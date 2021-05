Superligový novinář Kroupa, hlídač pravdy ze správného hnízda. Budete koukat, čemu všemu se dnes v Česku říká „žurnalistika“

reklama

V uplynulém týdnu byla česká média plná tzv. kauzy Hamáček. „Tu rozjel s kolegyní Cirokovou na webu Seznam Zprávy novinář Janek Kroupa, syn expolitika Daniela Kroupy, bratr Mikuláše Kroupy, šéfa veřejnými penězi futrované firmy Post Bellum. Zkrátka Janek je ze správného hnízda, obklopen samými hlídači pravdy a lásky před lží a nenávistí. Tolik úvodem, abychom si udělali představu o jeho motivaci k tomu, co podniká pod pochybnou fasádou žurnalisty. Proč pochybnou? Přečtěte si rubriku Týden v médiích z minulé soboty. Přinesli jsme tam pár příkladů, kdy se Kroupa nezapsal právě zlatým písmem do dějin českého novinářství,“ uvádí pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

Dokonce se jeho „kauzy“ staly předmětem různých následných justičních řízení, z nichž nevycházel vždy čistý jak lilium. „Nerad soudím lidi podle jejich původu či osobních vlastností. Ale onen výše odkazovaný soupis ukázek z díla Janka Kroupy mi přece jen podsouvá podezření, zda vše v jeho nové kauze s Janem Hamáčkem je opravdu tak, jak tvrdí. Svědčí o tom i reakce jeho novinářských kolegů. Šéf Syndikátu novinářů Adam Černý se při dotazu na Kroupovu věrohodnost – jinými slovy, zda se za něj Syndikát novinářů postaví – ošíval víc než viditelně. To Martin Fendrych jej jinými slovy docela odepsal. A sám Kroupa nedokázal vůbec souvisle odpovídat na dotazy jinak vždy velmi spřízněné České televize po okolnostech celé kauzy,“ poukazuje mediální analytik.

Tristní pohled na novináře ověšeného diskutabilními cenami

Svůj příběh totiž opírá ve svých článcích – denně vychází nový se stále stejnými „zjištěními“ – pouze o anonymní zdroje. „To samo o sobě je také poněkud nezvyklé a podezřelé. Jediné, co jste si z toho interview s ním mohli odnést, byla naprostá Kroupova autoritativnost, suverenita, nezájem o jakoukoli věcnou polemiku. Několikrát uzavřel svůj výstup větou ve smyslu ‚pravdu mám já‘. To byla věru tristní podívaná na profesionální coming out novináře, jemuž se dostává údajně prestižních novinářských ocenění, je považován za jakousi superligu naší investigativní žurnalistiky a div že se o něm neučí na školách,“ komentuje Petr Žantovský Kroupovu nepřesvědčivost.

Ale jeho zařazením do nějakých budoucích žurnalistických skript by už ani udiven nebyl. „Když jsem začal před lety na jedné vysoké škole učit žurnalistiku, zjistil jsem ze sylabu předmětu, který jsem po komsi zdědil, že nejvýznamnějšími českými novináři jsou Sabina Slonková a Jiří Kubík. Ano, ti dva, co byli aktéry dodnes nevysvětlené aféry Olovo; Kubík je dnes šéfredaktorem Seznam Zpráv – a aby to nebylo tak jednoduché, svou roli si v ‚Olovu‘ zahrál i tehdejší pracovník Úřadu vlády, dnes militantní člen Rady ČT Zdeněk Šarapatka. Inu, svět je malý, vrána k vráně sedá. A tomu celému se dnes v Česku říká žurnalistika. Jdou z toho na člověka mrákoty,“ přiznává mediální odborník.

Poslankyně by zakladatele své strany vyměnila do Ruska

A od komunikační úrovně našich veřejných diskusí neodchází ani ve druhém tématu. „Na jeden opravdu vzorový lapsus upozornil Ivo Strejček, člen správní rady Institutu Václava Klause v čerstvém měsíčníku Newsletter, který IVK vydává. Pozastavuje se v něm nad twitterovou výzvou poslankyně za ODS Jany Černochové, která navrhuje ministru zahraničí Kulhánkovi, aby ‚s Ruskem domluvil výměnu politických vězňů za Václava Klause‘. To je druh nehoráznosti, na který si už pomalu můžeme zvykat,“ říká pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

Vždyť kolikrát už jsme z různých úst slyšeli o tom, že prezident Zeman je vlastizrádce? „Senátorka Miroslava Němcová dokonce prohlásila, že sestavuje tým právníků, kteří mají shromáždit podklady pro Zemanův impeachment. V naší kotlině se zkrátka uhnízdil dost nechutný zvyk vypouštět silná slova bez ohledu na to, zda jsou k věci. Stačí, že vnesou konflikt, rozbroj, aféru, a to vše pak zajímá média, která se na podobných trapnostech pasou jak na maně nebeské. Svého času, když chtěl čtenář najít co nejvíc urážek a insinuací, musel zabloudit na Forum 24, které se touto disciplínou zabývá nejspíš od svého vzniku,“ poznamenává mediální analytik.

Žumpóznímu slovníku Fora24 se učí média i ústavní činitelé

Hned ale dodává, jestli vznik tohoto serveru nebyl dán právě tím, aby se otevřela žumpa, kde je možné říci vše. „ Nenést za nic odpovědnost a zahradit veřejný prostor oné ‚rozdělené společnosti‘. Jinými slovy ono ‚rozdělování společnosti‘ jen víc a víc podněcovat a prohlubovat. Média typu Forum 24 jsou k tomu jako stvořená. Avšak dnes jako by se z jejich žumpózního slovníku přiučovala nejen jiná média, ale také ústavní činitelé. Jako by soutěžili o to, kdo řekne největší nesmysl, trapárnu a hulvátství. Proč to dělají? Myslí si, že lid je stejný, jak předpokládají, tedy hloupý, hrubý a manipulovatelný? Aby se nedivili. Volby jsou už za pár týdnů,“ připomíná Petr Žantovský.

Ze zpravodajství CNN Prima News jsme se dozvěděli, že favorité na vítězství v podzimních volbách považují za zbytečné uvádět v občanském průkazu pohlaví. Chtějí tím prý pomoci transgender osobám. „Piráti požadují, aby z občanek zmizela kolonka pohlaví. Prý jde o zbytečnou informaci. Pirátský poslanec Ondřej Profant navrhl v rámci projednávání zákona o občanských průkazech na půdě sněmovního výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj vypuštění údaje o pohlaví držitele z občanských průkazů z důvodu lepší ochrany osobních údajů. Podle Pirátů je určení pohlaví v občance zdrojem nedorozumění a mělo by zmizet. Strana, která v rámci boje za rovnost pohlaví přejmenovala svou mládežnickou organizaci na genderově neutrální Pirátstvo, chce tímto krokem vyjít vstříc transgender osobám,“ upozorňuje mediální odborník.

Nesmyslný nápad Pirátů patří do kategorie náhradních témat

„Lidé, kteří mění své pohlaví, jsou velmi často nuceni se prokazovat opačným pohlavím, než jak vypadají,“ uvedl na vysvětlenou Ondřej Profant. „Plán se údajně líbí mnoha lidem právě z řad transgender osob. Někteří z nich považují pohlaví za intimní tajemství, které by prý nemělo být povinné zveřejňovat. Poslanec ODS Marek Benda považuje nápad za hloupost a levnou snahu vyhovět progresivistům. ‚Myslím, že pohlaví jsou dvě – muž a žena. Není jich sedmašedesát,‘ dodal. Jiní kritici plánu zase poukazují na to, že údaj pohlaví na občanském průkazu se často hodí lékařům. Když jim totiž přivezou pacienta, jenž je v bezvědomí, na urgentní příjem, měli by znát pohlaví kvůli určení následného léčebného postupu,“ konstatuje pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

A co na to občan, zeptal by se nedávno zesnulý moderátor Ota Černý. „Ptejme se za něj: Co na to zdravý rozum? Nesmyslné nápady typu tohoto pirátského patří do kategorie náhradních témat. Když se příslušný politik či jeho strana neorientuje pořádně v ničem důležitém, jako je národní hospodářství, vnitřní či vnější bezpečnost, sociální a zdravotní politika, hledá si náhradní téma. Vzpomínám si, jak svého času bývalý senátor Jiří Dienstbier mladší napochodoval na nějakou genderistickou akci s plackou na klopě, na níž bylo napsáno ‚Jsem žena‘. Vzhledem k pánově senátorově fyziognomii už to samo byla dobrá vlastní branka. Ale vypovídalo to o něčem navíc: pan senátor neví, jak na sebe upozornit, a tak dá na radu nějakého chytrolína z marketingové či PR agentury – a zesměšní se,“ má jasno mediální analytik.

Znají je jen z kýčovitých ožíraček exhibicionistů na Prague Pride

Profantův návrh má podobné obrysy. „Vylepšíme“ životy transgenderovým osobám, a ony nás pak budou volit. „Jenže chybí v tom kus matematiky: kolik takových si vezme pirátskou iniciativu k voličskému srdci? Osobně znám velmi dobře dva jedince přeoperované v opačné pohlaví. Jednu dámu, která trpěla v těle ženy a dnes je úžasným příkladem báječného chlapa. Dokonce myslím, že by byl hrdý na to, že své mužství má v dokumentech. Jmenovat nebudu, není to nutné, jde o osobu žijící a opravdu prima. Znal jsem několik desítek let skvělou novinářku Terezu Spencerovou, která se narodila jako Dimitrij Spanilý, podstoupila, a to s plnou otevřeností a publicitou, operaci na trans, a kdyby dnes žila, určitě by chtěla mít v občance napsáno ‚žena‘,“ tvrdí Petr Žantovský.

Proto dumá nad tím, kam lidé jako Profant chodí na podobné dementní nápady. „Mluvili někdy s někým ze skupiny, jíž chtějí tolik ‚pomáhat‘? Co o nich vědí? Neznají gay a trans problematiku jen z kýčovitých ožíraček exhibicionistů na Prague Pride za naše – primátorem Hřibem velkoryse věnované – peníze? Znám a mezi přáteli mám mnoho gayů, a nikdo z nich se těchto trapných estrád neúčastní a za ‚souvěrce‘ se zhluboka stydí. Tak o co jde ‚Profantům‘ všeho druhu? Je to prosté: o vlastní zviditelnění. Když se Karla Čapka kdysi ptali, proč není komunistou, odpověděl: Proto, že komunistům – měl samo sebou na mysli ty prvorepublikové – nejde o pomoc těm, kdo ji potřebují, nýbrž jen o moc. Co vám to připomíná?“ ptá se mediální odborník.

