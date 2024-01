Střelba na fakultě! Šlachta odhalil zásadní věci. A Rakušana „vyhnal“ v přímém přenosu z ministerstva

reklama

Považuje ministr vnitra závěry policejního úřadu vnitřní kontroly k zásahu kolem masové střelby za definitivní?

„Definitivní z principu nejsou, a to z toho důvodu, že se tím zabývá GIBS. To je podle mě ten správný postup, který tady má být. Jako ministr vnitra jsem od začátku ocenil profesionalitu toho samotného zásahu, řízení toho zásahu. Byl jsem ve štábním vozidle až do dlouhých nočních hodin. Pokoušeli jsme se s policejním prezidentem poskytovat v čase relevantní informace, snažit se zamezit tomu, že by ve veřejném prostoru byly nebezpečné fámy třeba o zraněných policistech a podobně,“ poznamenal Rakušan.

„Můj apel byl od začátku, aby úřad vnitřní kontroly ve veřejném záznamu – prostě ta atmosféra ve společnosti to potřebuje – přišel s těmi závěry co nejrychleji a policie je v co nejotevřenější formě formulovala, jak se to stalo,“ dodal. Podle ministra vnitra Víta Rakušana bude mít Generální inspekce bezpečnostních sborů výsledky prověřování policejního zásahu na Filozofické fakultě UK nejdříve na jaře.

„Prověřování nebude trvat týdny, bude trvat měsíce. Bude trvat dva, tři měsíce, než se dostaneme k nějakým relevantním závěrům. A je to tak správně. Pokud jsou ty podněty tady, a mají být detailně rozpracovány a všechny pochybnosti, o kterých se hovoří, důsledně vyvráceny, tak GIBS tak pracovat musí. Ještě je tady jeden limit, který nám na bezpečnostním výboru jasně řekla paní doktorka Bradáčová. Ten trestný čin, byť má známého pachatele, tak je prověřován jako vražda. Jako obrovitánská masová vražda, která nemá v novodobých dějinách České republiky obdoby a je samozřejmě vyšetřován, a ne všechny údaje mohou být zveřejňovány,“ řekl dnes ve vysílání Rakušan. Fotogalerie: - Vražedný střelec eliminován Fotogalerie: - Druhý den po běsnění Exministr vnitra Martin Pecina v tomto s Rakušanem souhlasil, nedostatky ale zmínil například v případě balistické ochrany hasičů. „Po minulých tragédiích byla přijata opatření a například jedním z nich bylo, že v okamžiku, kdy k něčemu takovému dojde, tak ty zraněné lidi mají z toho perimetru dostávat hasiči. A ti hasiči mají mít balistickou ochranu. Situace byla taková, že ti hasiči tam přijeli, balistickou ochranu dodnes nemají. A proto je policisté na místo nepustili. A pak tam byla ta holka, která tam třeba ležela hodinu a půl a skoro vykrvácela, jak jsem slyšel od pana poslance,“ poznamenal. Další nedostatky pak vnímá Pecina v oblasti prevence. „V roce 2010 jsme zahájili přípravu základních registrů veřejné správy v České republice. Do dneška, ptám se, jak je to využíváno. Byla tam řada věcí, které, kdyby ty registry byly propojené, kdyby někdo kontroloval ta data, tak by se zjistilo, že si ten člověk vzal velký úvěr, bral si několik zbraní naráz, údajně byl i léčen, to nevím, ale bylo v médiích, na psychiatrii,“ dodal. Velmi kritický vůči policii byl někdejší šéf ÚOOZ Robert Šlachta, podle nějž policie chybovala v tom, že například označila jedno rizikové místo a jen možný sebevražedný motiv pachatele. „Pro mě je jediný výstup. V pondělí odvolejte pana policejního prezidenta, nebo ať podá rezignaci, a vy potom předejte klíče na ministerstvo vnitra,“ řekl Šlachta. Ale Rakušan odvolání policejního prezidenta Martina Vondráška odmítá. Mgr. Bc. Vít Rakušan STAN



