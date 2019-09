Sůl do ran Milionu chvilek. A s Fialou to také nepůjde. Komentátorka hodnotí terén po Babišově výhře

ROZHOVOR „Bojovat proti propagandě propagandou je zhruba stejně smysluplné, jako souložit za panenství,“ vzkazuje komentátorka Karolina Stonjeková do České televize, kde se rozhodli vysílat zábavný pořad To se ví. Tento veřejnoprávní počin na poli boje s dezinformacemi se v hodnocení diváků na serveru ČSFD drží pod 20 procenty, čímž patří k tomu nejhůře hodnocenému, co Kavčí hory kdy vyprodukovaly. „Opozice prostě na programový a politický boj s Babišem žádnou energii ani nemá. Nemá lídry, nemá spíkry, nemá tah na branku,“ shrnuje Stonjeková největší bolest stran, které se vymezují vůči premiéru Babišovi.

Česká televize uvedla svůj nový zábavný pořad To se ví s Alešem Hámou a Halinou Pawlowskou. Pořad má divákům pomoci s rozpoznáním dezinformací, jeho první díl však skončil ostudou – na portálu ČSFD ho lidé ohodnotili známkou 14 %, čímž se zařadil mezi to nejhůře hodnocené, co kdy ČT vyprodukovala. Jak hodnotíte pořad vy? A má se ČT pouštět do boje s dezinformacemi?

Nemá, protože bojovat proti propagandě propagandou je zhruba stejně smysluplné, jako souložit za panenství. Navíc když už tedy někdo mermomocí potřebuje bojovat propagandou, měla by to být alespoň propaganda, na kterou se dá koukat. Protože to je přece základ jejího úspěchu. Na novou show České televize se ovšem koukat nedalo – statická estráda a krystalická nuda při které se člověk musel štípat do ruky, aby neusnul, moderátor, působící jako uspávač hadů a sem tam vtípek, kterému se člověk usmál spíše z povinnosti. Skoro by se dalo říci, že kdyby na Kavčích horách vzali peníze, na tento projekt určené, poskládali z bankovek vlaštovky a házeli je ven otevřeným oknem, šlo by o lépe vynaložené prostředky.

Anketa Zeman tvrdí, že by se mělo zvážit zrušení koncesionářských poplatků pro ČT. Jste pro? Ano 97% Ne 3% hlasovalo: 14544 lidí

Ale teď chvilku vážně… Třicet let žijeme ve svobodné společnosti a jednou z věcí, po kterých řada lidí před rokem 89 toužila, byly právě svobodné informace. Svoboda informací s sebou logicky nese i špatné informace a špatné informační zdroje. Stejně, jako svoboda volby nezbytně znamená i možnost, že se rozhodneme špatně. To je prostě riziko svobody! Nicméně tak, jako není v demokratické společnosti možné eliminovat možnost svobodné volby, není možné ani eliminovat informační zdroje. A nebo to možné je…ale pak si přiznejme otevřeně, že to už nemá nic společného ani se svobodou, ani s demokracií - i kdybychom snad tisíckrát řekli, že to právě pro svobodu a demokracii děláme. A ruku na srdce fanatický boj proti takzvaným fake news už se do této polohy pomalu dostává.

Státní zástupce Jaroslav Šaroch zastavil trestní stíhání premiéra Andreje Babiše a jeho rodiny ve věci kauzy Čapí hnízdo. Celou věc ještě může zvrátit nejvyšší státní zástupce, ale prozatím to vypadá, že Babiš je z problému venku. Vyšel z celé věci jako vítěz?

Řekla bych, že je to spíše vítězství osobní, než politické. Po osobní stránce jistě panu Babišovi spadl obří kámen ze srdce, protože vidina soudu ho nepochybně děsila. Z hlediska politiky se tím ovšem mnoho nemění. Vlastně se nemění nic – ANO je nadále nejsilnější stranou, opozice s tímto hnutím i nadále odmítá spolupracovat a nadále tu máme a budeme mít vládu s tichou podporou komunistů. A i nadále nám tu bude vesele fungovat na hlavu postavený systém dotací, založený na „spravedlivém“ socialistickém přerozdělování, které umožňuje, aby si podnikatelé ze svých daní nedobrovolně financovali svého konkurenta. Takže ať koukám jak koukám, žádného vítěze tu nikde nevidím…

Co má nyní dělat Milion chvilek pro demokracii? Na tom, že zemi nemá vládnout trestně stíhaný premiér, byly protesty hnutí postaveny. Myslíte, že tento verdikt může hnutí oslabit, nebo naopak přileje olej do ohně?

Neřekla bych, že protesty na tom byly postaveny. Tedy ne zcela a ne jen na tom. Byly postaveny na odporu vůči Babišově politice a na té se rozhodnutím o zastavení trestního stíhání nic nemění. Navíc se kvapem blíží výročí pádu komunismu, které bude určitě využito k dalším protestům. Suma sumárum – jedna část veřejnosti bude i nadále protestovat proti premiérovi, zatímco druhá část ho bude nadále adorovat. No a třetí část, ke které se počítám já, bude nad oběma tábory jen nevěřícně kroutit hlavou…

Jsou tu další věci kolem Babiše, nejen Čapí hnízdo a dotace. Policie prověřuje předraženou reklamu na Čapí hnízdo ve výši takřka 300 milionů Kč, prý šlo o vyvádění nezdaněných peněz. Může taková věc Babišovi srazit vaz? Nebo evropské audity na Babiše – svěřenské fondy a otázka, kdo je doopravdy ovládá. K tomu také pochybnosti o dotacích pro Agrofert. Co tyto kauzy?

Asi se budu opakovat, protože podobnou myšlenku jsem říkala už v předešlých rozhovorech, ale klidně to zopakuji znovu: Andrej Babiš je politik. A politika lze porazit férově jediným způsobem, a to ve volbách. Neustálé doufání, že řešení problému Babiš přijde odjinud než z politiky – například od soudů nebo z Evropské unie – je naivní, hloupé a k ničemu.

Fotogalerie: - Víme, co je rodina

Babišovo ANO sice začínalo jako pravicový subjekt, nicméně nyní je již dlouhou dobu levicovou stranou a v reálu dělá klasickou líbivou utrácivou levicovou politiku. A jedinou smysluplnou odpovědí na levicovou politiku je pravicová politika. Jenže ta tu dnes prostě není. Druhou nejsilnější stranou jsou Piráti, tedy jakási esence zelených a komunistů v jednom - takže další levice. ODS je politicky stále více ve středu, kde se tísní společně s TOPkou a Starosty, které se z nepochopitelných důvodů rozhodla zachraňovat, a žádný jiný pravicový subjekt v tuto chvíli na české politické scéně není a není ani vyhlídka, že by být mohl. Na Babišovu levicovou politiku tudíž v současné chvíli není žádná odpověď a ani žádné řešení. Dokud takové řešení nebude, bude Babiš… Až takhle jednoduché to je.

Do jaké míry se opozice zaklesla na tom, že je potřeba Andreje Babiše dostat do vězení? Ztrácí tím zbytečně čas a energii?

Ano, nabízí se odpověď, že tímto bojem opozice jen ztrácí zbytečně čas a energii. Ale ve skutečnosti je to ještě trochu jinak. Opozice prostě na programový a politický boj s Babišem žádnou energii ani nemá. Nemá lídry, nemá spíkry, nemá tah na branku. Neumí proaktivně přicházet s tématy, takže je odkázána jen neustále reagovat na to, co dělá a říká Babiš. Žádná vlastní hra a vlastní strategie, jen neustálá reakce na tahy soupeře – a v řadě případů ještě reakce ne zrovna povedená. V tomto směru je tedy situace na české politické scéně zcela zoufalá.

Čerstvý průzkum agentury Kantar potvrzuje, že KSČM je pod hranicí 5 procent, sledujeme konec komunistů, nebo jde o předčasné závěry?

Možná sledujeme konec komunistů, sdružených v KSČM, ale rozhodně nesledujeme konec „komunistů mysli“. Tedy těch, kteří chtějí neustále někomu něco zakazovat, nařizovat, regulovat naše životy a prosazovat naše domnělé dobro i proti naší vlastní vůli. Tato novodobá varianta komunismu bohužel na ústupu není, spíše naopak. Takže fakt, že staří dobří soudruzi mohou být na odchodu, nepůsobí vlastně až tak radostně, když vezmeme v potaz, že nastupují úplně noví soudruzi, kteří jsou o to nebezpečnější, že nemají žádnou viditelnou varovnou nálepku. Anketa Kdo by byl lepší předseda TOP 09? Markéta Pekarová Adamová 2% Tomáš Czernin 4% Je to už úplně jedno 94% hlasovalo: 9366 lidí

Ze stejného průzkumu – Andrej Babiš vystřelil ještě před zproštěním nahoru o 4,5 %. Byly tedy řeči o jeho poklesu mylné? Může mu Šarochův verdikt ještě nějaké další voliče přihrát?

Realita je bohužel taková, že Andreji Babišovi se daří držet si velmi konstantní voličskou podporu. Snad jediným vybočením byly volby do Evropského parlamentu, nicméně tady je třeba brát v potaz, jak nízkou volební účast, tak i fakt, že levicoví voliči ANO k tomuto typu voleb tradičně příliš nechodí. ANO je tedy stále na svém, bez ohledu na Babišovy kauzy. Na druhou stranu se ale nedomnívám, že by mělo ještě nějaký potenciál pro růst, protože stoupat už není kam.

Do jaké míry platí, že ty opravdu vyhrocené urážky Babiše a jeho voličů (například, že voliči ANO jsou hloupí, staří, neinformovaní), mohou jeho elektorát jen a jen utvrzovat v tom, aby Babiše volili i nadále?

To platí téměř stoprocentně. Protože člověk zpravidla přehodnocuje svoje rozhodnutí tehdy, když má pocit, že jsou chybná. Ale nikdy je nepřehodnotí jen na základě toho, že je za chybná označí nějaká celebrita v médiích. Proč by to taky měl dělat…?

Ten samý průzkum přiřkl ODS preference ve výši 14,5 procent, Trikolóra Václava Klause ml. se pak objevila ve stejném grafu se 3,5 procenty. Byly tedy řeči o odlivu voličů od Fialy ke Klausovi plané, nebo je na podobné soudy jen příliš brzo?

Pokud jsem před chvílí řekla, že Babiš a jeho ANO jsou na svém, pak další, kdo je již dlouhou dobu na svém, je ODS. Jenže zatímco ANO může být spokojené, pro ODS je to spíše důvod k zoufalství. Protože za současné situace být jen a pouze čtrnáctiprocentní opozicí, je skoro neuvěřitelné a vyžaduje to zatraceně velký politický „talent“! Možná kdyby pan předseda Fiala věnoval více pozornosti vnitřnímu dění v ODS než zachraňování TOP 09 a Starostů, tak by se od magických 13 – 14 % strana dokázala odrazit. On se ale namísto toho rozhodl, že sehraje bitvu o zachování TOPky a STANu, aniž by mu docházelo, že už brzo bude hrát hru o svou vlastní záchranu. Situace v ODS tedy bude do budoucna ještě zajímavá, ale osobně neočekávám, že by došlo k výraznému propadu a odchodu voličů kamkoli jinam. Na druhou stranu ale neočekávám ani to, že by občanští demokraté mohli růst. Rozhodně tedy ne s Fialou v čele!

Psali jsme: „Nikdy nebude mít milion voličů!“ Fiala dostal ránu od ženy, která zná velmi dobře ODS Minář? Stupidní hnus. Plastelína Zaorálek. Zase vyhrál Zeman. Tvrdý soud Karoliny Stonjekové Kravina, kravina, zaznělo po Prague Pride. Padl vtip o Pirátu Hřibovi. A vážné info o Zelených „Že studuje politiku tři hodiny denně?“ Komentátorka se vysmála Dominiku Haškovi, který nevyloučil boj o Hrad

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Marek Korejs