že rozhodně ne. "Jako demokraté nemá příliš význam zpochybňovat výsledek voleb. Ale je naším svatým právem jít do ulic a dát hlasitě najevo naše obavy z budoucnosti nás a našich dětí. Říkáme tady v Liberci hlasité ne komunistickým praktikám, ne populistickému rasismu a ne státu řízenému jako firma," zdůraznil Zdeněk Leszkoven a vyzval politiky k odvolání Zdeňka Ondráčka z čela zmiňované komise a k odvolání Tomia Okamury z postu místopředsedy sněmovny.

Jako poslední vystoupil liberecký knihkupec Martin Fryč. "Máme se, jak jsme se nikdy neměli. A to, co se nám nedaří, za to si většinou můžeme sami. Protože si volíme politiky, jaké máme, silnice opravujeme tak, jak to děláme. V exekucích je tolik lidí kvůli české legislativě," upozornil a na závěr své řeči uvedl: "Nedejme se vyhnat z Evropy a z NATO."

Naučme se spolu mluvit, nekopejme si mezi sebou zákopy

"Zazněly tu i věci, se kterými třeba úplně nesouhlasím. Důležité však je, abychom si mezi sebou nekopali zákopy. Vyslechněme tedy i názory, se kterými nemusíme úplně souhlasit a pokusme se jít za cílem, kterým je pro nás svoboda a prosperita. Zkusme se naučit spolu mluvit. Ne na sebe křičet a nadávat," zakončil akci David Forbelský. Na jeho výzvu se totiž sešla velice názorově různorodá společnost. Sám Forbelský je členem Svobodných, za které v posledních volbách kandidoval jako lídr v Libereckém kraji. Zúčastnili se i zástupci Pirátů v čele s krajským předsedou Ondřejem Kolkem. Na náměstí dorazil i bývalý dlouholetý liberecký primátor, občanský demokrat Jiří Kittner, i ten současný Tibor Batthyány zvolený sice za ANO, ale posléze z hnutí vyloučený. Ale i aktivisté stojící mimo politické strany. Na mnoha věcech by se dotyční určitě neshodli, ale zvláště odpor proti zvolení Zdeňka Ondráčka do čela parlamentní komise je vyhnal do sychravého březnového, stále ještě mrazivého večera. Na úplný závěr zazněla česká hymna a poté se utvořil hlouček u podpisu petice požadující Ondráčkovo odvolání.

autor: Oldřich Szaban