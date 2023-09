Svobodní se postavili proti nápadu na další ministerstvo

Mezi poslanci se rodí nápad na nové ministerstvo. Po vzoru Holandska, Polska či Maďarska chtějí také u nás prosadit zbrusu nový zákon, který by měl upravit postavení sportu ve společnosti. Součástí této velké sportovní reformy však má být také vznik nového ministerstva sportu. Proti jeho institucionalizaci se však staví mnoho sportovců i politiků. Jasné ne tomuto nápadu vzkázal mimo jiné také předseda Svobodných Libor Vondráček.

„Máme tady tisíce koncepčních materiálů, je to rozlezlé do několika ministerstev, ale neexistuje komplexní dokument, který by pojal sport jako celek,“ uvedl před časem poslanec David Šimek (KDU-ČSL), který patří mezi obhájce ustanovení nového ministerstva. „Na Maďarsko kvůli jeho představiteli můžeme nahlížet všelijak, sportovně ale udělali velký krok dopředu. Poláci také mají vynikající systém, mají hotový zákon a mají i Ministerstvo sportu a turistiky,“ připojil se Karel Haas (ODS).

„Stačí, aby stát přestal házet sportovcům klacky pod nohy. Neměl by lidem zvyšovat daně, aby si mohli dovolit i finančně náročnější sporty. A ministr zdravotnictví by se měl přestat chovat jako ministr nemocnictví a vakcín, což by mělo sportu i jiným druhům prevence také pomoci,“ přiblížil svůj pohled předseda Svobodných.

