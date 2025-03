Svobodná Evropa: Trump přestává platit, Lipavský píše o majáku. A je tu návrh, ať ji platíme my

„Upíří hrad“ se zřítil – stanice Svobodná Evropa už nebude vysílat. Komunisté ji označovali jako podvratnou vysílačku, a i když se jim podařilo nasadit do sídla v Mnichově rozvědčíka, který se chystal celou budovu vyhodit do povětří, rozhodnutí o ukončení vysílání padlo až teď. Stanice Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda (RFE/RL) se sídlem v Praze se na rádiových vlnách odmlčí z rozhodnutí americké vlády, která zastavila její financování.

Utnutí financí na provoz stanic RFE/RL a také Hlas Ameriky souvisí s pátečním rozhodnutím prezidenta USA Donalda Trumpa zredukovat na zákonné minimum Agenturu Spojených států pro globální média (USAGM).

Rozhodnutí navazuje na škrty v amerických vládních agenturách, které provádí útvar DOGE vedený Elonem Muskem. „K ukončení činnosti Hlasu Ameriky a Rádia Svobodná Evropa/Rádia Svoboda (RFE/RL) vyzval miliardář, sponzor Trumpovy prezidentské kampaně a prezidentův pobočník Elon Musk. Podle něj jsou tato média „šíleně levicová“. Trump se v minulosti střetl s vedením stanice Hlas Ameriky,“ uvedl portál České televize.

V České republice Svobodná Evropa už nevysílá déle než dvě desetiletí. Dne 11. září 2002 rozhodl americký Kongres o ukončení financování českého vysílání Svobodné Evropy. Vysílání skončilo 30. září 2002. Neformálním nástupcem se stala stanice Českého rozhlasu ČRo 6, kam přešla i část redaktorů. Svobodná Evropa dosud vysílala do zemí, jako je Írán, Afghánistán, Pákistán nebo Rusko.

Lipavský: Svobodná Evropa bojovala proti cenzuře a lžím

Český ministr zahraničních věcí Jan Lipavský zareagoval na konec oblíbené „Svobodky“ na síti X: „Když začalo vysílat Rádio Svobodná Evropa, bylo majákem pro ty, kterým totalita vzala pravdu. Peroutka, Tigrid a další exulanti bojovali slovem proti cenzuře a lžím. Dnes je situace stejná. Od Běloruska po Írán, od Ruska po Afghánistán jsou RFE a Hlas Ameriky jedním z mála svobodných zdrojů pro lidi žijící v nesvobodě. Jejich umlčení by nebylo jen ztrátou pro ně, ale i pro nás všechny, kdo věříme v demokracii.“

Já jsem to stejně neposlouchal

Pod příspěvkem se rozpoutala diskuse o tom, zda by financování Svobodné Evropy měla převzít EU nebo Česká republika. Někteří lidé vyjádřili ochotu přispívat, jiní mají podporu vysílání Svobodné Evropy za zbytečnou.

„Svobodný zdroj? To jste mě opravdu rozesmál,“ okomentoval jeden z přispěvatelů.

„Je to výborné rozhodnutí pana Trumpa. Rádio Svobodná Evropa je dezinformační rádio. Zaměstnanci musí skončit na dlažbě,“ má ve věci zcela jasno další komentátor.

„Já jsem ho stejně neposlouchal… Zbytečné rádio,“ přidal se jiný.

„Žiju sice v ČR, tzn. v nesvobodě, ale tohle rádio mi v tom nijak nepomáhá, takže proč by měl americký občan tohle rádio se zašlou slávou financovat? Pro mě to žádná ztráta není, a když to ušetří občanům v USA nějaký dolar v kapse, tak je to správné rozhodnutí,“ domnívá se další.

Proč by to měli platit Američani?

Podporu myšlence, že by EU mohla převzít provoz Svobodné Evropy, vyjádřila také Adriana Černá, bývalá mluvčí organizace Člověk v tísni. „O zrušení Svobodky se mluví čtvrt roku, doufala jsem, že Evropa by mohla přijít s nějakým plánem na převzetí. Když už je to Svobodná EVROPA,“ napsala na síti X.

Podobný názor vyjádřila také novinářka Petra Procházková na svém facebookovém profilu: „Vždyť se to jmenuje Svobodná Evropa. Tak proč by to měli platit Američani. Co... Evropo? Pro milióny lidí je to jedna z mála šancí, jak získat alternativní informaci. Ano, dodnes placenou americkou vládou, ale alternativní k té, kterou jim předkládala vláda jejich vlastní.“

CIA už dohrála jidášské žvásty

Novinář Marek Wollner okomentoval rozhodnutí Washingtonu v ironickém duchu. „Tohle je teď oblíbený song v Bílém domě. Kdo nezná, stojí za poslech,“ napsal na svém facebooku a odcitoval z textu písně Dopis Svobodné Evropě, kterou v roce 1976 nahrál tehdy populární zpěvák Josef Laufer:

