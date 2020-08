Syn Jana Krause: V dětství jsem trpěl. Romové majoritě nevěří, nedivím se. A Gott...

reklama

Jako dítě se prý zpěvák David Kraus potýkal s dysgrafií a dyslexií, takže se cítil na okraji kolektivu podobně jako Romové. Syn známého moderátora Jana Krause David Kraus se možná i proto rozhodl vydat do Indie, aby poznal místo, odkud Romové pocházejí.

Anketa Je Adam Vojtěch dobrý ministr zdravotnictví? (Ptáme se od 25. 8. 2020) Ano 74% Ne 26% hlasovalo: 182 lidí

„Během dětství a dospívání jsem byl na okraji společnosti podobně jako Romové. Byl jsem jednoduše odlišný, protože jsem se narodil jako dítě herců. Takže jsem slýchával takové to: nojó, tví rodiče jsou komedianti… Malé dítě chce být stejné jako ostatní. Nechce se vymykat. To, že je dobrý se něčím lišit, mi došlo až o několik let později. Rodiče mi vždycky říkali, že je dobré být originální, zpívat ze srdce a dělat věci po svém. Každý Rom je originál, neznám žádného, který by v hudbě někoho napodoboval, ale u gádžů to vidím často. Romové mi byli blízcí od školních let, protože s nimi byla sranda a zažíval jsem s nimi jedno dobrodružství za druhým,“ prozradil v rozhovoru pro server Romea.cz.

Protože na 70 členů jeho rodiny zemřelo v Osvětimi, odmítá prý lidi škatulkovat podle etnik, protože když k tomu člověk sklouzne, může to v tom nejhorším případě skončit hrůzou, jakou zažívali jeho židovští předci v Osvětimi.

Lidem, kteří mají proti Romům předsudky, poslal vzkaz.

Psali jsme: Moravský boss: „Brněnská ODS? Pětitisícovkama si připalovali cigára. Hodnotili vagíny holek jak řezník uzený. Jeli ve všem.“ Cenzura se vrátila, říká Dan Landa. Jde do tvrdé akce Víte, co mi řekl Walda Matuška v emigraci na Floridě... Malíř Kristian Kodet promluvil. Také o Havlovi a Klausovi Pouze jednou se Jiřina Bohdalová opila a začala vykládat, co dělala s tajemníkem ÚV KSČ. Jenomže nevěděla, že to herecký kolega napráská. Tento záznam nebyl nikdy uveřejněn

„Těm, kterým leží v žaludku, že Romové bydlí ve vyloučené lokalitě, v nuzných podmínkách, říkám: ‚Tvůj děda chodil do školy? A jeho děda chodil do školy?‘ Odpovídají, že jo, jo. A já na to: ‚A teď si představ, že chceš jít do školy, a oni ti řeknou, že půjdeš do zvláštní, pořád tě někam zavírají, protože jsi Rom. A to se děje třeba po několik generací. Jak si můžeš myslet, že takový člověk bude žít jako ty?‘ Ale přijde mi, že předsudky o Romech se stále více obrušují,“ poznamenal David Kraus.

Anketa Jsou Romové oběťmi české společnosti? Ano 1% Ne 99% hlasovalo: 19652 lidí

Přesto prý viděl na vlastní oči, jak těžko Romové nachází bydlení a nájemní smlouvu získají někdy až tehdy, když se za ně někdo zaručí, což se Krausovi zdá strašně potupné. Neromští občané ručitele nepotřebují.

„Neumím si představit, že bych šel na schůzku kvůli bytu a řekl bych, že se velmi omlouvám, že jsem Rom, ale že se za mě můj kamarád, který vystupuje každý týden na Primě, zaručí,“ poznamenal.

Po takové zkušenosti se prý vůbec nediví, že Romové většinové společnosti nevěří. Mezi 'Čechy se traduje, že Romům se nedá věřit, že kradou a tak podobně'. Kraus konstatoval, že někteří z nich jistě kradou a některým se opravdu nedá věřit, jenže to platí i o bílých Češích. Někteří kradou, některým se nedá věřit. Ale neznamená to, že jsou špatní všichni.

Anketa Co si myslíte o Janu Krausovi? Skvělý moderátor, skvělý člověk 4% Mám k němu výhrady, ale uznávám ho 3% Moc ho nemusím, ale nic proti 5% Je to naprostý idiot. Nesnáším ho 88% hlasovalo: 35546 lidí

Pár slov Kraus věnoval i romské hudbě. Prozradil, že Romové uznávají hudbu Karla Gotta.

„Romové zbožňují Karla Gotta a stejně tak milují i Stevieho Wondera. Když hrajeme romskému publiku, tak si od nás přejí funky. Jsou vlivy, které upřednostňují, chytlavou taneční muziku, rap nebo černou hudbu. Ale třeba metal, tvrdou rockovou muziku nebo rockovou kytaru slyšíte málokdy. Ale Karla Gotta uznávají po generace a musím říct, že i on měl Romy a romskou hudbu rád. Důkazem je i jeho působení s Gondolánovci. A když vezmu někoho z gádžů na náš koncert, tak se bojí, když vidí Romy postávat s cigaretou v hloučku, že se mu tam něco stane. Pak celý nadšený vypráví, že na slušnější zábavě ještě nebyl,“ prozradil Kraus.

Psali jsme: Ivan Trojan: S Romy a gayi mají Češi problém. Bohužel chybí Václav Havel Romský Pirát v Senátu? Narazí na senátora Doubravu. Pouštíme bez cenzury, co mu vzkazuje Cyril Koky, kandidát Pirátů: Soros pomáhá zlepšit svět. Nechat lidi topit v moři? Ne. Mezi Romy jsou i podnikatelé Na den před 25 lety. Miroslav Sládek přišel do ČT a celou ji p*blil. A pak přišla romská otázka. „Chanov? To vyřešíme.“ Masakr, který Marek Benda a Petr Uhl nevydrželi

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.