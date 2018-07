Svinstvo proti chudejm lidem. Kraviny z EU, odhalil Václav Klaus mladší, jak to chodí ve sněmovně

„Ale shodneme se, že zákony jsou důležité. Plošná inkluze ve školách buď je, nebo není. To je sakra rozdíl. Povinná maturita z matiky buď je, nebo není. A tak dále. Lidi se ve volbách snaží vybrat takového kandidáta, který bude většinou o zákonech hlasovat tak, jak by hlasovali oni sami. Říká se tomu parlamentní (zastupitelská) demokracie. To dává logiku. Lepší systém vlády lidu nikdy nebyl a nebude,“ řekl s tím, že takto to u nás však nefunguje.

Původní text ZDE.

„Do minulého pátku schválila Sněmovna v tomto volebním období 11 zákonů. Z toho bylo 7 implementací nařízení Evropské unie a 4 naše vlastní zákony. V pátek se poměr trochu zlepšil. Nejprve se přijal zákon, který by měl zjednodušit výstavbu větších staveb. Pak se přijal zákon (EU) o automobilech a pak moje novela školského zákona (zejména o školkách),“ řekl s tím, že oceňuje, že vznikla bouřlivá diskuse, což nebývá.

„To jen implementujeme nařízení EU jak cvičené opice. Předkládající ministr uvede, dokdy to termínově implementovat musíme, a skoro všichni poslanci odevzdaně/automaticky/otrocky hlasují pro. Šup šup. Jako by to nebylo vlastně ani důležité, jako by ten zákon byl o ničem a nic neměnil pro lidi. Ale on mění,“ dodává dále Klaus a zmiňuje jakési nařízení o autech, jež se v uplynulých dnech schvalovalo.

„Cit mi říkal, že ten zákon jde určitě nějakým ‚dobrodějským‘ směrem, že v něm určitě bude nějaký svinstvo, který prodraží auta chudejm lidem. Zvýší buzeraci a technické kontroly. A že to není žádný zákon, který by chtěli čeští řidiči, že to bude jen ekologickej nebo průmyslovej lobbing. Žádná další diskuse se ale nevedla. Šlo se hlasovat. Proti jsem byl jedinej ze všech. To je 0,5 % poslanců. Přitom určitě 99,5 % občanů nepodporuje tohle nařízení, nešlo z jejich přání. Zákon ale platí. Poslali ho nám sem,“ uzavřel Klaus mladší.