Syna jim zavraždil terorista, a oni hned psali, že to byl „ojedinělý incident“. Ovce, na vaše bečení Západ zemře, píše zhnusený komentátor

„Cítím cosi jako fyzickou nevolnost, vztek, pohrdání a bezmoc, když si přečtu zprávu, že rodina zavražděného chlapce, toho, který byl v pátek ubodán tím džihádistou na London Bridge, tedy sotva pár hodin poté, co vykrvácel z ran, které mu ten pravověrný muslim předpisově nasázel do těla, tak tedy ještě v době, kdy jeho tělo úplně nevychladlo, už jeho rodina ví, co by si jejich ubodaný chlapec přál a co by si nepřál,“ píše Peňás s odkazem na páteční teroristický útok na London Bridge, kde bývalý 28letý vězeň odsouzený v roce 2012 za terorismus, Usman Khan, nožem pobodal pět lidí, z nichž dva zemřeli. Následně se k útoku přihlásila teroristická organizace Islámský stát.

Peňás mířil k žádosti britského premiéra Borise Johnsona, aby se přehodnotila praxe předčasného propouštění lidí vězněných za přípravu teroristických útoků, po které rodina zavražděného chlapce napsala, že by si jejich Jack „jistě nepřál, aby tento ojedinělý incident byl využit jako záminka k dalším drakonickým trestům pro vězně a k prodlužování rozsudků vězení“.

„To byla nejspíš první věc, na kterou ti dobří lidé, když přišli o syna, pomysleli: hlavně aby to neodnesli ti chudáci, kteří sedí ve věznicích za to, že zatím nestihli svůj požehnaný čin vykonat,“ nestačí se Peňás divit, že rodina nepropadla hlubokému smutku s tím, že prý rodiče „zareagovali jako dobře zpracovaní odsouzenci, kterým již se tak změnil mozek, že nejvíc ze všeho trnou, že by se příštím vrahům jiných dětí mohlo nějak ublížit, že by tihle násilníci mohli být ukráceni na svých právech a nárocích“.

„Hlavně aby se těm vězněným kolegům a souvěrcům jeho vraha, který byl zajisté v dobré péči psychologů a odborníků a jenž vykazoval známky dobrého chování a poté, co sice plánoval útok na Westminster a kdeco dalšího, byl za dobré chování propuštěn, nestala křivda,“ uvádí komentátor.

Novinář tvrdí, že jde o: „‚Ojedinělý incident‘, který se od časů, kdy se Evropa obohatila masivní muslimskou přítomností, opakuje se železnou pravidelností (zvláště je vítán v předvánočním čase).“ Podle rodiny zavražděného se podle něj nemá hlavně nic spojovat s vírou útočníka. „Ne, hlavně z toho nic nevyvozovat, hlavně nedopustit záminku. Hlavně se nenechat vyrušit ze své krásné idiocie,“ píše.

Tito lidé ve své ušlechtilé zaslepenosti vlastně posílají další děti na porážku. Na ní pro ně není nejhorší ta prolitá krev, ale představa, že by nezaujali správný postoj, za který jim podobné ovce jako oni dojatě zabečí. A na to bečení náš svět, ten kdysi skvělý Západ, zemře.

Útočník Usman Khan byl jedním z účastníků konference Learning Together a oba zavraždění byli organizátory akce. Zabitými jsou právě Jack Merritt (25), který tedy byl koordinátorem této akce, a slečna Saskie Jonesová (23), která byla na akci jako dobrovolnice.

„Nepoužívejte smrt mého syna a snímky jeho a jeho kolegyně k podpoře své hnusné propagandy. Jack byl proti všemu, co zosobňujete – nenávist, konflikty, tupost,“ napsal otec Jacka Merritta na Twitter.

