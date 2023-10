Svítit se musí. Němci přinucení k tomu, co dělají neradi. Už mají ostudu

Německo obnovuje zakonzervované uhelné elektrárny, píše agentura Bloomberg s odkazem na informace, že u našich západních sousedů dochází k obnovování provozu uhelných elektráren a řeší se tak nedostatek energií, kterého se Německo před nastávající zimou obává.

K této skutečnosti se mimo jiné vyjádřil i anglický energetický expert, odborník na jadernou energii z univerzity v Cambridge Mark Nelson. Ten upozornil na porovnání nákladů, výkonu a vypouštěného kysličníku uhličitého, pokud vezmeme jadernou energii a právě hnědé uhlí, které se nyní opět dostává v Německu ke slovu.