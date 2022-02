Student Šmíd. Ukrajina. Hejma a úvahy, které vyrazí dech

Ve své Hejma show řešil komentátor a hudebník tentokrát téma Ukrajiny. Jednak připomenul ukrajinskému velvyslanci, že vítězství Česka nad Rusy na olympiádě není žádná podpora Ukrajiny. Situaci na hranicích Ukrajiny a Ruska přirovnal k roku 1989. A míní, že nyní se čeká na „studenta Šmída“. „Já se obávám, že tady svět čeká na svého Martina Šmída, což bude rozbuška, strašlivá událost, která uvede věci do pohybu, pak se to všechno odehraje a zjistí se, že žádný student Martin Šmíd nebyl,“ řekl a dodal, že se asi něco bude muset stát, protože jinak by to byla blamáž všech médií, které prohlašovaly, že válka bude.

Hejma se otřel o slova ukrajinského velvyslance v ČR, Yevhena Perebyinise, který gratuloval české hokejové reprezentaci k vítězství nad „neoznačenými sportovci z Ruska“. „Byla to zasloužená výhra, která velice povzbudila i nás, Ukrajince. Bereme ji i jako výraz podpory a solidarity s Ukrajinou v této složité pro nás době,“ napsal na twitteru.

„Houbeles. Omluvte mě, pane velvyslanče, tady se mýlíte, jste vedle jak ta jedle. Já jsem si skoro jistej, že žádnej z našich hochů při prvním nebo závěrečným buly nemyslel na Ukrajinu. Určitě myslel na to, jak ten puk dostat do sítě soupeře, protože o to, pane velvyslanče, v hokeji skutečně jde. A kdyby vás zajímalo pozadí této soutěže, tak ti nejlepší kluci z našeho mančaftu hrají v Rusku, protože na olympiádě nejsou hokejisti z NHL. Za to jsou tam desítky hokejistů z KHL,“ připomínal Hejma.

Přirovnal situaci na Ukrajině k roku 1989. „Tam to rozhodoval jistý Martin Šmíd. Já se obávám, že tady svět čeká na svého Martina Šmída, což bude rozbuška, strašlivá událost, která uvede věci do pohybu, pak se to všechno odehraje a zjistí se, že žádný student Martin Šmíd nebyl,“ tuší. Doufá, že ke konfliktu nedojde.

Poznamenal, že je nepravděpodobné, že by Putin chtěl obsazovat celou Ukrajinu, protože skutečná válka se dnes nevyplatí a útočník ani nic nezíská. Hejma si ovšem dovede představit, že by Putin posílil pozice na Donbasu a v Luhansku, případně na Krymu. A v mezičase USA dodají Ukrajině zbraně a pošlou své jednotky na Slovensko a do Polska a do Rumunska. To je podle něj dostatečný kompromis, aby nedošlo u médií k blamáži. „Oni dali hlavu na špalek, že válka bude, a teď si představte, že by nebyla, to by pro ně byla tragédie,“ řekl.

Doplnil, že jde o členství Ukrajiny v NATO, které Rusové nechtějí a připomenul, že si země dokonce plány na členství dala do ústavy. „Já nechápu, jak je možné si v ústavě zakotvit něco, co neexistuje a co ani není jisté, že se kdy stane. A o to tady v zásadě jde. Kdyby se Ukrajina stala členem NATO a potom z nějaké neopatrnosti nebo zlé vůle se dostala do konfiktu s Ruskem, tak my všichni budeme muset kvůli Ukrajině jít do války, protože takové jsou regule v rámci Severoatlantické aliance,“ uvedl s tím, že to pochopitelně nikdo nechce.

