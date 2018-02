Strašně smrdutá stoka. Lež a nenávist. Národ je prý debilní. Místopředsedkyně ODS podpořila cenzuru Facebooku a toto zaznělo od knížete, Foldyny, okamurovců, Pirátů či z Hradu

ANKETA Od 1. ledna v Německu platí zákon, který ukládá sociálním sítím mazat takzvané nenávistné projevy, takzvané fake news či „rasistické“ a „xenofobní“ příspěvky – a pokud by tak nečinily, ukládá vysoké pokuty (50 milionů eur). První místopředsedkyně ODS Alexandra Udženija v TV Barrandov řekla, že bychom o zavedení této věci měli uvažovat i u nás. „Pokud na tom bude nějaká shoda, že bychom i my tady s tím něco udělali, tak jsem jedině pro,“ řekla. Německý zákon je na druhé straně kritizován, že omezuje svobodu slova a zavádí cenzuru.

ParlamentníListy.cz se politiků zeptaly, co si o tom myslí. Většina politiků německý zákon a návrh Alexandry Udženiji odsuzuje jako cenzurní a jako návrat do totality s tím, že nástroje na postihování příspěvků, které vyzývají k násilí, již dnes existují. Kdo by ale určoval na síti, co je a co není přípustné?

Pořad TV Barradov ZDE.

Praktiky autoritativních režimů

„Pan prezident je zásadním a rozhodným odpůrcem zavádění jakékoli formy cenzury. Cenzura je absolutně nepřípustná! Kauza ukazuje totální prázdnost a falešnost ODS. Neustále plná ústa svobody a ve skutečnosti nás chce ODS tahat na Východ zavedením praktik autoritativních režimů,“ vyjádřil se pro ParlamentníListy.cz mluvčí prezidenta republiky Jiří Ovčáček.

„Rozhodně nepodporuji takové regulace, neboť nezbytně tím, že budou vykonávány strojově, vedou k postižení například satirických webů nebo legitimní kritiky či občanského zpravodajství. Největší blbosti se navíc v současné době šíří řetězovými e-maily nebo z dezinformačních zpravodajských webů. A proti těm je třeba případně zakročit přímo. U sociálních sítí si nejvýše dovedu představit spoluzodpovědnost za sponzorovaný (reklamní) obsah. A ještě bych dodal, že to, že nejsme schopni efektivně zdanit nadnárodní giganty jako Facebook kvůli daňovým rájům uvnitř Evropské unie, není možné řešit takto,“ uvedl místopředseda Poslanecké sněmovny a poslanec Vojtěch Pikal.

„Po pravdě řečeno jsem spíše příznivce amerického přístupu ke svobodě slova než německého. My jsme bez toho mistři v zakazování všeho možného. Je ovšem pravda, že pohledem do sítí s hrůzou zjistíme, jak strašně smrdutá stoka silný proud našeho myšlení je. Viz pan poslanec Rozner,“ uvedl čestný předseda TOP 09 a poslanec Karel Schwarzenberg.

Do voleb s úsměvem

„Lež a nenávist tu šíří tlampače ‚elit za pět prstů‘. Za skoro třicet let navršily i Himálaj ‚fake news‘. Pokud svým práčatům zatne tipec sama pravice, vyseknu paní Alexandře veřejné pukrle. Pokud je cílem cenzura médií, která to lhaní konfrontují, narazí na tvrdý odpor,“ reagoval místopředseda KSČM Josef Skála.

historik, publicista a místopředseda ÚV KSČM

„Každý typ podnikání, tedy i sociální sítě nebo sdílená ekonomika, potřebuje jasná pravidla. Musejí být srozumitelná, vymahatelná a platit pro každého. Řešit v ČR rasismus, xenofobii a fake news, když jsme nevyřešili ani komunismus, bude složité. Řešit se to bude ale takzvaně po česku cestou pokusů a omylů,“ uvedl místopředseda poslaneckého klubu ODS Jan Bauer.

„Nenávistné projevy včetně rasistických a xenofobních příspěvků zásadně odmítám! Je potřeba se zamyslet nad tím, proč se v současné době takovéto příspěvky na sociálních sítích objevují, a zabývat se hlavně jejich příčinou. Tu příčinu vyvolávají legalizace nelegální islámské imigrace v podání Evropské unie a omezování suverenity členských zemí. Všechny takovéto zákony budou vždy zavánět cenzurou a omezováním svobody slova, jelikož nastavení hranice, kdy už budou projevy nenávistné, rasistické a xenofobní, je vždy velice složité a záleží na úhlu pohledu,“ uvedl místopředseda poslaneckého klubu SPD Radek Rozvoral.

My jsme tu zažili v době komunismu 40 let cenzury

„To se mi nechce věřit, že ona to takto řekla. To je pro mě těžko akceptovatelné. Neberu to, že něco funguje v nějaké zemi v západní Evropě, jako argument – to už mi leze na nervy. Důležitý je kontext. Neznamená, že když někde na Západě je daň z nemovitosti tolik a tolik, že my ji zavedeme stejně. U nás třeba může být celková složená daňová kvóta. My jsme tu zažili v době komunismu 40 let cenzury a toto mi přijde jako velice nebezpečné. Pokud se to moderně nazývá kontrolou sociálních sítí bojujících proti nenávisti a xenofobii, tak je to jenom jiný název pro cenzuru, která je obecně v demokracii nepřijatelná. Již dnes existují legální nástroje, když někdo vyzývá k násilí či má rasistické poznámky, aby za ně nesl odpovědnost. Rozšiřovat způsobem, jak je to v Německu, považuji za nepřijatelné. Kdo určí pak hranici, co je například rasismus? Je kritika politika, který podporuje nelegální imigraci, důvodem k tomu, abych byl popotahován? Pak to bude znamenat opak toho, co nám všichni cpou do hlavy, tedy kritické myšlení. Takovýmto způsobem bude kritické myšlení zadušeno. S tím nesouhlasím,“ řekl ParlamentnímListům.cz poslanec ANO Patrik Nacher.

„Jsem přesvědčen, že jisté omezení by bylo vhodné,“ uvedl senátor a místopředseda TOP 09 Tomáš Czernin.

„Pirátská strana preferuje osvětu formou vzdělávání před zaváděním cenzorních nástrojů. Naše současná legislativa umožňuje v extrémních případech takové příspěvky řešit – je potřeba, aby se lidé naučili pracovat s tím, co zde již je,“ uvedla první místopředsedkyně Pirátů a poslankyně Olga Richterová. Poslanec Pirátů Ondřej Profant sdílí totéž stanovisko.

„Předpokládám, že verbální trestné činy existují i v Německu, ani soukromý zřizovatel jistě nemá zájem, aby páchání podobných ostudných věcí nabízel půdu. Svinstvo hlásání kulturní a jiné nenávisti či přímo výzvy k násilí na jiných potřebuje omezení. Klíčové je samozřejmě posouzení hranice, kde jde jen o názor, kde si to společnost odreguluje sama jako pouhou trapnost či hloupost a kde je společenské nebezpečí explicitní a vyžadující zásah. U právního postihu jde o výkladovou praxi,“ soudí místopředseda KSČM a poslanec Jiří Dolejš.

Paní Udženija si zřejmě myslí, že naši lidé jsou natolik debilní…

Podle poslance ČSSD Jaroslava Foldyny jde o zákon, který má znemožnit kritiku a diskusi. „Bez diskuse ale není demokracie a bez té není svoboda a prosperita. Paní Udženija si zřejmě myslí, že naši lidé jsou natolik debilní, že nedokážou vyhodnotit informace, a chce je jako nesvéprávné hlupáky vodit za ručičku. Chce jim přikazovat, co si mají myslet, na co se smějí dívat a o čem a jak si mají povídat. Já si o našich lidech naopak myslím, že mají svého rozumu dost a od politiků nepotřebují rozhodně další sekýrování a poučování. Myslím, že už ho je i tak až dost. Pro takový zákon nebudu nikdy hlasovat – i kdybych měl na to ve sněmovně zůstat sám. Je to návrat do totality. Přesně tak se chovaly nacismus a bolševismus. Bravo, kruh se začíná uzavírat! Těm, komu se podobný návrh líbí, bych rád připomněl, že Orwell své romány nepsal jako návod, ale jako varování,“ upozornil Jaroslav Foldyna.

„Nejde jen o to, že podobné zákony omezují svobodu slova. Další jejich problém je v tom, že cenzura, kterou zavádějí, je jednostranná a vysoce účelová. Když napíšete, že Rus rozumí jedině síle, nikdo vás ani nenapomene. To, že se podobné zákony líbí současnému vedení ODS, mě nepřekvapuje. Ti, kdo mají plnou pusu svobody, bývají vůči jejímu účelovému chápání nejtolerantnější,“ upozorňuje europoslanec Jan Keller.

Pokud zastáváte postoje, které nejsou multikulturní, máte prostě smůlu

„Paní první místopředsedkyně ODS si zřejmě ještě nevšimla, že tu podobná cenzura existuje již řadu let. Myslím, že mnoho lidí by mohlo vyprávět, jak jsou blokováni na sociálních sítích, jak je jim znemožněno sdělovat svoje názory a postoje ve veřejnoprávních médiích. A nemusí jít o projevy nenávistné, rasistické ani xenofobní. Pokud zastáváte postoje, které nejsou tzv. demokratické, eurohodnotové či multikulturní, máte prostě smůlu. Nebo naopak, jste obětí, kdy (nejen veřejnoprávní) média šíří nepravdy a lži. Jen to u nás není upraveno zákonem, ale žije si to svým životem v moci provozovatelů sociálních sítí a webů. Máme tu sice platné zákony na ochranu osobnostních práv, či dokonce trestný čin pomluvy, ale domoci se spravedlnosti je jako čekat v poušti krupobití. A tak v té naší ‚demokracii‘ rozhodují ‚demokraté‘, co je a co není fake news. Pokud chce paní Udženija povýšit tuto dnešní cenzuru na zákon a legálně a plošně umlčovat ty ‚zlé‘, tak je to cesta do totality. Pokud však míní ‚zkultivovat‘ veřejný mediální prostor, donesu jí k připodepsání návrh zákona o znovuzavedení trestnosti hanobení prezidenta republiky. Před dvěma lety to, myslím, právě ODS značně kritizovala,“ uvedl poslanec KSČM Zdeněk Ondráček.

„Svoboda slova je základní princip demokracie, který musíme bránit. Každý se ale může vyjadřovat slušně bez urážek a nenávisti. V tomto směru kultivaci prostředí sociálních sítí velmi podporuji. Současně je ale třeba se už ve školách věnovat rozvoji kritického myšlení a mediální výchově,“ říká poslankyně ČSSD Alena Gajdůšková.

„Německý zákon zavádí něco horšího než cenzuru – cenzura byla transparentním soudem kontrolovatelným nástrojem nad médii – to, co zavedli v Německu, je absolutní zvůle nadnárodních firem nad diskusí, názory a publicistikou na internetu. Tleskat tomu z politiků může jen blb, protože další na řadě nejsme jen my, národní vlastenecká hnutí, ale doslova každý,“ varuje poslanec SPD Jiří Kohoutek.

Zda pořady jako 168 hodin, Newsroom anebo Reportéři ČT nejsou také novodobé fake news…

„Tady nejde o cenzuru, jak ji všichni chápeme z totality. Jde o rozumnou věc a diskusi k ní jen vítám,“ reagoval poslanec ANO Rostislav Vyzula.

„Je to zcela scestný návrh, který, doufejme, nenajde případnou podporu ve sněmovně. Myslím, že by to znamenalo zásadní omezení svobody slova našich občanů. Každý přece má právo na svobodný přístup k informacím a na základě toho si vybrat, kterému zdroji věří, a tyto informace sdílet se svými přáteli. Již dnes vidíme, jaký je rozdíl mezi zpravodajstvím veřejnoprávních a soukromých televizí a médií, kde události, které rezonují veřejností, se buďto neuvádějí, anebo se uvádějí zkreslené, v minimální stopáži anebo až v pozdních nočních hodinách zpravodajství. Z uvedeného vyplývá, jestli pořady jako 168 hodin, Newsroom anebo Reportéři ČT nejsou také novodobé fake news, které přispívají k systémovému rozdělování společnosti. Cenzura zde byla do roku 1989. Poslední vláda ČSSD, ANO a KDU-ČSL ale prosadila na tehdejší Chovancovo ministerstvo vnitra vznik novodobého cenzora ve formě CTHH, jehož výsledky jsou také diskutabilní. Tyto myšlenky je potřeba jednoznačně odmítnout,“ upozorňuje poslanec SPD Radovan Vích.

„Nevím, kdo v Německu rozhodne, co je ‚za hranou‘? Bude například výrok politiků ‚stop migrantům‘ nebo ‚živnostníci jsou paraziti‘ považován za xenofobní a bude tvrdě pokutován? V ČR bych tento ‚nástroj‘ zatím nezaváděl,“ reagoval senátor ODS Jaroslav Zeman.

„Paní Udžejina měla vždy eurofašistické tendence. Jsem zvědav, jak budou reagovat voliči ODS na její vzývání cenzury, která již v Německu prokazatelně vedla k vytvoření dokonalé atmosféry totalitního strachu se svobodně vyjádřit nejen na Facebooku. Cenzura, jak ji zavedli v Německu a jak ji u nás podporuje soudružka Udžejina, je předstupněm pekla totality!“ říká poslanec SPD Lubomír Volný.

Kdo má právo rozhodnout, kde končí satira a začíná dezinformační kampaň?

„Rozhodně jde o cenzuru. Kdo má právo rozhodnout, kde končí satira a začíná dezinformační kampaň? Nechci, aby někdo cenzuroval Info Baden News nebo AZ 247. Pokud chceme investovat peníze do boje s dezinformací, pošleme je do školství, ať se děti učí kritickému myšlení. S takovuhle budeme za chvilku dětem cenzurovat táborové hry, protože v nich obeplují svět za osm dní, což se nikdy nestalo, takže je to fake news. Vůbec nerozumím tomu, jak může zdravý rozum tímto způsobem ustupovat údajné hlouposti běžné populace,“ uvedl poslanec Pirátů Tomáš Vymazal.

„Kdo bude určovat, co je nenávistný projev a co fake news? Nějaký administrátor? V České republice jsou svoboda projevu a právo na informace zaručeny. V této souvislosti lze odkázat například na článek 17 Listiny základních práv a svobod. V tomto článku je mimo jiné uvedeno, že cenzura je nepřípustná, ale je zde uvedeno také to, že svobodu projevu a právo vyhledávat a šířit informace lze omezit zákonem. Je tenká hranice mezi svobodou slova a cenzurou. Tuto hranici je třeba pečlivě zjišťovat s tím dovětkem, že současná právní úprava a její aplikace v této oblasti jsou podle mého názoru plně dostačující a je nepřípustné omezovat lidem svobodu slova jako za totality. Vládnoucí elity mají strach z odporu společnosti, a tak hledají všechny možné prostředky, jak lidem tato práva odejmout,“ varuje poslankyně SPD Karla Maříková.

„Ano, je to cenzura a o tom netřeba diskutovat a je věcí orgánu činných v trestním řízení, aby sítě monitorovaly a případné porušování zákona postihovaly. Překvapuje mě proto názor ODS, která tvrdí pořád něco o osobních svobodách, a přitom souhlasí s omezením svobody projevu. Kdyby se náhodou ODS dostala k moci, budou mít lidé s jinými názory nad sebou Velkého bratra po vzoru USA a jakýkoliv projev mimo oficiální názor pravicových komsomolců bude zakázaný. Asi se paní Udženija zhlédla v Me Too a chce se seberealizovat,“ říká místopředseda poslaneckého klubu KSČM Leo Luzar.

Zákaz propagace nenávistného islámu

„Nejen v ČR potřebujeme zákon, který by postavil propagaci nenávistné ideologie mimo zákon, ne pouze hnutí, jak je tomu dnes. Proto poslanci SPD navrhli novelu zákona, která toto opravuje. Snad bude paní Udženija hlasovat tedy pro náš návrh, který skutečně řeší šíření nenávisti v podobě radikálního islámu. Zmiňovaný náhubkový zákon považuji za skandální a přímý útok na svobodu slova. A to se paní místopředsedkyně považuje za pravicového demokrata? Demokracie a úřad, kde hrstka vyvolených rozhoduje o pravdě a nepravdě, se vylučuje. Zřízení takového úřadu považuji za přímý útok na demokracii,“ říká poslankyně SPD Jana Levová.

„Toto je velice problematická otázka. Osobně se domnívám, že problematika rasismu je již dostatečně upravena v našem právním řádu, to znamená postihovat tyto delikty již lze, a co se týče xenofobie či fake news, byl bych velice opatrný na koncipování nějakých nových komisí, či dokonce cenzorských úřadů, které by kontrolovaly internet, zejména tedy sociální sítě a nepohodlné, antimainstreamové servery. Tady jsem jednoznačně proti. Lidé by se měli sami naučit rozlišovat, co je správné či nikoliv, a to bez jakýchkoliv vykladačů a garantů ‚pravdy‘. A stát by jim v tom mohl pomoci jinak než cenzurou, ale spíše důrazem na kvalitu školství a výchovy mládeže, eventuálně osvětou. Svoboda internetu je velice křehká věc, a obávám se, že v případě zmíněného omezování by toto bylo často zneužíváno ve prospěch aktuálně dominujících názorových proudů,“ varuje poslanec KSČM Jiří Valenta.

„Současné trestněprávní úpravy v členských státech EU dostatečně postihují škodlivé verbální projevy. Žádná další cenzura není podle mého názoru nutná. Mrzí mě, že se mezi novodobé Koniáše zařadila zrovna Alexandra Udženija,“ uvedl poslanec SPD Jan Hrnčíř.

Kdo bude určovat míru nenávisti?

„Jednoznačně s paní Udženijou souhlasím, neboť to, co se někdy na sociálních sítích děje, je opravdu zarážející – zrovna v pátek jsem řešil, samozřejmě skryté anonymitou sítí, urážlivé výroky na adresu člověka na invalidním vozíku. Je příjemné zjištění, že to tak vnímá i ODS. Věřím, že i další politické strany,“ uvedl senátor ČSSD Vladimír Plaček.

„Dnes chtějí cenzurovat ‚nenávistné‘ projevy. Kdo bude určovat míru ‚nenávisti‘? Jaké názory chtějí cenzurovat jako další? Není takováto cenzura jen snahou umlčet kritiky migrace a EU? Jsme proti jakékoli cenzuře i manipulaci a věříme ve zdravý rozum občanů,“ říká poslanec SPD Jiří Kobza.

„Podle mne i svoboda slova by měla mít své hranice. Bylo by samozřejmě lepší, když by to bylo v režii morálky, a ne práva. Pokud to nelze jinak zvládnout, je namístě řešení, k jakému přistoupili v Německu. Ale pokuta se mi zdá vysoká a asi by se těžko vymáhala. Hledal bych jiný trest. Vhodné by bylo odhalovat zdroje včetně konkrétních osob a ty zveřejňovat. Lidé se musejí hlavně vychovávat. Bohužel společnost se spíše, a to konzumem všeho druhu, hrne do záhuby,“ uvedl senátor KSČM Václav Homolka.

Touha vytvořit si monopol na pravdu

Na ministerstvu vnitra začalo vloni fungovat Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám (CTHH). Zabývá se mimo jiné bojem proti zahraničním i domácím dezinformacím a propagandě na internetu. Prezident Miloš Zeman v souvislosti s tím tehdy řekl, že se obává cenzury.

„Jsem zásadně proti cenzuře s výjimkou pornografie, a zejména dětské pornografie,“ řekl prezident. „Představte si, že máte 20 ministerských úředníků, kteří mají rozhodovat, co je a co není pravda. Někdo jsou dokonce lidé z parazitních neziskových organizací,“ opřela se hlava státu do Chovancova „úřadu na pravdu“.

„Ti lidé nemají monopol na pravdu, mohou se mýlit a mohou dezinformovat daleko hůř, protože budou mít posvěcení ministerstva vnitra, než nějaký ubohý novinář,“ upozornil Zeman.

„Dělá přesně totéž, co udělal jeden komunistický ministr vnitra, když v polovině 70. let rozkázal první správě StB, což byla správa pro boj s nepřítelem, aby vytvořila podobné oddělení. Vidím v tom touhu vytvořit si monopol na pravdu a ve svobodné společnosti nikdo nemůže mít monopol na pravdu,“ argumentoval prezident.

autor: Lukáš Petřík