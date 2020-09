Strašíte, sepsul Babiš média. A zvedl prst na Slovensko

Premiér a zároveň předseda Rady vlády pro zdravotní rizika Andrej Babiš vyzývá premiéra Slovenska Igora Matoviče, aby nedával Česko na seznam červených zemí. „My jsme se v rámci V4 ubezpečovali, že nebudeme dělat tato opatření ekonomického charakteru a podle mě k tomu ani není důvod,“ řekl Babiš na tiskové konferenci. Zároveň pokáral mladé lidi, kteří nechtějí nosit roušky a dodal, že budou muset nastat přísnější kontroly. „Teď jsem četl nějakou reportáž z pražských barů, že tam se to nedodržuje, takže tam by to měla asi policie kontrolovat,“ překvapil premiér.

reklama

„Dneska jsem si psal s panem premiérem Matovičem,“ spustil Babiš obsáhlou odpověď na dotaz slovenské novinářky ohledně možného uzavírání hranic se Slovenskem. „My jsme se v rámci V4 ubezpečovali, že nebudeme dělat tato opatření ekonomického charakteru a podle mě k tomu ani není důvod. Může to mít negativní dopad, protože mezi Českem a Slovenskem jsou rodiny, studenti, byznysmeni. Pokud to Slovensko přijme, tak to bude škoda a mrzelo by mě to,“ prohlásil Babiš.

Anketa Považujete Miloše Zemana za lháře? Ano 22% Ne 78% hlasovalo: 4356 lidí

Poté si rýpl do médií, že podle něj málo zdůrazňují, že má Česká republika třetí nejnižší smrtnost v Evropě. „Slováci mají absolutně nejlepší smrtnost v Evropě na milion obyvatel a my jsme třetí. O tom se až tak nemluví, já to neustále ukazuju, ale asi to není taková senzace pro média, aby o tom informovala,“ řekl premiér.

Podle Babiše není na místě žádná panika a je potřeba řešit také ekonomické dopady nebo jiná zdravotní rizika. „Až budeme jednou bilancovat covid-19, tak to nebude jen o tom, kolik bohužel zemřelo lidí. Já jsem byl dnes na skvělé akci o rakovině kůže a u nás v České republice zemře bohužel pět set lidí ročně na rakovinu kůže a 27 tisíc na rakovinu dohromady. V době covidu tam je 30procentní nárůst,“ apeloval Babiš na lidi, aby se nebáli chodit na prevenci. „Některá média stále straší s tím covidem, zatímco my ne a potom se lidi bojí jít na tu prevenci a třeba se včas nezjistí ta rakovina kůže,“ dodal.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Premiér se také obul do mladší generace, která prý i na popud opozice nenosí roušky. „Dříve jsme měli opatření, že se musí roušky nosit všude, i mimo vnitřní prostory a tehdy s tím všichni souhlasili. Dokonce i slušně upozorňovali některé lidi, aby si roušku nandali. Byli jsme disciplinovaní, šli jsme příkladem, ale byly tady i některé zejména opoziční názory, že roušky jsou náhubek demokracie, že zavíráme lidi do tábora a nevím co všechno,“ byl v ráži Babiš s tím, že prosí všechny, aby byli solidární.

„Hlavně u těch mladších je ten odpor k rouškám větší. Ale nedá se to paušalizovat, je mnoho mladých lidí, kteří to chápou, že by mohli ohrozit své rodiče nebo prarodiče. Ten nárůst není dobrý a bylo by dobré, aby to všichni respektovali. Teď jsem četl nějakou reportáž z pražských barů, že tam se to nedodržuje, takže tam by to měla asi policie kontrolovat,“ překvapil poté Babiš.

„Když se podíváme na to šíření, tak to lidé přivezli z dovolených a šíří se to hlavně na akcích jako Techtle mechtle. Probíral jsem to dnes na radě s ministrem vnitra Hamáčkem a s policejním prezidentem, ale my tady nechceme lidi nějak terorizovat. Jen chceme apelovat na jejich solidaritu a aby vnímali ten ekonomický dopad na celou společnost,“ ubezpečil Babiš na konec.

Psali jsme: Nářez Markéty Šichtařové obhájcům roušek: Je to divadelní rekvizita, úplně k ničemu. Mám svobodu, takže kde je vyžadují, tam nevkročím Švédsko: Korona? Výrazný pokles. Zavírat a zakazovat je jako kladivo na mouchu, říká ,,Prymula" Tegnell Premiér Babiš: O rouškách a smrti na koronavirus COVID? Jako podobné viry. Zkreslené informace. Přední experti promluvili

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.