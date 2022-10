Strop na cenu ropy má začít platit brzy. Jenže Rusové ho mohou obejít

reklama

Anketa Má cenu pořádat demonstrace proti vládě? Má to cenu 95% Nemá to cenu 3% Vláda je dobrá, netřeba demonstrovat 2% hlasovalo: 18285 lidí newyorského deníku Bloomberg američtí představitelé zvažují stanovit cenový strop nad hodnotou 60 dolarů za barel, což je vyšší číslo, než se kterým se prý původně počítalo. Podle původních plánů amerického ministerstva financí se uvažovalo o limitu v rozmezí mezi 40 až 60 dolary za barel, přičemž zamýšlená cena měla být dostatečně nízká na to, aby citelně omezila příjmy ruské státní kasy, avšak zároveň dost vysoká na to, aby pokryla výrobní náklady a udržela tak fungování trhu v době blížících se amerických voleb, kdy znepokojivě roste cena benzínu. Podle analytika Huntera Konfeinda z Rapidan Energy Group by uzavření výroby ruské ropy bylo to poslední, co by USA nyní chtěly. Ruští činitelé včetně prezidenta Vladimira Putina však opakovaně varovali, že Moskva nebude prodávat ropu státům, které podpoří zavedení tohoto cenového stropu.

Představitelé států G7 se mají sejít koncem tohoto měsíce, aby se dohodli na konečné hodnotě, na níž bude cena ruské ropy zastropována, přičemž analytici považují stanovisko USA za zásadní. Americká ministryně financí Janet Yellenová prý chce vycházet z různých faktorů a konkrétně například z čísel popisujících ceny Ruskem dodávané ropy v minulosti, než došlo k rapidnímu nárůstu. V případě uralské surové ropy se průměrná cena v posledních třech letech pohybovala na úrovni 63 dolarů za barel. Tento měsíc se vyšplhala skoro na 74 dolarů za jmenovanou jednotku. „Vzhledem k tomu, že cílem je zajistit, aby barely dále pluly na globální trh, čím vyšší cenový strop, tím lepší budou mít šanci,“ uvedl analytik Raoul LeBlanc z S&P Global Commodity Insights. Náměstek americké ministryně financi Wally Adeyemo se nechal slyšet, že cenový strop by měl podle USA značně přesahovat výši výrobních nákladů.

Spojené státy se obávají dopadů protiruského ropného embarga přijatého EU a Spojeným královstvím, které má nabýt účinnosti 5. prosince tohoto roku a které má mimo jiné zdejším firmám zakázat poskytovat finanční a pojišťovací služby lodím převážejícím ruskou ropu. Američané prý mají strach z toho, že tyto zákazy povedou k dalšímu nárůstu cen, čemuž má plánovaný cenový strop zabránit. Zvažovaný model by umožnil přepravcům ruské ropy využívat služeb evropských firem, pokud by výše nákupní ceny spadala pod stanovený limit.

Cenový strop zatím nepodpořily Čína ani Indie, které v posledních měsících výrazně zvýšily nákup ruské ropy za významné slevy. Podle banky JP Morgan by dopad cenového stropu byl utlumený právě skutečností, že se do přepravy ruské ropy zapujují čínské a indické lodě. Švýcarský ekonom Norbert Rucker zase uvedl pro server Reuters: „Obchodníci s ropou obchodující s Ruskem už nejsou ve Švýcarsku, Ženevě nebo Londýně. Přicházejí spíše z Blízkého východu.“ To by umožnilo Rusku cenový strop efektivně obcházet. A podle Bloombergu už vzniká „skrytá flotila“, která má ruskou ropu převážet. Společnosti bez jasného vlastníka skupují před platností zákazu tankery. Nemluvě o tom, že jsou zde možnosti, jak ropu přečerpávat z lodě na loď.

K probíhající energetické krizi se nedávno vyjádřil také generální ředitel globální ropné společnosti Royal Dutch Shell Ben van Beurden, který varoval, že Evropě hrozí závažné ekonomické potíže a politické otřesy. Omezení spotřeby, kterého prý Evropa dosáhla, jde podle van Beurdena na úkor průmyslu. Vrcholný ropný manažer své výroky pronesl na slavnostní ceremonii v Kataru, kde podepsal smlouvu, na základě které Shell získá 9,4% podíl v projektu North Field South zaměřeného na zvýšení produkce zkapalněného zemního plynu LNG. Informoval o tom web Radio France Internationale.

