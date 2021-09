Středula vytáhl ohromující čísla. Češi a Němci. Zásadní data

reklama

V průmyslu už odbory dohodly, že se v 77 procentech firem, kde působí, počítá s pracovní dobou 37,5 hodiny týdně bez ztráty výdělku. V 88 procentech firem s delší dovolenou o týden. „V Čechách se říká, že jeden týden navíc bude stát desítky miliard korun. Je to pouhá lež. Nahrazujeme nedostatečnou produktivitu práce. Neznamená to, že jsme málo produktivní, ale nemáme za to odměnu. Přidaná hodnota se zpravidla…posune jinde,“ uvedl Středula na debatě ve Zlíně s názvem Mzdy, pracovní doba a důchody.

Například v Belgii, pokud je státní svátek v sobotu nebo v neděli, automaticky mají lidé v pátek nebo v pondělí volno. U nás žádná náhrada není. „Kde jsou větší mzdy, v Německu a v Belgii, Francii, je kratší pracovní doba. V našich východních zemích je nižší mzda a delší pracovní doba. My to ještě odedřeme!“ podotkl Středula. A přidal pár čísel. V roce 2017 český zaměstnanec ve srovnání s Holanďanem odpracoval během asi čtyřicetileté ekonomické aktivity o devět let více, proti Dánovi o deset let více a proti Němci o jedenáct let více. Přitom, jak je to s platy a cenami, to všichni vědí. Pomohlo by alespoň zkrácení pracovní doby o půl hodiny.

Co se týká pracovní doby řidičů, je to tabuizované téma. „Čeká, nemá plně zaplacenou pracovní dobu. Když se to nasčítá, nemají 170 hodin měsíčně, ale i tři sta,“ podotýká Středula.

Roboti vyrobí, lidé nebudou mít za co nakoupit

Česká pracovní doba by mělo být otevřené téma, téma politiků, Středula věří, že zkrácení nebude slušným zaměstnavatelům vadit. „Pokud se podíváme do budoucna, chystá se digitalizace, zapojení umělé inteligence, a to všechno znamená snížení počtu zaměstnanců. Redukce pracovní doby může být nástrojem, aby lidé měli práci a vydělali si. Potom roboti budou schopní zvládnout kde co, vyrobit součástku, něco, co potřebujete k životu, ale my lidé nebudeme mít peníze, protože nebudeme mít práci a nebudeme si moc tyto výrobky koupit. Takovou společnost si málokdo chce představit,“ uvedl Středula.

Předseda ČMKOS Josef Středula ve Zlíně. Foto: Daniela Černá

Odborář ze Slovenska: Jsme krok od vyhlášení stávky

Na debatě byla představena také kniha Revolúcia pracovného času. Její autor sociálně-ekonomický analytik a odborář Ján Košč z Košic pozdravil veřejnost ve Zlíně prostřednictvím obrazovky.

„Osobně jsem se nemohl diskuse zúčastnit, protože jsme v kolektivním vyjednávání,“ vysvětlil Košč. Odboráři jsou teď pod velkým tlakem a odevzdávali zaměstnavateli kompromisní protinávrh. „Jsme krok od vyhlášení stávky,“ podotkl.

Podle analytika je důležité se v souvislosti s pracovní dobou podívat do minulosti, jak se vyvíjí technologie, a připomenul dobu vzniku Československa, kdy byla zavedena osmihodinová pracovní doba. „Dnes máme rok 2021 a přišel čas, aby se pracovní doba dál zkrátila,“ upozornil s tím, že jsou názory, aby lidé pracovali patnáct hodin týdně. Důvodem ke zkrácení je i klimatická změna, vyrovnání nerovností mezi muži a ženami. Zaměstnavatelé na Slovensku podle něj velmi málo investují do vědy a vývoje. Umělá inteligence a průmysl 4.0 bude postupně ubírat pracovní místa. „Dlouhá práce poškozuje zdravotní stav,“ upozornil. Čím déle jsou lidé v práci, tím rychleji utrpí nějaký úraz.

Změny lze udělat skokově i postupně, možností je více, je potřebné o nich mluvit a dívat se do zahraničí. Některé státy už zkrácení pracovní doby ohlásily.

„Děkujeme! Ostatním je to jedno.“

Dotazy mohli lidé posílat po internetu nebo se ptali přímo na besedě. „Jsem samoživitel. Vždycky jsem pracoval, nikdy jsem nebyl na úřadu práce. Minimální mzda by měla jít nahoru. Jsem rád, že za nás bojujete. Všem ostatním je to jedno,“ vzkázal i směrem k politikům, kteří na debatu přišli, muž středního věku.

Na debatu přijala pozvání poslankyně Alena Gajdůšková a ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. (Pozn. redakce – více v další reportáži PL)

Veřejnost také zajímalo, jak odbory chtějí zkracovat pracovní dobu ve zdravotnictví, když už teď chybějí lékaři a ti, kteří zůstávají, odcházejí třeba právě kvůli přesčasům.





Debata ve Zlíně. Foto: Daniela Černá

