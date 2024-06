Strašná ostuda. Zralý na psychiatra. Topolánka jsem varoval, vzpomíná Žantovský

Začneme nevídaným a zcela neuvěřitelným úkazem na české mediální scéně, k němuž došlo na zpravodajském kanále CNN Prima News v pořadu 360° Pavlíny Wolfové při diskuzi Roberta Šlachty s komentátorem Martinem Schmarczem. „Moderátorka Pavlína Wolfová si počínala velmi profesionálně ve snaze zklidnit atmosféru, kterou strašným způsobem rozvířil Schmarcz tím, že začal na Šlachtu řvát velice nenávistně a s takovým prudkým osobním zanícením, až to bylo nápadné. Přitom je Schmarcz prezentován jako komentátor CNN Prima News, tedy placený insider zaměstnanec,“ uvádí pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský, který zná „hrdinu“ tohoto příběhu už od počátku 90. let.

A to od návratu Josefa Kudláčka z emigrace a počátku jeho vydávání Českého deníku. „Tehdy v něm pracovala Petruška Šustrová, budoucí senátor Martin Mejstřík, začínal tam sociolog Jaroslav Huk, psal tam František Kostlán. Byla tam spousta zajímavých lidí, rozmanitých osobností od naprostého liberálně kapitalistického prava, protože vydavatel Kudláček se tehdy profiloval jako velký nepřítel Havla a velký obdivovatel Klause, což mu ovšem vydrželo velmi krátce, protože měl velmi pomíjivé vlny antipatií a sympatií. Ale podstatné je, že mě v celé redakci nejvíce zaujal tehdy mladý Martin Schmarcz, protože byl vždy velice prudký, nesmlouvavý, měl jednoznačné a tvrdé postoje. Skoro bych chtěl říci až hádavé, ale ne, to by se pak špatně dokazovalo,“ uvědomuje si mediální analytik.

Topolánek si vzal za spolupracovníka kritika ODS

Nejen pro Schwarczův „temperament“ ho velmi pozorně sledoval i později, kdy působil jako blízký spolupracovník premiéra a předsedy ODS Mirka Topolánka. „Já jsem tehdy Mirkovi v dobré víře říkal: ‚Hele, neblbni, Mirku, Schmarcz je duševně ne úplně vyrovnaný člověk. Navíc ty jsi předseda ODS a on se už několik let profiluje jako veliký nepřítel a kritik ODS, tak to k sobě moc neladí.‘ I to byl jeden z důvodů, proč jsme k sobě s Mirkem Topolánkem průběžně ztratili cestu. Ale za to nemůže Schmarcz, za to si může Topolánek sám. Ostatně jako za všechno, co kdy provedl, ale to je jiná věc. Fakt je ten, že to, co prováděl Schmarcz v televizi CNN Prima News obecně, považují za podivuhodné a divím se té televizi, že tam takového pracovníka držela a že nad ním zlomila hůl až po tomto extempore,“ odkazuje Petr Žantovský na Schmarczův následný konec v televizi.

Na druhou stranu ji musí pochválit za to, že dává prostor lidem typu politologa Jana Kubáčka nebo novináře Thomase Kulidakise. „To jsou profíci a špička ve svém oboru. Schmarcz byl zvláštní výjimka, což v tom diskusním pořadu dokázal naprosto zřetelně. V reakcích na sociálních sítích se objevovalo, že je to člověk zralý na psychiatrickou léčbu. Na mě, když jsem se na to koukal a nechtěl věřit svým očím, to působilo dojmem, že je pod vlivem nějaké návykové látky. Nevím jaké, ale to nebyly reakce normálně reagujícího člověka. To byly reakce člověka, který je zahnaný do úzkých, kam se zahnal sám, a potřeboval se z toho vyhrabat. Ale čím více se vyhrabával, tím hlouběji se zahrabával. Kdo to viděl, ví, o čem mluvím. Kdo to neviděl, určitě to najde v archivu televize CNN Prima News. Stojí to za to!“ ujišťuje mediální odborník.

Wolfová extempore zvládla, stejně jako televize

Oceňuje, jak si s neobvyklou situací televize poradila. „Tím, že Schmarcze vypnuli, že ho odvedli ze studia, pustili nějakou reportáž a Pavlína Wolfová to velmi korektně a diplomaticky celé uzavřela, se televize s neobvyklou situací vyrovnala velmi dobře. Člověk nikdy neví, jaký host nebo mluvčí s s jakou náladou přijde na kameru. Nikdy to neodhadnete. Kdysi jsem měl v Českém rozhlase 6 diskuzní pořad ‚Hovory o politice‘ a jako host mi tam přišel dlouholetý výborný znalec americké politiky, můj dobrý známý, a vypadal jako vždycky. Byl to takový ten ctitel neokonů, tedy vyznavačů politického směru neokonzervatismu, který se zrodil v 60. letech minulého století v USA. A tehdy to bylo před prezidentskými volbami, které vyhrál Obama,“ vzpomíná Petr Žantovský.

Ale tentokrát se nestačil divit, co jeho host ve studiu předvedl. „Najednou se v tom živém přenosu rozjel, začal bouchat pěstičkami do stolu a vykřikovat výroky, které jsem od něj nikdy neslyšel, a to typu: ‚však oni ti Američani Obamu stejně nebudou chtít!‘ Navíc takovým tím lehce ovíněným tónem. Pak se mi omlouval, že měl nějakou virózu – to známe, že jo – a vzal si na ni nějaké léky a omylem je zapil jedním panákem. Nevím, nevím, ale od toho dne jsme už ten pořad nikdy nevysílali naživo, protože i s nejserióznějším člověkem na světě můžete zažít překvapení. To je půvab elektronických médií. Proto mám rád živé přenosy a svým způsobem jsem si vychutnal i ten Schmarczův, i když Pavlíny Wolfové mi bylo upřímně líto. Zvládla to však, stejně jako ta televize,“ uznává mediální analytik.

Už žádné rozdělování na my a oni, žádají šimečkovci

Další glosou zamíříme na Slovensko, kde tamní zákonodárci ve čtvrtek večer rozhodovali o novém zákonu o veřejnoprávní Slovenské televizi a rozhlasu (STVR). „Už předtím se tam odehrál pochod údajně za svobodu slova, demokracii a podobné hodnoty. Když jsem se podíval do soupisu hesel, které se tam objevily nebo zazněly, tak mě zejména pobavilo heslo: ‚Už žádné rozdělování na my a oni‘. Tak já tedy nevím, kdo rozděluje společnost na my a oni, ale spíš mám za to, že to jak na Slovensku, tak i u nás jsou právě ti, kteří tam teď demonstrují. To znamená liberální demokrati, šimečkovci, nevím, kdo všechno ještě si dal na transparenty ochranu RTVS,“ říká pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

Na jedné z fotografii, které měl možnost z této akce vidět, bylo nějakých 40 lidí, kteří drželi transparent s nápisem „Ruky preč od RTVS“. „Jako kdyby byla RTVS posvátná kráva, kterou nelze zákonem jakkoliv měnit nebo ovlivňovat. Konec konců k tomu už došlo a ty procesy pro mě neveřejnoprávních médií na Slovensku začaly. Čili tyhle protesty jsou, myslím si, tak trošku po slavnosti. Každopádně lidí, kteří se podle dostupných videí a fotografií účastnili tohoto happeningu, nebo jak to nazvat, bylo skutečně nepatrně. Tyhle protesty nemají žádný velký ohlas mezi lidmi, žádnou velkou odezvu v široké slovenské společnosti. Slováci mají úplně jiné starosti, než co jim je jako téma vnucováno,“ domnívá se mediální odborník.

Akce proti dnešní vládě pod záminkou ochrany RTVS

Jako příklad zmiňuje to, aby se na Slovensku žilo bezpečně, aby Slovensko nevstupovalo svými aktivitami, financemi a jinými statky do ukrajinského konfliktu. „Protože pro ně je to přece jenom rozdíl, že to mají hned za první hranicí, ne až za druhou. Čili my se na to můžeme dívat trošku z dálky. Ale to bych tedy silně nedoporučoval, protože by to bylo dívání velmi slepé. Každopádně akce proti dnešní slovenské vládě pod záminkou ochrany RTVS a dalších podobných záležitostí je spíše výsměchem, obnažením a konstatováním toho, že císař je nahý. Nic takového slovenskou společností nehýbe, i když chápu opoziční strany Progresívní Slovensko a podobně, že by rádi, aby hýbalo. Ale bohužel,“ podotýká Petr Žantovský.

A ještě jednou ze Slovenska, tentokrát nahlédnuto z opačného konce. „Slovenský ministr obrany Robert Kaliňák a šéf úřadu vlády Juraj Gedra uspořádali tiskovku, na které kritizovali mediální výkony médií jako deník Smer nebo Deník N, a prohlásili, že tyhle – řekl bych – vyšponované nenávistné projevy v těchto listech mohli být také jednou z příčin polarizace společnosti a toho, co vyústilo v tu nešťastnou událost v Handlové, kde byl 15. května spáchán atentát, naštěstí neúspěšně, na ministerského předsedu Roberta Fica. Kaliňák s Gedrou vyzvali příslušné novináře, aby byli otevřenější vůči opačným názorům a ukazovali tím snahu atmosféru ve slovenské společnosti zlepšit. Pravdou je, že se to těžko může dít v situaci, kdy některá média, třeba Deník N, nazývají ve svých produktech vládní politiky debily,“ upozorňuje mediální analytik.

Bylo to v satirickém pořadu, omlouval se za debily

To je slovo, které padlo na adresu některých vládních politiků a bylo hlavním důvodem k uspořádání této konference a výzev vládních politiků. „Matúš Kostolný, šéfredaktor Deníku N se sice formálně omluvil za ty ‚debily‘, ale zároveň řekl, že to bylo v satirickém pořadu, a tudíž jsou v něm menší omezení než ve zpravodajství, to cituji jeho slova. Nevím, jestli v satirickém pořadu je menší omezení na sprostoty a urážky. Nevšiml jsem si, že by nějaký jiný satirický pořad používal tento způsob nazývání nepohodlných politiků takovými slovy. Myslím si, že to slovenská média podněcovaná a inspirovaná progresivistickými politiky šponují opravdu umělé. A jak jsem říkal v předchozím tématu, bez té celospolečenské odezvy je to takový jejich boj,“ konstatuje pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

Podněcováni médií odněkud ze zahraničí nechce rozebírat, každopádně stávající slovenská vláda je trnem v oku mnoha europeistických progresivistů a zámořských politiků. „Čili kdybychom ty souvislosti chtěli hledat, tak bychom je asi našli. Tak jako tak výraz o debilech je asi nejhorším mediálním výstupem, jaký jsem za hodně dlouhou dobu zaznamenal. Je mi to líto, že slovenští novináři se do té míry vžívají do těch politických protagonistů a ‚tvůrců dějin‘, abych tak řekl, že nejsou schopni odlišit, co má dělat novinář, co má dělat politik a jakým způsobem to má, nebo nemá dělat. Je vidět, že ta společnost je v tomto směru opravdu nedospělá a věřím, že se jí to za této vlády povede poněkud poopravit, protože by to byl dobrý vzor i pro nás,“ dodává mediální odborník.